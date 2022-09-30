В Татарстане 5% случаев заражения коронавирусом приходится на дельта-штамм

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане 95% случаев заражения коронавирусом приходится на омикрон-штамм, остальные 5% — на «дельту». Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— То есть то, что мы и говорили, что и предполагали и давно говорили: все-таки преобладает у нас вот этот штамм «омикрон», который протекает легче, но он более контагиозный, поэтому помимо вакцинации необходимо также соблюдать и меры профилактики, которые на сегодня действуют, — заявила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на этой неделе зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом в Татарстане. Число выявленных случаев сократилось на 19% по сравнению с предыдущими семью днями.

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Татьяна Демина