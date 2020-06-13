Темп прироста новых случаев заболевания коронавирусом в РТ составил менее 1,5%

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В Татарстане наблюдается снижение зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

По словам главы ведомства, за последние 10 дней регистрировалось по 50—55 случаев инфекции ежедневно. Сегодня третий день, когда зарегистрировано менее 50 случаев, уточнила она. Темп прироста новых случаев заболевания составил менее 1,5%.

В общероссийском рейтинге регионов Татарстан занимает 75-е место. Среди регионов Приволжского федерального округа — 12-е место, передает портал «Официальный Татарстан».

Напомним, что всего в республике зарегистрировано 3868 заболевших. Сегодня подтвердились 45 новых случаев коронавируса.

