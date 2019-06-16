Куда пойти в Казани: Сабантуй, open-air у стен Кремля и фестиваль тюркского кино

Афиша мероприятий с 17 по 23 июня

Фото: Олег Тихонов

Центральным культмассовым событием предстоящей недели станет празднование Сабантуя. На этот раз «праздник плуга» развернется на четырех площадках, в программе — народные спортивные забавы и выступления известных татарстанских артистов. Кроме того, у стен Казанского Кремля пройдет open-air, а на Кремлевской набережной — фестиваль мороженого. Больше событий — в обзоре «Реального времени».

У стен Казанского Кремля прозвучат мировые хиты

20 июня у стен Казанского Кремля пройдет музыкальный вечер «Event в стиле Tango». Его гости смогут послушать хиты мировой классической, эстрадной и современной музыки. Композиции исполнят камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой, солист московского ансамбля «Студия новой музыки», скрипач Станислав Малышев и другие артисты.

Начало в 19.00.

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В КДК им. Ленина покажут игровое и анимационное кино

В КДК им. В.И. Ленина проходит всемирный фестиваль Shnit Shorts 2019. Короткометражные фильмы в жанре игрового кино и анимации зрители могут посмотреть на языке оригинала с русскими субтитрами.

До 19 июня зрители увидят восемь картин анимационной программы: «Антилопа», «Полярность», «Катерина», «Хватит», «Взять кролика», «Гибриды», «Сладкая история», «Недочеловек». Общий хронометраж составит 89 минут.

Начало показов в 18.10. Посетить сеансы могут зрители старше 16 лет, сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».

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С 17 по 23 июня в Казани пройдут Всероссийские соревнования по боксу общества «Динамо» среди мужчин. Фото Максима Платонова

В Центре бокса — всероссийские соревнования

С 17 по 23 июня в Казани пройдут всероссийские соревнования по боксу общества «Динамо» среди мужчин. Поединки состоятся в десяти весовых категориях, а местом их проведения станет казанский Центр бокса.

17 июня пройдут взвешивание и жеребьевка участников, торжественное открытие намечено на 18 июня, а награждение победителей — на 22 июня.

Открытие состоится в 17.00.

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«Рубин» сыграет товарищеский матч с «Нефтехимиком»

20 июня казанский «Рубин» на первом летнем сборе проведет товарищеский матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Команды сыграют на базе клуба «Рубин» в Соцгороде.

Начало в 18.00.

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Роспотребнадзор проконсультирует предпринимателей

Казань присоединится к Всероссийскому дню открытых дверей для предпринимателей. 20 июня бесплатную консультацию можно будет получить в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Консультацию можно получить с 12.00 до 16.00. Необходима предварительная запись.

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На Кремлевской набережной пройдет фестиваль мороженого. Фото kzngo.ru

На Кремлевской набережной угостят мороженым

С 20 по 23 июня на Кремлевской набережной пройдет фестиваль мороженого. На празднике можно будет угоститься традиционными и экзотическими видами десерта.

На пирсе помимо дегустации для гостей проведут кулинарные мастер-классы, соревнования. В программе — выступления артистов, танцевальные мероприятия, детская дискотека и анимация.

Начало в 11.00. Вход свободный.

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В «Смене» пройдет деловая игра

21 июня в «Смене» пройдет деловая игра «Построй компанию / Продай компанию». Мероприятие призвано стимулировать предпринимательскую деятельность. По его результатам будут отобраны 10 участников, которые займут позиции руководителей стартапов с инвестициями наноцентра.

Возраст игроков — от 20 до 50 лет. Участие бесплатное.

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21 июня в Казани стартует II Фестиваль тюркского кино. Фото Олега Тихонова

В Казани стартует фестиваль тюркского кино

21 июня в Казани стартует II Фестиваль тюркского кино. Мероприятие продлится до 23 июня. Россию на нем представят фильмы из Татарстана, Башкортостана, Якутии и Хакасии, сообщает оргкомитет фестиваля.

Показы пройдут в кинотеатре «Мир». Вход свободный.

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Казанский Сабантуй развернется на четырех площадках

Наконец, в воскресенье, 23 июня в Казани отметят татарский народный праздник Сабантуй. Праздничные мероприятия развернутся на четырех площадках: на территории Березовой рощи в поселке Мирный, на озере Лебяжье, в Дербышках и в конно-спортивном комплексе «Казань».

Гостей ждет насыщенная программа с народными гуляньями, творческими мастер-классами, ярмаркой изделий ручной работы, спортивными состязаниями и выступлениями татарстанских артистов.

Начало в 9.30. Вход свободный.

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