В детских лагерях Татарстана сохранится часть антиковидных ограничений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В летнюю оздоровительную кампанию в лагерях Татарстана продолжит действовать часть антиковидных ограничений. Об этом на брифинге в кабмине сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— По ковиду у нас на текущий период сохранятся некоторые ограничения. Прежде всего — это обязательное обследование персонала лагерей на ковид не менее чем за два дня до начала работы, — рассказала она.

Сохраняется и такое ограничение, как обязательное проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Речь идет об антисептиках, проветривании помещений и обязательном использовании оборудования по обеззараживанию воздуха в них, ношении масок персоналом пищеблока. В лагере круглосуточно должен находиться медработник.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19 в начале мая. Несмотря на это, некоторые ограничительные мероприятия по коронавирусу сохраняются.



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Татьяна Демина