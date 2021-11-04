Жители Казани о нерабочих днях: «Нельзя продлить то, что не введено»

Как в объявленные нерабочими дни республика и ее столица продолжали жить по рабочему расписанию

Нерабочие дни, которых так боялись татарстанские предприниматели, похоже, никому никакими убытками не грозят, хотя этот режим и решено продлить до улучшения эпидобстановки. С 30 октября по 7 ноября включительно согласно указу Владимира Путина в стране были объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. В тексте указа оговаривалось установление режима работы для учреждений культуры, медицинских организаций. Только были ли эти дни на самом деле нерабочими и для всех остальных? «Реальное время» рассказывает о том, как проходило «нерабочее» начало недели в столице Татарстана: давка в общественном транспорте, учреждения, работающие за закрытыми дверями, и мнение казанцев.

Что говорится в официальных документах

20 октября был опубликован указ за подписью Владимира Путина об объявлении нерабочих дней на территории Российской Федерации с 30 октября по 7 ноября включительно. Учитывая, что 30 и 31 октября приходились на субботу и воскресенье, а 4—7 ноября и вовсе на «красные дни календаря», выходило, что фактических нерабочих дней получалось только три — с 1 по 3 ноября. При этом в указе президента РФ просто было сказано:

«Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы». Регионам предписывалось самостоятельно определить режим работы организаций культуры и здравоохранения, а «органам публичной власти, иным органам и организациям» — определить, сколько сотрудников будут обеспечивать функционирование организаций в эти дни.

По стране пронеслось дуновение нового локдауна. Правда, руководитель пресс-службы Татарстана Лилия Галимова объяснила, что локдауном это не называла бы:

— Я бы вообще не называла это локдауном. С точки зрения полного понятия этого слова у нас не локдаун, а такая форма, которая позволяет продолжать деятельность, — прокомментировала Галимова. — Да, есть некоторые ограничения. Но мы все-таки стараемся продолжить жизнедеятельность для предприятий, организаций, в том числе для бизнеса.

Позже власти Татарстана объяснили, как все будет организовано в республике. Во-первых, объявляемый режим продлевается до улучшения эпидемиологической обстановки. Во-вторых, оперштаб сообщил, что режим нерабочих дней не коснется предприятий непрерывного цикла и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность, — они должны были продолжить работать и после 30 октября. Например, это относилось к образовательным учреждениям. Был озвучен солидный список новых ограничений, а 28 октября обновилось Постановление Кабмина республики о мерах по сдерживанию эпидемии. И вот в нем-то словосочетания «нерабочие дни» нет вовсе.

На словах оперштаб призывает татарстанцев по максимуму соблюдать режим разобщения, без лишней нужды не контактировать с посторонними, а непривитые и непереболевшие люди старше 60 лет и вовсе, согласно постановлению, отправляются на самоизоляцию. Но призывы властей ограничить социальные контакты, кажется, оказались тщетными.

«Ведите себя так, будто никого в конторе нет»



Утром 1 ноября, в первый «рабочий нерабочий день», граждане ехали в автобусах плечом к плечу, как обычно, без всякого намека на так называемую социальную дистанцию: ехать-то надо.

«Локдаун Шредингера. Это я сегодня с утра на работу еду, — выложила в соцсети жительница Казани фото переполненного салона казанского автобуса. — Сидячих мест не досталось, автобус битком, карточку, чтобы проезд оплатить и телефон, чтобы фотку сделать, достала с большим трудом — люди стоят предельно плотно, как и всегда по утрам. Ну что, режим нерабочих дней в Татарстане можно считать открытым. А я-то наивно думала, что сегодня в транспорте посвободнее будет».

— У меня на работе в пятницу объявили, что в понедельник выходим, как обычно, хотя мы — никакое не предприятие непрерывного цикла, а обычная аудиторская компания, — рассказала на условиях анонимности сотрудница одной из казанских фирм. — Директор только предупредил, чтобы мы за пирожками и по столовым в обед не бегали, а взяли еду с собой из дома. Ну и посторонним дверь не открывали, только если кто из заказчиков предварительно предупредит, что зайдет. Вдруг, говорит, будут проверки, так вот ведите себя так, как будто в конторе никого нет.

К 3 ноября коллектив утвердился в мысли, что никто никаких проверок на предмет присутствия сотрудников на рабочих местах проводить не будет, осмелел и в обед послал гонца за тортиком в честь праздника.

Непонятная ситуация в автобусах

Проверки имели место в общественном транспорте. Проводили их сотрудники МВД — причем сосредоточились исключительно на нарушителях масочного режима. Согласно сообщению Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, 1 и 2 ноября в общественном транспорте Казани поймали 1260 пассажиров без масок.

При этом в Казани, например, пассажиропоток, подсчитанный с помощью беспристрастных валидаторов, снизился на четверть по сравнению с предыдущей, рабочей неделей.

— Количество пассажиров, перевезенных общественным транспортом в выходные, составило 427,7 тысячи в субботу и 406 тысяч в воскресенье, 1 ноября — 544,3 тысячи, 2 ноября — 562,6 тысячи, тогда как в октябре в будние дни городским транспортом пользовались порядка 700 тысяч пассажиров — сообщили «Реальному времени» в Казгорисполкоме, но подчеркнули: — С 1 ноября начались школьные каникулы.

То есть частично падение пассажиропотока связано вовсе не с объявлением нерабочих дней, а с тем, что из него выпали школьники.

— Ситуация, если честно, нам непонятная, автобусы в час пик в понедельник и вторник были загружены как обычно, видимо, большинство пассажиров ехало на работу, — рассказал руководитель зеленодольского автотранспортного предприятия ООО «Экспресс» Дмитрий Грузков. — Зато в середине дня, когда люди обычно ехали в торговые центры, в эти дни автобусы вообще пустые ходят!



Правда, отсутствие любителей поездить по ТЦ Грузков связал с тем, что у многих посетителей ТЦ пока еще нет QR-кодов, и предположил, что скоро и дневная нагрузка станет прежней.

Косвенно это предположение подтвердили в МФЦ Татарстана, где почти вдвое выросло число обращений граждан за учетной записью ЕСИА, без которой на сайте «Госуслуги РФ» невозможно получить заветный код:

— 30 октября за учетной записью ЕСИА в МФЦ республики обратились 4918 человек, 31-го — 2463, 1 ноября — 8080 человек, 2-го — 7825.

На экскурсию за вирусом?

«Добрый день, уважаемые родители! Завтра наш класс идет в музейно-выставочный комплекс. Экскурсия — 150 рублей. У кого есть Пушкинская карта, оплачиваем через карту, остальные наличными…» — выложили в соцсети в родительском сообществе Татарстана скрин из родительского чата в мессенджере. «Привет» от классного руководителя пришел вечером 31 октября.

Другой скрин из того же чата — с планами опять же на каникулярно-нерабочее время: «Завтра к 13.30 идем в кино. Цена билета 100 рублей. Должны пойти все. Это же классное мероприятие».

Родители удивляются: как же так, в нерабочие дни, объявленные для того, чтобы люди как можно меньше контактировали, школьники будут мотаться по городу и музеям в поисках новых контактов?

«Ничего не понимаю! Школьникам объявили каникулы и взрослым выходные дни с 30 октября по 7 ноября. Откуда тогда в школе дополнительные занятия в каникулы? Каждый день причем, — пишут они в соцсети. — У нас все-таки выходные или не выходные? Мы уже привыкли к рабочим-нерабочим дням, теперь дети привыкают к выходным-невыходным?»

Именно так, подтвердила (разумеется, на анонимных условиях) учительница одной из казанских школ:

— На каникулы нас обязали представить план внеклассной работы с учениками и проводить мероприятия согласно этому плану.

Эти мероприятия, кстати, формально вовсе не противоречат решению российского Роспотребнадзора продлить до 1 января 2024 года запрет на проведение массовых мероприятий в школах, спортивных организациях, специализированных учреждениях для несовершеннолетних с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В приказе, подписанном Анной Поповой, в частности, говорится о том, что за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам, расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися, а массовые мероприятия с участием разных классов или групп запрещены. Дети-то идут не в школу, и классы-то не смешиваются.

«Нельзя продлить то, что не введено»

«Первый «нерабочий» день позади, — подвела в соцсети итоги вечером 1 ноября жительница Казани Р.Д. — Ну как нерабочий? Я работала. Муж работал. Все мои друзья и знакомые работали. Младшего ребенка с утра увела в садик, потому что сидеть с ним некому, средний ушел в школу — у них там консультации к ОГЭ. Старший уехал в институт с утра — у них занятия очные. В общественном транспорте с утра традиционная давка. На дорогах — не менее традиционные пробки. Знаете, ребят, осточертело. Вся эта имитация — ОС-ТО-ЧЕР-ТЕ-ЛА. Давайте уже называть вещи своими именами. Нельзя продлить то, что не введено».



Согласно данным сайта coronavirusstat.ru, заболеваемость коронавирусом в Татарстане продолжает расти: в первый нерабочий день — 30 октября — количество случаев заболевания увеличилось на 1,2%, 1 и 2 ноября — на 0,6%. Люди продолжают умирать — на 2 ноября в Татарстане официально зарегистрирована смерть 997 жертв ковида. 258 из них умерли за последний месяц. Сколько жизней унесли другие болезни по причине того, что воюющие на коронавирусном фронте врачи просто не успели их диагностировать и вылечить, остается только догадываться.