Роспотребнадзор за год взыскал с бизнеса Татарстана свыше 70 млн рублей штрафов

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В 2019 году Управление Роспотребнадзора РТ провело 4 004 проверки, в деятельности 91,2% компании и индивидуальных предпринимателей было выявлено 68 992 нарушения. Об этом на коллегии заявила глава ведомства Марина Патяшина.

Было возбуждено 13 370 административных дел, что меньше, чем в 2018 году (14 421). Общая сумма наложенных штрафов составила около 77,2 млн рублей, 92,2% из которых уже взыскано.

Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2019 года специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану оштрафовали нарушителей антитабачного закона на 3,7 млн рублей.