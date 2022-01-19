Кадры, «антиваксеры», надзорные «рекорды»: глава Роспотребнадзора Татарстана отчиталась за 2021 год

Подопечные Марины Патяшиной в прошлом году в 2,5 раза чаще приостанавливали деятельность нарушителей антиковидного режима. Количество плановых проверок взлетело в 3,5 раза

Фото: Ринат Назметдинов

На коллегии Роспотребнадзора по РТ рассказали о многочисленных проверках буквально всех сфер жизни республики и не менее многочисленных нарушениях. Наиболее горячая тема, конечно же, COVID-19 — нарушения санитарных норм выявлены в 2 313 организациях, которые в сумме были оштрафованы на 19,3 миллиона рублей. Тут же стоит отметить нехватку кадров, о чем открыто заявила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина. Очевидно, речь идет о кадрах, которые проводят контрольно-надзорные мероприятия в отношении тех, кого ведомство считает нарушителями антиковидного режима в Татарстане. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы допускаем новое осложнение эпидемиологической ситуации уже в связи с появлением штамма «омикрон»

2021 год оказался для Татарстана наиболее сложным с точки зрения распространения коронавируса, за этот период в РТ зафиксированы две волны заболеваемости. Осенью республика столкнулась с рекордным количеством заболевших — причиной тому стало появление и распространение более заразного штамма «дельта». Марина Патяшина, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по РТ, сообщила, что доля таких больных на конец года составляла более половины от всех случаев:

— Однако уже в декабре нам удалось добиться снижения заболеваемости в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее в наступившем году мы допускаем новое осложнение эпидемиологической ситуации уже в связи с появлением штамма «омикрон».

Если оценить в целом 2021 год, в Татарстане наблюдалось снижение числа бессимптомных случаев заболевания почти в 4 раза. Доля тяжелых случаев, наоборот, выросла — на 22%. Почти в 3 раза увеличилась заболеваемость среди детей. На 36% возросло количество внутрисемейных заражений. На этом фоне важно было сохранить работоспособность трудовых коллективов, для чего острие профилактических усилий было направлено на изоляцию заболевших и контактировавших с ними лиц, отметила Патяшина. Всего за 2021 год работодателям было выписано 4 717 постановлений об изоляции. Вынесено 865 постановлений на проведение прививок, что составило почти 280 тысяч сотрудников различных организаций. По мнению Марины Патяшиной, выполненные мероприятия помогли уменьшить заболеваемость на 46%.



Доля тяжелых случаев, наоборот, выросла — на 22%. Фото: Максим Платонов

Проверки идут, но проверяющих мало

— Мы продолжали проверять соблюдение антиковидных мер на объектах. Всего было проведено более 20 тысяч проверок. И если доля нарушителей увеличилась незначительно, то грубые нарушения выявлялись чаще. В 2,5 раза больше вынесено решений о приостановлении деятельности, — заявила Патяшина.

Нарушения санитарных норм выявлены у 2 313 хозяйствующих субъектов на территории республики (11,4%). В 2021 году составлено 2 103 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов на 19,3 миллиона. 104 объекта временно закрыли на срок от 2 до 90 суток.

Меж тем за последние два года укомплектованность кадрами в Управлении Роспотребнадзора по РТ снизилась до 86,6% — это самый низкий показатель за последние 10 лет.

— Сейчас мы вступили в новый период контрольно-надзорной деятельности, когда нагрузка на специалистов по проведению плановых проверок возросла почти в 3,5 раза. И сегодня еще остро встал вопрос нехватки обеспечивающих специалистов, которые могли бы взять на себя часть нашей повседневной работы, — заявила Патяшина.

Альмир Абашев озвучил цифры задействованных ресурсов

Уйти от пиковых нагрузок не удалось

Решением федеральных и региональных властей была скоординирована работа Роспотребнадзора и органов здравоохранения, что позволило избежать более масштабного роста заболеваемости. Однако уйти от пиковых нагрузок, потребовавших мобилизации всей медицинской отрасли, все же не удалось. Альмир Абашев, первый заместитель министра здравоохранения РТ, озвучил цифры задействованных ресурсов. Только больничных коек потребовалось более 7 тысяч.

— Мы воспринимали каждого температурящего как потенциального носителя ковидной инфекции, поэтому была задействована практически половина всего коечного больничного ресурса. В госпиталях и больницах на борьбу с пандемией было задействовано порядка 17 тысяч медицинских работников, — заявил он.

Сейчас часть больниц возвращены в штатный режим, но продолжают находиться в полной боевой готовности на случай нового эпидемического подъема. Помимо того, более 6 тысяч врачей первичного звена, 700 ординаторов и 1,5 тысячи студентов медицинских колледжей и вузов были задействованы в течение пикового периода. Сегодня они вновь в режиме готовности в связи с угрозой распространения новых штаммов. Главным направлением сегодня продолжает оставаться вакцинирование и профилактика.



Главным направлением сегодня продолжает оставаться вакцинирование и профилактика. Фото: Максим Платонов

«В борьбе с болезнями необходима именно такая, рутинная, плановая работа»

Что касается вакцинации, на сегодня привито 2 334 720 человек, из них 1 870 548 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли всего 161 913 человек. Вопрос о вакцинации остается приоритетным для республики на текущий год, сообщила Лейла Фазлеева, вице-премьер РТ:

— Слово «план» иногда очень негативно воспринимается. Но мы все понимаем, что в борьбе с болезнями необходима именно такая, рутинная, плановая работа по вакцинации, чтобы иметь возможность выработать у людей иммунный ответ на ту или иную инфекцию.

Всем хорошо известно и из российского, и мирового опыта, что именно вакцинация позволила избавиться от целого ряда опасных инфекционных заболеваний. Поэтому заместитель премьер-министра РТ пообещала «ответственным товарищам» ряда муниципальных районов, снизивших планку иммунизации, устроить слушания, на которых им придется объяснять причины такого положения дел.

Качество профилактической работы в республике удостоверяется и тем обстоятельством, что именно Татарстану в такой сложный период было доверено провести целый ряд международных мероприятий. Лейла Фазлеева как пример такого мероприятия назвала I Игры стран СНГ:

— Мы провели международный форум «Россия — спортивная держава», международное соревнование команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. По последнему мероприятию было очень много замечаний и обращений граждан, но это обстоятельство сегодняшнего дня, когда вопрос противодействия инфекции выходит за рамки интересов конкретных территорий.

Вопрос о вакцинации остается приоритетным для республики на текущий год, сообщила Лейла Фазлеева. Фото: Максим Платонов

Международные мероприятия создают положительный имидж Республики Татарстан, считает Фазлеева. И такого рода практика будет продолжена в 2022 году.



По поводу вакцинации высказалась и Патяшина. Например, было активное противодействие прививкам организованных групп «антиваксеров» в социальных сетях.

— Несмотря ни на что, мы продолжали на различных информационных площадках информировать наших жителей о сложившейся ситуации, агитируя взрослое население вакцинироваться... Все принимаемые в республике меры были адекватными, они позволили контролировать эпидемиологическую ситуацию и добиться быстрой стабилизации заболеваемости после подъема, — заключила главный санитарный врач Татарстана.

Пандемия COVID-19 в центре внимания Роспотребнадзора, но это не единственная проблема

На коллегии поговорили и о питании. Так, 196 образовательных организаций в 44 муниципальных районах освоили миллиард рублей на улучшение пищеблоков. А в настоящее время формируется программа капитального ремонта пищеблоков образовательных учреждений. В целом, по данным опроса, 1 694 человека заявили, что их все в школьном питании устраивает, 87 человек усомнились в его качестве и 52 человека не устраивает рацион.

Интересовались специалисты Роспотребнадзора и качеством питания всего населения республики. В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» проведено 4 878 исследований 264 проб пищевых продуктов по различным показателям качества. Из них 21,2% проб не соответствуют установленным требованиям. Еще 40 проб не соответствуют нормам содержания белков, жиров, углеводов, калорийности. Выявлялись также микробная трансглютаминаза, растительные жиры, остаточные следы антибиотиков в мясе.

По данным опроса, 1 694 человека заявили, что их все устраивает в школьном питании, 87 человек усомнились в его качестве и 52 человека не устраивает рацион. Фото: Максим Платонов

Свои позиции возвращают кишечные инфекции и грипп

В 2020—21 годах наблюдалось снижение заболеваемости другими инфекционными заболеваниями, однако они никуда не ушли, хотя и были вытеснены на какое-то время коронавирусной инфекцией. Марина Патяшина привела в качестве примера 29 заболевших сальмонеллезом после употребления некачественных продуктов в кафе «Эклер».

В 2021 году зарегистрирован рекорд заболеваемости гриппом — 441 случай, сообщила Патяшина. Такое количество было выявлено впервые за пять лет:

— В текущий период мы наблюдали наибольшую заболеваемость за последние пять лет. Поэтому сегодня крайне важно защитить население и от гриппа. Но, к сожалению, мы получили противогриппозную вакцину только в объеме 43% от заявки. И нам хватило провакцинировать лишь 26% населения.