В Татарстане за сутки выявлено 40 случаев заражения коронавирусом

Фото: Марина Патяшина

В Татарстане за сутки выявлено 40 случаев заражения коронавирусом. Такие данные предоставила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Темп прироста за последние сутки составляет 0,9%. На изоляции находятся 1 330 человек (контактные с больными и подозрительными). Проведено 5 178 исследований за сутки, охват тестированием 130 на 100 тысяч населения.

Итого в республике зарегистрировано 4 595 случаев коронавирусной инфекции.



«Поскольку ситуация стабильная, но риски есть, изменили порядок работы избирательных участков. Рекомендации были утверждены главным санврачом РФ. РПН по РТ обследовал все участки в период подготовки к голосованию, плюс контролировал работу всех участков по соблюдению этих рекомендаций. С каждым УИКом все отработали — алгоритм действий в случае выявления лица с подозрением на COVID в том числе», — рассказала Патяшина.

Ранее Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал, как проходит голосование в «ковидных» госпиталях.