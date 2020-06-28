Минздрав Татарстана назвал города с наибольшим количеством внебольничных пневмоний

Фото: кадр видео "Татар-Информ"

В Татарстане больше всего внебольничных пневмоний насчитывается в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Такие данные привел замминистр здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

По словам спикера, в трех данных муниципалитетах зафиксировано самое большое количество внебольничных пневмоний. Однако стоит учитывать, что цифры «примерно схожи с показателями предыдущих лет».

Отметим, что по данным главы Роспотребнадзора Татарстана Марины Патяшиной, в 11 районах регистрируется наиболее высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. В семи районах показатель заболеваемости в разы выше среднереспубликанского. Это Атнинский, Дрожжановский, Апастовский, Лаишевский, Тюлячинский, Пестречинский, Высокогорский районы



Ранее Жаворонков сообщил, что в Татарстане 71 пациент с острым респираторным заболеванием подключен к аппарату ИВЛ.



