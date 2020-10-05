Тест на выдержку: казанские туристы пожаловались на проблемы со сдачей анализов на COVID-19

Неразбериха и очереди на сдачу анализов на ковид по прилету в Казань заставляют сомневаться в достоверности результатов исследования

Фото: Илья Репин

Разглашением персональных данных и заодно врачебной тайны обернулась сдача анализов на COVID-19 для прилетевших с отдыха в Казань супругов В. Центр гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан, который оказал им эту платную услугу прямо в аэропорту, отправил результаты «на деревню дедушке» — на неизвестно кому принадлежащий e-mail. Об особенностях организации забора анализов «у трапа самолета» и возможных последствиях неразберихи читайте в материале «Реального времени».

Неизвестный адрес



Отдыхавшие в Турции казанцы Марина и Иван В. сразу по прилету вечером 28 сентября встали в очередь на тестирование.

— Прилетели мы поздно, были сонные и уставшие, но решили, что тест ПЦР лучше сдать прямо в аэропорту, — рассказала Марина. — Мужу в понедельник нужно выйти на работу, и мы боялись, что результаты запоздают. Пошли к дверям зала, где берут мазки. Там толпа народа, суета, неразбериха. Договор с Центром гигиены и эпидемиологии, напечатанный мелким шрифтом, нормально и вдумчиво прочитать просто негде — все на бегу приходится делать. Кое-как я его заполнила, сто раз проверила, правильно ли указала контактный телефон и электронку, куда должны прислать результаты. Потом оплатила тесты, потом мы с мужем дождались своей очереди на мазок…

По словам туристки, ее неприятно поразила организация забора биоматериала:

— Все делалось бегом, в паспорт мой толком не посмотрели, и к нам, и к другим сдававшим этот тест в аэропорту, у медиков был только один вопрос: «Оплатили? Покажите квитанцию!». А потом только пробирки замелькали — и все: «Следующий!».

В четверг на телефон Марины пришла смс-ка из Центра гигиены и эпидемиологии РТ: «Результаты исследований отправлены на e-mail…», — и дальше неизвестный туристке адрес электронной почты. Женщина принялась звонить по телефону, указанному в развешанной в аэропорту и предусмотрительно ею сфотографированной «Памятке прибывающему».

Супруги теперь сомневаются: если в лаборатории перепутали электронную почту, то где гарантия, что там в спешке не перепутали и пробирки с биоматериалом? Фото Ильи Репина

— Сотрудница, которая взяла трубку, предложила продиктовать ей правильный адрес, но я не стала этого делать — вдруг она неправильно запишет, — рассказала Марина. — Говорю: «Найдите, пожалуйста, мой договор, там все правильно указано».

Через несколько часов результаты анализов пришли на настоящий адрес Марины В. Отрицательные. Только вот супруги теперь сомневаются: если в лаборатории перепутали электронную почту, то где гарантия, что там в спешке не перепутали и пробирки с биоматериалом?

Плата за ошибку

— За два анализа мы заплатили 2540 рублей, по сравнению со стоимостью отдыха это, конечно, немного, — рассуждает Марина. — Но с другой стороны, сумма, которую мы заплатили за эту услугу далеко не символическая. И главное — вдруг это на самом деле вовсе не наши анализы? Это ведь не в ресторане подгоревший бифштекс принесли, тут жизненно важный вопрос решается, и ошибки недопустимы! У нас внуки маленькие, дочь младшего еще грудью кормит — это ее под удар может поставить. Кроме того, вся процедура сдачи анализов происходит при таком столпотворении народа, что немудрено, приехав с отдыха здоровыми, заразиться уже здесь, если среди прилетевших есть «ковидные».

И еще женщина совсем не рада, что информация об отсутствии у нее и ее мужа коронавирусной инфекции вместе с именем-отчеством-фамилией и датой рождения ушла на неизвестно чей электронный адрес:

— Отсылать неведомо кому свои персональные данные я Центру гигиены и эпидимеологии не разрешала! Ну ладно, мы здоровы, а если бы инфекция подтвердилась, и сведения об этом дошли до людей, которые нас знают и недоброжелательно к нам относятся?

Главное — не здоровый, а быстрый?

Первая жалоба на неразбериху и столпотворение при сдаче тестов ПЦР в аэропорту Казани появилась в соцсетях. «Из Турции прилетели одновременно 2 самолёта с разницей в 15 минут, — сообщила туристка из Казани. — На борту каждого примерно по 300 пассажиров. В аэропорту всего три кабинки для сдачи теста, куда ринулось 600 человек. Про организацию просто промолчу. Представьте, если в этой толпе будет хотя бы один заражённый, то наверняка остальные 599 человек тоже заразятся».

Особого выбора, как выяснилось, у отпускников нет — либо ты встаешь в очередь сразу по прилету, либо нарываешься на штраф. Фото Ильи Репина

При этом особого выбора, как выяснилось, у отпускников нет — либо ты встаешь в очередь сразу по прилету, либо нарываешься на штраф. Ведь на сдачу теста и загрузку результатов анализа на российский Единый портал государственных и муниципальных услуг Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 22 от 27.07.2020 отводится всего трое суток. А результаты теста в самом идеальном случае будут готовы аккурат на третьи сутки после сдачи. И, как пишут в соцсетях те, кто хотел обойти очередь в аэропорту и сделать тест в частной лаборатории, там надо предварительно записаться, и не факт, что запись будет на день прилета. Потому как в ковидных лабораториях по-прежнему — аврал.

Что особенно «радует» — даже в «Памятке прибывающим» в аэропорту указано: «Готовность результата обследования на COVID-19 методом ПЦР — пятые сутки после отбора мазков». То есть даже самые дисциплинированные туристы априори становятся нарушителями и могут быть оштрафованы.

Аэропорт — телефон — протокол

В пресс-службе Роспотребназора по РТ «Реальному времени» сообщили, что «с 1 августа все прибывающие из-за границы граждане России, независимо от возраста, то есть включая детей, должны в течение трех календарных дней пройти обследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и до получения отрицательного результата находиться на самоизоляции».

На пресс-конференции 2 октября руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина рассказала, как санврачи действуют в случае, если прибывающие из-за рубежа татарстанцы не укладываются в трехдневный срок.

— У нас есть пофамильные списки прибывающих, кроме того, граждане собственноручно заполняют анкету, где указывают свои контактные телефоны, — сказала она. — На первом этапе (если на третьи сутки на портале Госуслуг не появляется информации о результатах теста — ред.) — мы с гражданином созваниваемся и уточняем причину (отсутствия информации — ред.). Обычно граждане имеют на руках результат, но не смогли его загрузить, например, к пожилым людям не приехали дети, а сами они не справились.

По словам Патяшиной, таким гражданам в Роспотребнадзоре предлагают переслать результаты теста в ведомство по электронке, что, заметим, также трудновыполнимо для тех, кто не способен выйти на сайт Госуслуг. А если гражданин по телефону не откликается и выясняется, что он тест не сдавал вовсе, либо вовсе отказывается сдавать, информация о нем передается в МВД, и далее все идет по схеме «протокол — суд — штраф».

— На сегодня 97,5 процента вернувшихся в установленные законодательством сроки прошли обследование на коронавирусную инфекцию, — заявила Патяшина.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ «Реальному времени» сообщили: «Составлено 60 протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст.6.3. КоАП РФ на граждан за нарушение установленного требования (из них 27 протоколов об административном правонарушении специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан и 33 протокола органами полиции). Материалы направлены для рассмотрения в суды. Судами рассмотрено 14 материалов, все граждане привлечены к ответственности (назначены штрафы на общую сумму 109,5 тысяч рублей). Остальные материалы в работе».

Что нельзя в автобусе, можно в аэропорту?

По словам Марины Патяшиной, на 2 октября в Татарстане было зарегистрировано 11 случаев завоза из Турции коронавирусной инфекции. А в качестве основного места риска заражения она назвала общественный транспорт, где не только пассажиры, но и кондукторы часто не носят маску. (При этом сами казанцы опасаются подхватить «корону» в автобусах не из-за отсутствия масок, а из-за элементарной давки, в которой никакая маска от инфекции не спасет).

В ответ на сообщение об очередях и опасной скученности туристов, сдающих тесты ПЦР в аэропорту Казани, в пресс-службе ведомства возразили: «Сейчас очередей нет». Как выяснилось, с целью уменьшения очередей, кроме лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, забор и обработку биоматериала в аэропорту теперь начала вести еще и лаборатория горбольницы № 7.

Слабая организация в части оказания платных услуг уже может считаться фирменным стилем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РТ». Фото psbkazan.ru

Фирменный стиль?

На вопрос, что делать, если результаты теста не пришли или были отправлены не туда, куда следовало, в пресс-службе республиканского Управления Роспотребнадзора ответили, что такое случается, если электронный адрес в договоре был указан неправильно, либо по техническим причинам, например, если у получателя письмо с результатами ушло в спам». И повторили инструкцию из «Памятки прибывающим»: если нет результата, надо звонить по указанному в договоре номеру. Похоже, в ведомстве и мысли не допускают, что в Центре гигиены и эпидемиологии при отправке результатов теста могут перепутать адрес получателя.

При этом слабая организация в части оказания платных услуг уже может считаться фирменным стилем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РТ». К примеру, в августе и сентябре в лабораторию на Сеченова повалили укушенные клещами граждане, дабы исключить заражение энцефалитом и клещевым бореллиозом. И там в узеньких коридорчиках в очереди на платное и далеко не дешевое исследование теснейшим образом контактировала толпа граждан в «противоковидных» масках и без оных. Заполнять напечатанные мельчайшим шрифтом договоры на оказание услуг клиентов отправляли в другую часть здания, где из консультантов имелся только ничего не знающий охранник. И не сильно разбирающимся в клещевых инфекциях гражданам оставалось самим решать, какой набор исследований целесообразно выбрать и оставить ли в кассе учреждения только 1000 рублей за один анализ или 2400 за весь спектр услуг. А оплачивать услуги укушенных отправляли уже в третью точку — касса здесь почему-то равноудалена и от лаборатории, и от места, отведенного для заполнения договоров.

Но справедливости ради следует добавить, что очереди, неразбериха и прочие сложности со сдачей теста на коронавирус по прилету из-за границы наблюдаются не только в Казани. Ничуть не лучше ситуация в Москве — соцсети завалены жалобами и фотографиями из Внуково, Шереметьево и Домодедово.