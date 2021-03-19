Роспотребнадзор рекомендовал правительству Татарстана не снимать ограничения еще до середины апреля

Фото: Максим Платонов

Кто мешает снять ограничения

Число ежедневно выявляемых заболевших COVID-19 в Татарстане с 24 февраля стабилизировалось на уровне примерно в 50 человек в сутки, констатировала сегодня замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. При этом с начала года заболеваемость падала: в феврале заболеваемость была ниже января на 30%, за текущий период марта — ниже того же периода февраля текущего года на 35,5%.

Вместе с тем уровень заболеваемости ОРВИ также сохраняется, сезон еще не завершился, констатирует Авдонина.

— В республике заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 31%, по Казани — на 33%, но до конца марта мы мероприятия традиционно не снижаем, так как есть вероятность появления гриппа В. Вы знаете, что это штамм особенный. Он появляется к концу эпидемического сезона. На сегодня мы пока не рассматриваем вопрос снятия каких-либо ограничений до конца марта и, возможно, в первую декаду апреля, — резюмировала замглавы регионального Управления Роспотребнадзора.

Авдонина также вновь посетовала на поведение республиканского бизнеса. «Доля, процент объектов, которые нарушают требования антиковидные, не снижается. Охват населения вакцинацией тоже пока не позволяет нам снятие каких-либо ограничений», — заявила она.

Фото: tatar-inform.ru

В качестве иллюстрации она привела данные по республиканскому общепиту: если по итогам 2020 года было 5,4% нарушителей, то за текущий период — 5,9%, показатель не меняется. Кроме того, неудовлетворительными для ведомства были и результаты рейдов: как перед мартовскими праздниками, когда из девяти проверенных объектов грубые нарушения нашли во всех, так и рейда на прошлой неделе.

— Последний рейд был проведен на той неделе, также в вечернее время, причем это был не вечер пятницы, а в течение недели посмотрели пять объектов — в них также были выявлены нарушения, аналогичные тем. Нами подготовлено письмо в Кабмин Татарстана, в нем изложено наше видение ситуации. С учетом этого мы не рекомендуем пока снимать какие-либо ограничения, — рассказала Авдонина.

Напомним, ранее Роспотребнадзор анонсировал возможное ослабление ограничений после мартовских праздников — причем о послаблениях просили также представители индустрии общепита республики в коллективном письме на имя президента Татарстана. Однако после праздников в ведомстве заявили, что снимать ограничения не будут. И объяснили такое решение «безответственным поведением» бизнеса.

Фото: Максим Платонов

Почему в ТЦ прививают только первым компонентом «Спутника V»?

Множество вопросов возникло по поводу хода вакцинации в торговых центрах: оказалось, что в пунктах вакцинации в ТЦ можно получить только первую дозу вакцины, а за второй необходимо идти в поликлинику. Почему так, объяснял замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Это сделано для удобства населения, хоть это и довольно тяжело переосмыслить. У нас в торговых центрах периодически меняются медицинские организации, которые проводят эту вакцинацию. Если одна организация начала вакцинацию — условная поликлиника №21, то необходимо, чтобы она ее и заканчивала. Это и оговаривается с посетителями торговых центров, желающими вакцинироваться.

Жаворонков допустил, что в ТЦ можно было бы прививать и вторым компонентом, если бы сотрудники одной поликлиники стояли в одном торговом центре более чем 21 день подряд. «Но мы много раз проговаривали, что посещаемость пунктов вакцинации может быть больше, и чтобы не забирать медработников из одной организации на продолжительный срок, мы ротируем медицинские организации. На данном этапе мы просим пройти жителей [для вакцинации] в медицинские организации», — заключил Жаворонков.

Фото: tatar-inform.ru

Александр Артемьев