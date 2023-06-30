Заболеваемость ГЛПС в Татарстане выросла в четыре раза
В Татарстане заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) выросла в четыре раза. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.
— На сегодня мы имеем 223 случая мышиной лихорадки на территории республики. Это в четыре раза выше прошлогоднего периода, — заявила она.
Большая часть заражений — 70% — произошла на дачных участках татарстанцев и при посещении леса. Инфицирование происходит, например, когда человек перебирает дрова, сухостой, валежник.
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина обращала внимание, что против ГЛПС вакцины нет — «инфекция неуправляемая». Основной профилактикой является соблюдение правил личной гигиены и обработки территорий для снижения численности грызунов.
Носители вируса — грызуны. Соответственно, чем их больше, тем выше вероятность контакта с ними, а следовательно, и заражения. На обработку территорий от них в Татарстане решили выделить дополнительные 8 млн рублей.
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