В Татарстане зарегистрировали 6,4 тысячи обращений из-за укусов клещей

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Татарстане с начала эпидемического сезона после присасывания клещей за медицинской помощью пришли 6 464 человека. Показатель обращений составил 172,61 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего уровня на 22,5%.

Вместе с этим по сравнению с аналогичным периодом 2022 года он сократился на 4,26%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану. Тогда показатель обращений из-за укусов клещей составлял 180,29 на 100 тысяч человек.

Укусы клещами зафиксированы во всех районах и городских округах Татарстана. Наибольшее число обращений пришлось на Казань — 1 392. В Набережных Челнах за медицинской помощью обратились 926 человек, в Нижнекамском районе — 484.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По клещевому вирусному энцефалиту в Татарстане эндемичны 30 муниципалитетов, в том числе Казань и Набережные Челны. На их территориях в этом году произошло 82,8% присасываний.

Напомним, в 2023 году первый укус клеща в Татарстане зарегистрировали 25 марта. В прошлом году это произошло позже — 10 апреля.



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Татьяна Демина