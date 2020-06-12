Глава Минздрава РФ: жара не помогает бороться с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что активность коронавируса в жару не снижается.

«Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции», — поделился глава Минздрава РФ с Наилей Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Он также сообщил, что в России будут зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19.

Ранее глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина выражала уверенность в положительном влиянии жары.

«Я очень надеюсь, что когда придут действительно жаркие дни — 20 градусов в течение недели, и теплые ночи, то передача инфекции будет менее выражена, и мы будем иметь меньшее количество случаев», — говорила она.