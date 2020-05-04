Глава Роспотребнадзора Татарстана готовит новое заявление по коронавирусу

Фото: Максим Платонов

Завтра, 5 мая, в полдень начальник Управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина вновь выступит с заявлением на брифинге, посвященном распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Кабмина.

Брифинг пройдет в онлайн-режиме, следить за прямой трансляцией можно будет на интернет-портале tatarstan.ru.

Ранее была обнародована статистика заболеваемости коронавирусом в Татарстане на 4 мая. Республика за последние сутки поставила новый рекорд по числу выявленных зараженных COVID-19: были подтверждены 86 новых случаев новой коронавирусной инфекции — это максимальное значение для региона с момента начала эпидемии.

При этом люди продолжают массово выходить на улицы: индекс самоизоляции в регионе продолжает падать. Сегодня в Казани к 9 часам утра он упал до отметки 2,9 балла, войдя в «красную» зону. Таким образом сервис «Яндекса» сигнализирует о том, что «на улице очень много людей».