Надзорные органы Татарстана завалены жалобами на автосалоны

Татарстанское УФАС наказало недобросовестного чебоксарского автодилера. На очереди тольяттинское ООО «Новико»?

Татарстанские надзорные службы завалены жалобами потребителей, пострадавших от рук нечестных продавцов автомобилей. «Менеджер автоцентра «Алтын» посоветовал мужу найти дополнительную работу, чтобы оплачивать непосильный кредит на машину, который мой супруг подписал, находясь в заблуждении относительно реальной стоимости покупки», — позвонила в «Реальное время одна из таких обманутых клиенток Инна Андреева. Казанский автосалон, прославившийся нестандартными методами работы, продолжает свою деятельность, несмотря на многочисленные обращения покупателей в полицию и Роспотребнадзор. Все больше ничего не подозревающих потребителей откликается на заманчивые предложения и попадаются на удочку «низких цен». О новых жертвах, ловких приемах и мерах антимонопольного ведомства в отношении подобных продавцов — в материале «Реального времени».

«Дешевый» кредит на 8 лет под драконовские проценты



Виталия и Инну Андреевых менеджеры казанского автоцентра «Алтын» завлекли предложением купить по выгодной цене подержанный внедорожник Nissan Terrano. Причем сами они в салон первоначально не обращались. Как описывает Виталий Андреев, он активно искал автомобиль на сайте объявлений, после чего «стали поступать звонки о том, что в салоне есть «Ниссан» 2020 года».

Однако, как рассказала Инна Андреева, когда они всей семьей, включая взрослого сына, 20 ноября 2021 года откликнулись на приглашение и приехали в автосалон в оговоренное заранее время, эту машину им не показали — якобы не успели доставить со склада. Подождав и не дождавшись обещанного, семья уехала и вернулась в автосалон на следующий день. И опять авто «было на складе». В ожидании главе семьи менеджер предложил начать оформлять бумаги на кредит.

— Муж проявил, конечно, неосмотрительность, расписался в документах, думая, что это заявка, — говорит Инна Андреева. — Но предупредил, что готов оформить только автокредит, что нам не нужны дополнительные услуги и опции и что мы не готовы платить по кредиту более 15—18 тысяч рублей в месяц. Цена автомобиля была нам озвучена — 1 миллион 184 тысячи. Мужу предложили внести первоначальный взнос — 500 тысяч, якобы, чтобы банк уж точно одобрил заявку. И он внес.

Через 2 часа, по ее рассказу, выяснилось: кредит одобрили, но платеж составит 43 тысячи в месяц. Потрясенные нереальной для них суммой супруги потребовали вернуть задаток, и тут менеджер уже начал разговаривать, что называется, жестко. Женщину с сыном выставил из кабинета, чтобы «не мешали», на мужчину стал наседать, дескать, бумаги подписаны, назад дороги нет.

— Потом нам предложил взять другую машину, подешевле. Так и не увидев обещанный Nissan Terrano, мы пошли смотреть другой автомобиль — Hyundai Creta. Машину при нас выкопали из-под снега, она оказалась вся исцарапанная, побитая. Мы отказались. В итоге, поскольку нам деньги не отдавали, чтоб получить хоть что-то, остановились на китайском кроссовере JAC S7. В 15:30, устав спорить, мы согласились.

«[Менеджер предлагал] новые авто под 7-8 процентов, [обещал] что уберет весь ассортимент услуг, допы, страховки, — написал потом в заявлении в полицию Виталий Андреев, — произвели расчет и огласили по 24 тысячи в месяц. Затем менеджер дал кучу бумаг на подпись без возможности ознакомления, так как перелистывал листы и не давал в руки. Очень долго ждали, документы получили в папке. Уехали из салона, до гаража не доехали, кончился бензин, хотя датчик показывал половину бака. Придя, домой разобрали документы. Пришли в ужас».

— И было отчего, — говорит его супруга. — Нам оформили не автокредит, а потребительский кредит на 8 лет под 24 процента годовых и еще на 150 тысяч рублей «лицензионный договор» на услуги «Автопомощника» с ООО «Финансовые решения» и 49 тысяч — за какие-то юридические услуги. А ежемесячный платеж в итоге составил 31 тысячу рублей! Почти 3 миллиона за китайский кроссовер при его цене от полутора миллионов рублей!

Под брендом «Автоцентр «Алтын» работает Тольяттинское ООО «Новико». Фото: yandex.ru

Запрос — не вопрос, ответа нет

Под брендом «Автоцентр «Алтын» работает Тольяттинское ООО «Новико», о котором «Реальное время» уже писало. Наше издание обратилось с запросом относительно произошедшего с Андреевыми к директору и собственнику фирмы «Новико» Владиславу Новицкому по электронной почте, указанной в открытом доступе, как почта принадлежащих ему компаний. Ответ пока не поступил, комментарий будет опубликован по получении.

Ранее на подобный запрос «Реального времени» относительно других клиентов автоцентра «Алтын» комментарий давала юрисконсульт ООО «Новико» Виктория Сафронова. Она изложила версию, согласно которой давления на покупателей менеджеры не оказывают, но так и не объяснила странный порядок оформления покупки автомобиля, принятый в «Алтыне» — когда клиент подписывает договор, не имея информации о том, на каких условиях банк одобрил ему кредит и вообще одобрил ли.

«Жалобы есть»

Написав заявление в полицию с просьбой «разобраться в действиях автоцентра «Алтын», Андреевы теперь ищут помощи у юристов, чтобы расторгнуть поистине кабальный для них договор. Только вот ранее юрист Федерации автовладельцев в Республике Татарстан Владлен Копвиллем рассказывал «Реальному времени», что вернуть свои деньги в подобных случаях бывает крайне непросто.

В УВД Казани «Реальному времени» сообщили о наличии обращений со стороны клиентов, обманутых в своих надеждах купить автомобиль в «Алтыне» по доступной цене. И пообещали предоставить статистику по этим делам.

Статистику обращений о нарушении прав потребителей — клиентов автоцентра — готовят и в Управлении Роспотребнадзора по РТ. Нашему изданию в подтвердили, что жалобы на «Алтын» поступали.

Антимонопольщики возбудили дело против чебоксарского ООО «Арт», которое торгует автомобилями в Казани в автосалоне «А-Моторс» на Горьковском шоссе. Фото: yandex.ru

Сказка о Renault Kaptur за 668 тысяч

Как выяснилось, за автосалоны, сотрудники которых действуют в том же стиле, что и менеджеры «Алтына», активно взялись в Татарстанском УФАС России. Жалоб на «Алтын» здесь пока не получали, но занимались схожим делом в отношении другого дилера. Антимонопольщики возбудили дело против чебоксарского ООО «Арт», которое торгует автомобилями в Казани в автосалоне «А-Моторс» на Горьковском шоссе.

— В рамках рассмотрения обращения Татарстанским УФАС России установлено, что автосалон доводил до потребителей недостоверные сведения о возможности приобретения автомобиля в кредит и наличии банков-партнеров, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства. — В частности, Управлением установлено, что в автосалоне предлагали купить Renault Kaptur за 668 тысяч рублей (на сайте «Алтына» его обешают продать по цене от 649 тыс. рублей в кредит от 0% годовых, — прим. авт.). Но реальная стоимость иномарки составляла более 1 млн рублей. Данную стоимость клиенты узнавали лишь во время оформления документов, при этом приобрести автомобиль за наличный расчет не представлялось возможным. Процент же по кредиту был выше указанного в рекламе и на сайте, в частности из информации, размещенной на сайте, следовало, что кредит предоставляется под 1%.

К тому же, изучив сайт «А-Моторс», в УФАС обнаружили, что автосалон допустил нарушения не только в отношении клиентов, а еще и разместил на своем сайте «для привлечения клиентов логотипы банков без соответствующих разрешений».

— Указанные факты явились основанием для выдачи предупреждения в адрес автосалона с целью приведения информации, распространяемой в сети интернет в достоверный вид, — сообщили в УФАС. — Необходимо отметить, что предупреждение Татарстанского УФАС России признано законным и обоснованным Арбитражным судом Республики Татарстан (дело А65-18980/2021). Вместе с тем предупреждение не было исполнено, что явилось основанием для возбуждения дела по признакам нарушения пунктов 2 и 4 статьи 14.2 Закона о защите конкуренции, которыми установлен запрет на недопустимость действий, направленных на введение в заблуждение, в том числе в части цены товара. Дело находится в стадии рассмотрения. В случае установления факта нарушения ООО «Арт» будет привлечено к административной ответственности с наложением штрафа до 500 тыс. рублей.

А пока, говорят в Татарстанском УФАС, за то, что ООО «Арт» не представило в антимонопольный орган затребованные у него документы, оно привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 тыс. рублей.

В УФАС обратился житель Набережных Челнов — с жалобой на аналогичные действия сотрудников автосалона «Аркана-Авто». Фото: youtube.com

Размах растет, а шансы совершить выгодную покупку падают

Пока развивалось дело, возбужденное в связи с нарушениями в казанском салоне «А-Моторс», в УФАС обратился житель Набережных Челнов — с жалобой на аналогичные действия сотрудников автосалона «Аркана-Авто», расположенного в автограде на проспекте им. Мусы Джалиля.

— В рамках выезда на место осуществления деятельности автосалона сотрудниками управления установлено, что деятельность осуществляет также ООО «Арт», — сообщили в УФАС.

А еще, разбираясь в этом деле, сотрудники УФАС выяснили, что эта компания не является официальным дилером ЗАО «Рено Россия» и не заключала с ним договоров рекламного характера. А это автоматически исключает любую вероятность покупки нового автомобиля этой марки в автосалоне ООО «Арт» по «супервыгодной» цене.

От сайта открестились

В материалах дела, по итогам которого предупреждение, выданное автосалону «А-Моторс» Татарстанским УФАС по результатам рассмотрения жалобы покупателя Рамиля Минуллина, было признано законным и обоснованным, содержится очень любопытная информация. Она позволяет оценить простоту и незамысловатость принятого сотрудниками автосалона на вооружение метода «продвижения на рынке».

В частности, пытаясь отбиться от претензий УФАС относительно заниженной на 40% по отношению к реальной цене автомобиля Renault Kaptur, представители чувашского дилера пытались доказать, что сайт, на котором они рекламировали дешевые автомобили, не имеет к ним никакого отношения. В ходе разбирательства выяснилось, что известные банки, с которыми якобы сотрудничает компания (и размещает информацию об этом на своем сайте), не заключали с ней никаких соглашений, в том числе — о предоставлении баснословно дешевых кредитов под 1%, которыми автосалон заманивал клиентов. И еще — банки, как выяснилось, не ставили условием предоставления кредитов клиентам автодилера первоначальный взнос. У них вообще имеются программы кредитования без первоначального взноса.

Арбитражный суд РТ счел законным и обоснованным вывод Татарстанского УФАС. Фото: Максим Платонов

В итоге Арбитражный суд РТ счел законным и обоснованным вывод Татарстанского УФАС о том, что «1. Действия ООО «АРТ» направлены на получение преимуществ, которые обеспечивают возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий за счет перераспределения спроса потребителей ввиду создания впечатления о более привлекательных условиях приобретения автомобилей. 2. Такие действия ООО «АРТ» противоречат требованиям законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. 3. Распространение недостоверных сведений способно ввести потребителей в заблуждение и привести к неполучению доходов конкурентов».

«Не спешите платить, прочитайте отзывы и договор»

— Мы совершили ошибку — прежде чем ехать в автосалон, мы не посмотрели в интернете отзывы об автоцентре «Алтын», — сокрушается сейчас Инна Андреева. — Потом глянули и все поняли. Только было поздно.

А в Тартарстанском УФАС подготовили шпаргалку для тех, кого соблазняют выгодными предложениями.

— Первое, что отличает недобросовестные автосалоны, — агрессивная реклама в интернете. Заявленные на сайтах цены на 15—40% ниже, чем у официальных дилеров, в подарок обещают каско, комплект шин и другие привилегии. Также, как показывает практика, данные автосалоны позиционируют себя как мультибрендовые автосалоны. Поэтому стоит потратить несколько минут и определить, является ли данный автосалон официальным дилером. На сайте любого автопроизводителя есть список дилеров. Если автосалона нет в списке — необходимо задуматься и помнить, что чудес не бывает!

В УФАС рекомендуют никогда не вносить предоплату, если вас заверяют, что машина сейчас приедет со склада и при этом не показывают ПТС. А также воздержаться от подписания любых предварительных договоров и заверять своей подписью только финальный вариант договора, причем перед тем, как ставить подпись, тщательно его изучить, например, взяв его домой. И обязательно необходимо почитать отклики других клиентов о продавце: «как показывает практика, в отношении недобросовестных автосалонов в сети Интернет имеется достаточное количество отрицательных отзывов клиентов».

Обращение в УФАС не будет лишним, даже если вы написали заявление в полицию и жалобу в Роспотребнадзор. Фото: Роман Хасаев

Не дают толком прочитать договор? Рассказывают, что машина «вот-вот» будет доставлена со склада, и это «вот-вот» тянется уже несколько часов? Требуют предоплату? Уносите ноги и кошелек, ничего хорошего это не сулит, предупреждают специалисты. Ну, а если все уже случилось, и доверчивый клиент попался в сети хитрого дилера?

— Если вы или ваши знакомые столкнулись с недостоверной рекламой автосалона, вы вправе обратиться в территориальный антимонопольный орган с соответствующим заявлением или, в случае обмана со стороны автосалона, в Роспотребнадзор или ближайшее отделение полиции, — говорят в УФАС.

И надо думать, обращение в УФАС не будет лишним, даже если вы написали заявление в полицию и жалобу в Роспотребнадзор.

Не защита, а «масло масляное»?

С 30 декабря вступят в силу поправки в закон о потребительском кредите, они дадут заемщику право отказаться от дополнительных услуг, навязанных вместе с кредитом. Период охлаждения составит 14 календарных дней и будет распространяться на любые дополнительные услуги (юридическое сопровождение, консультации, телемедицина и другое), если заемщик был вынужден приобрести их вместе с получением кредита.

Клиент сможет вернуть уплаченные за услугу деньги за вычетом фактически понесенных расходов на ее оказание к моменту отказа. Для этого надо будет обратиться с заявлением к поставщику услуги (кредитору или третьему лицу). На его рассмотрение дается семь рабочих дней. При отказе третьего лица в выплате заемщик вправе требовать у банка вернуть средства — он будет обязан выплатить деньги или сообщить об отказе с обоснованием причин.

Но рассчитывать на эти поправки, похоже, особо не стоит — даже после 30 декабря очень важно самим не плошать.

— Одно дело, если дополнительные услуги навязал банк, — оценил эффект от этих поправок юрист Федерации автовладельцев России в РТ Владлен Копвиллем. — И совсем другое, если договоры заключены с третьими фирмами. Тогда еще нужно будет доказать, что они имеют отношение к банку — а если это исходит от автосалона, при чем тут банк? Кроме того, есть услуги, которые на момент подписания договора об их оказании уже выполнены, например, практикуемая сегодня дополнительная услуга по проверке платежеспособности клиента. В этом случае клиент сразу подписывает еще и акт приемки, расходы на ее оказание считаются фактически понесенными — возвращать в таком случае нечего. А срок рассмотрения отказа в семь рабочих дней — это вообще масло масляное. Потому что сейчас в законе о защите потребителей прописан срок в 10 календарных дней. А семь рабочих — это девять календарных, либо, если претензия подана в пятницу, те же десять календарных.

Но самое главное, по мнению юриста, состоит в том, что факт навязывания — дело труднодоказуемое:

— Если есть видеозапись, где менеджер держит, условно говоря, пистолет у виска клиента, либо звукозапись, где слышно, как он угрожает, тогда да — услугу навязали. А если клиент добровольно подписал и лишь потом понял, например, что его «предоплата» ушла не за автомобиль, а за дополнительные услуги, — вернуть деньги будет очень трудно, потому что угроз-то не было.