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Глава Минздрава РФ: жара не помогает бороться с коронавирусом

18:35, 12.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Минздрава РФ: жара не помогает бороться с коронавирусом
Фото: rosminzdrav.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что активность коронавируса в жару не снижается.

«Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции», — поделился глава Минздрава РФ с Наилей Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Он также сообщил, что в России будут зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19.

Ранее глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина выражала уверенность в положительном влиянии жары.

«Я очень надеюсь, что когда придут действительно жаркие дни — 20 градусов в течение недели, и теплые ночи, то передача инфекции будет менее выражена, и мы будем иметь меньшее количество случаев», — говорила она.

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