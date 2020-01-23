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Роспотребнадзор за год взыскал с бизнеса Татарстана свыше 70 млн рублей штрафов

11:24, 23.01.2020
Роспотребнадзор за год взыскал с бизнеса Татарстана свыше 70 млн рублей штрафов
Фото: Википедия

В 2019 году Управление Роспотребнадзора РТ провело 4 004 проверки, в деятельности 91,2% компании и индивидуальных предпринимателей было выявлено 68 992 нарушения. Об этом на коллегии заявила глава ведомства Марина Патяшина.

Было возбуждено 13 370 административных дел, что меньше, чем в 2018 году (14 421). Общая сумма наложенных штрафов составила около 77,2 млн рублей, 92,2% из которых уже взыскано.

Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2019 года специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану оштрафовали нарушителей антитабачного закона на 3,7 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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