Заболеваемость ГЛПС в Татарстане выросла в четыре раза

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) выросла в четыре раза. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

— На сегодня мы имеем 223 случая мышиной лихорадки на территории республики. Это в четыре раза выше прошлогоднего периода, — заявила она.

Большая часть заражений — 70% — произошла на дачных участках татарстанцев и при посещении леса. Инфицирование происходит, например, когда человек перебирает дрова, сухостой, валежник.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина обращала внимание, что против ГЛПС вакцины нет — «инфекция неуправляемая». Основной профилактикой является соблюдение правил личной гигиены и обработки территорий для снижения численности грызунов.



Носители вируса — грызуны. Соответственно, чем их больше, тем выше вероятность контакта с ними, а следовательно, и заражения. На обработку территорий от них в Татарстане решили выделить дополнительные 8 млн рублей.



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Татьяна Демина