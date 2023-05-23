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В детских лагерях Татарстана сохранится часть антиковидных ограничений

11:50, 23.05.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В детских лагерях Татарстана сохранится часть антиковидных ограничений
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В летнюю оздоровительную кампанию в лагерях Татарстана продолжит действовать часть антиковидных ограничений. Об этом на брифинге в кабмине сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— По ковиду у нас на текущий период сохранятся некоторые ограничения. Прежде всего — это обязательное обследование персонала лагерей на ковид не менее чем за два дня до начала работы, — рассказала она.

Сохраняется и такое ограничение, как обязательное проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Речь идет об антисептиках, проветривании помещений и обязательном использовании оборудования по обеззараживанию воздуха в них, ношении масок персоналом пищеблока. В лагере круглосуточно должен находиться медработник.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19 в начале мая. Несмотря на это, некоторые ограничительные мероприятия по коронавирусу сохраняются.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

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