В семи районах Татарстана заболеваемость ВИЧ выросла более чем в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В семи муниципалитетах Татарстана заболеваемость ВИЧ, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, выросла более чем в два раза. Об этом сообщила заместитель начальника отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по республике Луиза Борисова.



— Это Агрызский, Елабужский, Лениногорский, Кайбицкий, Новошешминский, Сармановский и Ютазинский районы, — уточнила она.

В двух муниципальных образованиях Татарстана в 2023 году новых случаев заражения ВИЧ не выявили. Это Алькеевский и Верхнеуслонский районы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане за январь — октябрь 2023 года зарегистрировали 724 впервые выявленных случая заражения ВИЧ. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



В 16 районах Татарстана заболеваемость ВИЧ в 2023 году превышает общереспубликанский показатель. Он составляет 19,3 случая на 100 тысяч населения.

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Татьяна Демина