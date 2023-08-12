В Татарстане сократилось число обращений по вопросам защиты прав потребителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июнь 2023 года в Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило 3 747 обращений по вопросам защиты прав потребителей, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве заверили, что обращения рассмотрены в установленные сроки.

На вопросы по защите прав потребителей пришлось 44% от общего объема обращений, зарегистрированных в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану за полгода. В январе — июне 2022 года их доля достигала 49%.

Свыше половины обращений по вопросам защиты прав потребителей — 63,3% — касались нарушений в сфере оказания услуг. Остальные 36,7% касались нарушений в сфере розничной торговли.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Больше трети обращений на нарушения прав потребителей в сфере услуг касались финансовых услуг — 36%. Для сравнения, в первом полугодии 2022 года доля таковых составляла 34%.

Напомним, за январь — сентябрь 2021 года в Управление Роспотребнадзора по Татарстана поступило 1 129 обращений на качество оказания финансовых услуг банками и страховыми компаниями. На них пришлось 21,6% от всех жалоб на нарушение прав потребителей.



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Татьяна Демина