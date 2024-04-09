Незаконная связь: жильцы казанской многоэтажки 18 лет бьются с сотовым оператором за собственную крышу

Установленную против воли собственников дома станцию сотовой связи спустя полтора десятка лет «узаконил» Роспотребнадзор

Фото: Максим Платонов

18 лет безуспешно добиваются собственники казанской многоэтажки демонтажа незаконно установленного на крыше их дома оборудования базовой станции сотовой связи. За защитой своих прав жителям дома №21 осталось, кажется, обратиться только в «Спортлото», потому что президенту России Владимиру Путину они уже написали — после того, как их проблему признали, но так и не смогли решить ни управляющая компания, ни Госжилинспекция, ни прокуратура. В невыполненных обещаниях, неисполненных предписаниях и последствиях размещения тяжелого оборудования на не предназначенной для этого плоской кровле жилого дома разбиралось «Реальное время».

«Мы изначально были против»



— Станцию сотовой связи на крыше нашего 14-этажного дома установили 18 лет назад, — рассказала «Реальному времени» жительница дома. — Мы изначально, когда только начался ее монтаж, были против: оборудование тяжелое, и ни перекрытия, ни кровля дома не рассчитаны на такие нагрузки. Часть оборудования закрепили на парапете, который тоже на это не рассчитан. Крыша тогда же потекла, парапет разрушается, потому что на нем анкерными болтами закреплено тяжелое оборудование, а когда это оборудование поднимали наверх, сломался лифт. Чинили и лифт, и кровлю за наш счет…

Женщина подчеркнула: при установке оборудования были нарушены права собственников дома: общего собрания по поводу размещения на крыше станции не проводилось, голосования не было, да и никто из жильцов за такое бы не проголосовал.

Обращения жильцов в надзорные органы дали, казалось бы, желаемый ими результат: в 2011 году незаконность размещения оборудования подтвердилась, и УК ЖКХ Московского района, в управлении которой находится дом, и которая, не спросив согласия собственников дома, заключила с оператором сотовой связи договор на размещение оборудования, получила от Госжилинспекции первое по счету предписание устранить нарушение и демонтировать станцию. И… оборудование осталось на прежнем месте.

Обещать — не значит сделать

В 2013 году в ответ на очередное обращение к депутатам от «Единой России» жильцы дома №21 вновь получили обнадеживающие ответы. Казанская госжилинспекция снова провела проверку и вновь выдала директору УК ЖКХ Московского района предписание на демонтаж незаконно установленного оборудования, установив срок — до 21 января 2013 года. А за то, что предыдущее предписание так и не было исполнено, на директора составили административный материал.

Вынес ли суд решение о наказании руководителя УК, и, если да, то какое это было наказание, осталось неизвестным. Но и второе по счету предписание о демонтаже исполнено не было. Время шло, крыша текла, жильцы жаловались, станция стояла.

В декабре 2021 года недавно со скандалом лишившийся этого поста глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов «отреагировал» на очередную жалобу собственников дома, «спущенную» в район из республиканского Минстроя — уведомил их, что «по информации ООО «УК ЖКХ Московского района», согласно письмам от ПАО «МТС» и ПАО «Вымпелком» в летний период 2022 года будет рассмотрен вопрос и определены сроки демонтажа базовых станций с кровельного покрытия дома №21 по ул. Галимджана Баруди».

Тогда же, в конце 2021 года, оператор сотовой связи уведомил директора управляющей компании о том, что «решение о дате демонтажа будет принято по окончании периода отрицательных температур воздуха, после разработки технического решения по сохранению целостности мягкой кровли».

Но пришло лето, за ним — очередная зима и снова лето, а демонтажа не случилось. То ли погода помешала принять решение, то ли «сохранение целостности мягкой кровли» оказалось неразрешимой задачей. А кровля продолжала течь — последний потоп в подъезде дома случился уже в нынешнем — 2024 году.

Предписания без исполнения

Отчаявшиеся жители обратились на прямую линию к президенту Владимиру Путину — и канцелярская машина в очередной раз сделала полный оборот. Проверка Госжилинспекции вновь выявила нарушение законодательства в размещении станции сотовой связи на крыше дома. В очередной раз ГЖИ подтвердила, что собственники на ее размещение согласия не подписывали. Уже третий по счету со времени установки оборудования директор УК ЖКХ Московского района получил предписание об устранении нарушения, в котором был установлен новый срок для демонтажа злополучной станции сотовой связи — 29 февраля 2024 года. Станция осталась на месте.

— ООО «УК ЖКХ Московского района» обратилось в Арбитражный суд РТ с исковым заявлением о демонтаже базовых станций на многоквартирном доме №21 по улице Галимджана Баруди, — сообщили «Реальному времени» в управляющей компании в ответ на запрос о мерах по демонтажу установленного на крыше дома оборудования.

Пока станцию убрать обещали ее проект согласовали



После того, как очередное предписание ГЖИ не было исполнено, жители дома №21 обратились в отделение Общероссийского народного фронта в РТ.

Роспотребнадзор заверил ОНФ, что «по результатам инструментального контроля, проведенного специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» по предписанию Управления в рамках рассмотрения обращения, уровень электромагнитного излучения на прилегающий территории к д. 21 по ул. Баруди г. Казани Республики Татарстан не превышает предельно-допустимый для населения».

Из ответа Управления Роспотребнадзора по РТ, полученного ОНФ, также следует, что «перед размещением, реконструкцией, техническим перевооружением (модернизацией) радиоэлектронных средств правообладателем радиоэлектронных средств должна разрабатываться проектная документация на условия размещения радиоэлектронного средства (далее — РЭС), на которую должно оформляться санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и гигиеническим нормативам. Размещение РЭС без санитарно-эпидемиологического заключения не допускается».

Однако санитарно-экологическое заключение о соответствии проекта размещения санитарным правилам и нормативам проекта размещения оборудования на кровле дома №21 по ул. Баруди Роспотребнадзор выдало ПАО «ВымпелКом» лишь 22 декабря 2021 года.

Получается, что оператор сотовой связи, обещая в декабре 2021 года принять решение о сроках демонтажа оборудования предстоящим летом, параллельно согласовывал с Роспотребнадзором его местонахождение именно там, откуда обещал надзорным органам и управляющей компании его убрать.

«Базовые станции ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС» введены в эксплуатацию после проведения контрольных измерений электромагнитного излучения, по результатам которых уровни электромагнитных излучений не превышают предельно-допустимый для населения (протокол №58133/ВымпелКом-СЕВ-2021- 12-21 от 10.02.2022г. ИЛ ООО «Эко Старт», протокол №10452-2023 от 17.05.2023 г. ИЛ ООО «ЭкспертАрт»)», — сообщили в ОНФ в республиканском управлении Роспотребнадзора. Но тогда возникает вопрос — а что же делала «не введенная в эксплуатацию» базовая станция на крыше дома №21 предыдущие полтора десятка лет?

Перенесут к соседям?

14 марта в ОНФ по РТ пришел ответ на обращение от Прокуратуры Республики Татарстан:

— Установлено, что указанное оборудование размещено в нарушение требований жилищного законодательства, решение общего собрания по вопросу его установки не принималось. ООО УК «ЖКХ Московского района г. Казани» в адрес ПАО «МТС» и ПАО «Вымпелком» направлено требование о демонтаже незаконно установленного оборудования, которое указанными организациями не исполнено, что явилось основанием для подготовки искового заявления о понуждении к демонтажу вышеуказанного оборудования и приведению кровли многоквартирного дома в первоначальное проектное состояние.

— Мы продолжим добиваться исполнения предписания о демонтаже базовой станции с крыши дома №21, — заверил «Реальное время» и жильцов дома руководитель регионального исполкома ОНФ в РТ Ринат Фазылов.

Однако демонтаж станции на одном жилом доме может обернуться ее появлением на другой, соседней кровле другого многоквартирного дома. Это легко предположить, исходя из содержания письма, направленного Казанским филиалом ПАО «Вымпелком» в адрес руководителя УК ЖКХ Московского района еще в ноябре 2021 года. В нем говорится: «В качестве альтернативы решения вопроса прошу вас рассмотреть возможность размещения оборудования станции сотовой связи на кровле здания, расположенного по адресу: ул. Баруди, 23 или ином доме поблизости…».

«Реальное время» направило в ПАО «МТС» и ПАО «Вымпелком» запросы о том, почему в течение нескольких лет не выполняются предписания Госжилинспекции РТ о демонтаже оборудования, размещенного без согласия собственников дома. По получении ответы будут опубликованы.