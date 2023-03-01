«Подстригли» на 45 тысяч: соискатели обвинили два казанских барбершопа в навязывании дорогого обучения

В Татарстане полиция, Роспотребнадзор и суд оказались бессильными против доходной схемы обучения в кредит на рабочем месте с обещанием трудоустройства

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», несостоявшиеся сотрудники двух казанских барбершопов обвиняют их владельцев в том, что там стригут не только бороды, но и деньги с желающих поработать. На просторах интернета молодые люди, откликнувшиеся на объявления о наборе новых сотрудников в «мужские» салоны Black might и Bakr Barbershop, утверждают, что вместо работы и достойной зарплаты обзавелись кредитными обязательствами. Корреспондент издания разбирался в тонкостях модного бизнеса, кредитных историях несостоявшихся сотрудников и образовательных программах необразовательных учреждений.

«Говорят, что ты будешь работать барбером»

«Это мошенники», — отзывается о казанском барбершопе Black might на ул. Айвазовского Мария Консовалова, свой отзыв она оставила на ресурсе nerab.ru. Девушка рассказала, как откликнулась на вакансию визажиста, ее пригласили на собеседование и попросили взять с собой паспорт — это было обязательно условие.

— Пришла я в назначенное время, и меня встречает девушка, после чего проводит в кабинет и начинает спрашивать, почему я хочу стать у них визажистом и т.д. До этого момента все было относительно нормально, но после она начала мне предлагать стать барбером. Рассказала свою историю, как она дошла до директора с барбера, ну, в общем, начала вешать лапшу на уши. Я сказала, что пришла только на визажиста, эта девушка начала мне рассказывать, какая у них хорошая атмосфера в коллективе, хорошая зарплата, но есть одно «но»: перед тем, как устроиться, надо пройти обучение, и что это обучение за месяц полностью покроется. Подсунула мне договор, но уверяла, что обязательно возьмут на работу. Я, как наивная дурочка, подписала данный договор на рассрочку, и мне в тот же день сказали, что будет первое занятие и его пропускать нельзя, а сделано это было для того, чтобы я не смогла отменить этот договор, так как если первое занятие пройдено, то человек должен за это занятие заплатить 8 000! — возмущалась соискательница.

Аналогичный отзыв оставила другая посетительница уже про барбершоп Bakr Barber на улице Карла Маркса. Девушка написала предупреждение на сайта nahjob.top: «Увидели вакансию с хорошей зарплатой «администратора в барбершоп/салон красоты» и вам сказали, что это бакр? Не идите ни при каких обстоятельствах к ним на собеседование! Рассказывают сказки о хорошей зарплате, о перспективах, что будут платить 2 500 за смену с хорошим графиком и условиями (это, кстати, тоже ложь) и что админу просто необходимо уметь стричь людей. Далее на вас оформляется кредит в «Тинькофф» (на покупку), на 45 тысяч рублей, в контракте написано, что они обязаны вас трудоустроить (тоже ложь либо еще одна шарашкина контора)».

После оформления начинается десятидневное обучение. И все это время, по словам соискательницы, ее всячески отговаривали от работы администратором, предлагая работать барбером. Во время обучения девушка выяснила, что будет работать не в этом заведении, «а в других барбершопах, которые вы, скорее всего, будете искать сами». По окончании учебы выдается сертификат.

— Они рассказывают способы обмана работодателей (говорят, чтобы врали об опыте работы). Что же, написала в день получения сертификата о том, что хочу работать администратором (я изначально не хотела быть барбером), на что пошли новые уговоры. Я не сдавалась и просила устроить меня. Начали кормить завтраками, что вот ремонт потолков закончится и сразу вас устроим. Месяц прошел, я писала, спрашивала, ждала. Но когда поняла, что меня просто игнорят (писала много и долго), спустя 2 месяца игнора решила написать заявление в полицию, перед этим посоветовавшись с юристом (так как кредит оформлен, обучение пройдено, а трудоустройства нет). И что вы думаете, что-то изменилось? Звонят мне на следующий день, что они с ними «поговорили», мол, приходите, все окей. Я прихожу, в кабинете сидит их главный и еще один здоровый мужчина. Пытаются меня запугивать ответным иском, что на них уже писали заявления, все такие ребята «наказаны» и за каждый отзыв они также собираются наказывать. Предложили трудоустройство (ого, спустя 3 месяца, спасибо). А знаете, что в условиях? 1 500 за смену (вместо обещанных 2 500), трудоустройство самозанятой, за 3 «косяка» увольнение. «Косяком», как мне пояснили, считается даже неправильный взгляд на клиента. Полиция быстро закрыла дело (думаю, что они просто в сговоре с этими ребятками). Прошло полтора года, кредит почти выплатила, устраиваться к ним не стала, нашла другую работу, — рассказала девушка.

И это не единичные случаи: погуглив, легко найти возмущенные отзывы других разочарованных «учеников», которые, заплатив немалую сумму, научились, по сути, лишь не верить обещаниям работодателей. В свою очередь, на сайтах этих салонов можно прочитать и множество восторженных и таких же похожих друг на друга, как и негативные, отзывов от прошедших обучение претендентов.

«Самим надо быть умнее»

— Моей дочери повезло, ее не раскрутили на оплату обучения, но только по чистой случайности, — рассказала «Реальному времени» Валентина Р. — Она, как многие молодые люди, верит людям на слово. И, пойдя на собеседование в барбершоп на Карла Маркса в надежде получить работу администратора, легко поддалась на уговоры пройти обучение. От кредита, который ей там предложили, ее спасла забывчивость — она оставила паспорт дома. Вечером приехала, вся воодушевленная, рассказала нам с отцом, и мы все вместе посмотрели отзывы об этом салоне в интернете. Ну и проинструктировали дочку на будущее, чтобы не хваталась за такие предложения.

А 19 февраля в соцсети появился пост Александры Вяземской: «Кто сталкивался с барбершопом Bakr Barber на Карла Маркса, 18? Напишите в личку, пожалуйста. Собираемся подавать на них в суд». В ответ посыпались сообщения, в которых организаторов платного обучения именуют мошенниками, кидалами, шарлатанами. И припоминают, что раскрутка на кредиты практиковалась и раньше — в других салонах.

Как следует из поста Вяземской, в историю с кредитом попал ее сын, который даже особо не вникал, на что давал согласие, заключая договор с банком. «Реальное время» предложило ей высказаться на своих страницах об этой истории, но женщина сочла, что публикация не поможет вернуть деньги, и выказала полное разочарование бездействием правоохранительных и надзорных органов: «По такой же схеме обирают доверчивую молодежь. Пресс-служба УВД г. Казани выступила, что, мол, ребята, вы сами все подписали, вас никто не принуждал, обратитесь, если хотите, в Роспотребнадзор. Так вот, мы обращались. Отписали какую-то ерунду. Мне помогал очень грамотный юрист. Шансы ничтожны даже в суде. Результат — ноль. Самим надо быть умнее, а вы предупреждайте, пишите, но я в этом не участвую».

Судебный ход — идти в обход

Действительно, попытки через суд вернуть деньги, потраченные на обучение в барбершопах, терпят фиаско. Не имея возможности взыскать их напрямую с собственника барбершопа, договор с которым претенденты на должность подписывают добровольно, они пытаются наказать госорганизации и госорганы, которые не пресекают деятельность по стрижке денег под предлогом стрижки бород.

Так, на счету владельца барбершопа Black might Темуржона Мирзаева и владельца барбершопа Bakr Barbershop Саидбека Сабирова уже имеется по 20 арбитражных дел, где они выступают в качестве третьих лиц, а ответчиками являются либо Управление Роспотребнадзора по РТ, либо Министерство образования и науки РТ, которые отказали заявителям в возбуждении административных дел в отношении этих индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги без лицензии.

Причем, судя по некоторым деталям, эти предприниматели могут быть связаны между собой, поскольку на вопрос о собственнике бизнеса администратор Bakr Barbershop ответила «Реальному времени» по телефону, что «раньше хозяином бизнеса был Темуржон, а теперь — Саид».

И оба эти предпринимателя, как следует из судебных решений, пока перед законом чисты. В решениях Арбитражного суда РТ говорится: «Если индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения без привлечения педагогических работников, лицензия на осуществление образовательной деятельности не требуется». А в барбершопах, как рассказывают прошедшие там обучение, их образованием занимались вовсе не педагоги-профессионалы, а обычные мастера.

«Порочат мою честь»

Ввиду невозможности застать по имеющимся в открытом доступе телефонам владельцев барбершопов Темуржона Мирзаева и Саидбека Сабирова «Реальное время» обратилось к ним по электронной почте с запросами о том, действительно ли приходившим по объявлениям о приеме на работу гражданам предлагалось пройти платное обучение с обещанием по окончании принять их на работу, подтверждалось ли все это письменным договором и предоставлялась ли работа в реальности. Также мы попросили их уточнить, в каком банке «ученикам» предлагали взять кредит на оплату учебы, кто от имени банка разъяснял заемщикам условия получения кредита и содержание кредитного договора, и соответствуют ли, на их взгляд, истине опубликованные в Сети утверждения ряда претендентов на работу о том, что на самом деле работу им предоставлять не собирались, а истинной целью объявлений о поиске сотрудников было получить плату за их обучение.

Еe-mail Саидбека Сабирова оказался нерабочим, А Темуржон Мирзаев прислал нам подробный ответ на все вопросы.

— Я являюсь владельцем исключительно только барбершопа «Black might», — сообщил он нашему изданию. — К барбершопу «Bakr Barbershop» и другим салонам я не имею никакого отношения. В ходе осуществления деятельности периодически возникает потребность в сотрудниках различных вакансий, о чем я подаю соответствующие объявления. При намерении найти работу, человек приносит с собой документы, необходимые для трудоустройства, в том числе и паспорт. При проведении собеседования кандидату рассказывается о работе в барбершопе, обязанностях по должности, о том, как все устроено в салоне, какие услуги оказываются в салоне. При желании люди пользуются услугами салона: записываются на стрижку, макияж или мастер-классы.

Темуржон Мирзаев. Фото: скрин страницы Black Might_lab в соцсети

Мирзаев заверил, что после прохождения мастер-классов каких-либо обещаний или гарантий претендентам на место не дается:

— Человек получает новые навыки на мастер-классах и может их применять уже на практике.

А претензии кандидатов в сотрудники барбершопа относительно оформления на них кредитов категорически отверг:

— Не у всех людей, которые хотят пройти мастер-классы, имеется возможность оплатить их сразу, поэтому некоторые оформляют рассрочки либо кредиты. В барбершопе «Black might» есть возможность оформить рассрочку либо кредит в различных банках на любой вид услуг, получаемых в салоне. Для этого заключен договор с брокером, который предоставляет данные услуги. При оформлении рассрочки либо кредита заемщик сам предоставляет всю необходимую информацию для банка, а также подтверждает ее звонком либо смс-сообщением напрямую банку.

Темуржон Мирзаев также высказал претензии к недовольным, которые прошли платные мастер-классы в его салоне:

— Считаю, что опубликованные в сети интернет утверждения ряда претендентов на работу в барбершоп «Black might» о том, что на самом деле работу им я предоставлять не собирался, а истинной целью объявлений о поиске сотрудников было получить плату за их обучение, порочат мою честь и не являются истинными по следующим основаниям. Во-первых, я не предоставляю какое-либо обучение, а лишь провожу мастер-классы для получения новых навыков. Во-вторых, люди, желающие пройти данные мастер-классы, сами оформляют рассрочки и кредиты. Каких-либо тайных заявок от имени человека я подать не могу. Для оформления каких-либо кредитных продуктов необходимы паспортные данные (которые человек предоставляет сам), информацию личного характера (которую знать о человеке я не могу, например, стаж работы или семейное положение), связь с банком с личного телефона для подтверждения заявки. В-третьих, для прохождения мастер-классов необходимо подписать договор на оказание услуг. Данный договор располагается на 5 листах нормального шрифта размера 12 тп, где человек ставит подпись на каждом листе. Человек, подписывая такое большое количество листов не может не заметить, что он подписывает и в чем суть договора. К тому же при подписании договора я четко разъясняю, о чем он. В-четвертых, если человек вдруг передумал проходить мастер-классы по любой причине, я произвожу возврат денежных средств за минусом [стоимости] полученных услуг.