Роспотребнадзор за год взыскал с бизнеса Татарстана свыше 70 млн рублей штрафов
В 2019 году Управление Роспотребнадзора РТ провело 4 004 проверки, в деятельности 91,2% компании и индивидуальных предпринимателей было выявлено 68 992 нарушения. Об этом на коллегии заявила глава ведомства Марина Патяшина.
Было возбуждено 13 370 административных дел, что меньше, чем в 2018 году (14 421). Общая сумма наложенных штрафов составила около 77,2 млн рублей, 92,2% из которых уже взыскано.
Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2019 года специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану оштрафовали нарушителей антитабачного закона на 3,7 млн рублей.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым