Арестованный буинский санврач начал возвращать подчиненным «откаты»

За нарушения в филиале ответит главврач республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Елена Сизова

Как стало известно «Реальному времени», обвиняемому в превышении должностных полномочий главврачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах Анатолию Никифорову суд заменил меру пресечения. С домашнего ареста его перевели на «запрет определенных действий» на месяц, в том числе ему запрещено находиться на рабочем месте. Тем временем в скандально прославившемся филиале завершилась проверка, инициированная республиканским Центром гигиены и эпидемиологии, а сам подозреваемый начал возвращать подчиненным отобранные у них премии. Подробности — в нашем материале.

Откат «отката»

По данным источника «Реального времени» в правоохранительных органах, Анатолий Никифоров, который в течение последних 7 лет забирал у своих подчиненных от 30 до 50 процентов премий, которые им сам же и выписывал, и тем самым причинил им ущерб в общей сумме 663 тыс. рублей, вернул им все деньги. Вину, по данным источника, Никифоров полностью признал.

«Реальное время» связалось с адвокатом Анатолия Никифорова и предложило подробнее рассказать о действиях подзащитного по возмещению ущерба — защитник обещал обсудить предложение с подзащитным и сообщить о его решении.

А собственный источник «Реального времени» в Буинске сообщает, что это не только обрадовало, но и насторожило членов коллектива филиала ФБУЗ. Ведь дело на Никифорова по ч. 1 ст. 286 УК РФ завели по заявлению сотрудников филиала, и сейчас они опасаются, что, вернув деньги, начальник ускользнет от ответственности и останется на руководящем посту. А тогда им несдобровать, несмотря на то, что они действовали законно и основания для обращения в Следком у них были вескими.

Без комментариев

Сразу после возбуждения уголовного дела в Буинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» прошла ведомственная проверка, в ней участвовали руководитель татарстанского центра Елена Сизова и ее заместитель Айрат Сабирзянов. Однако результаты проверки не разглашаются, а в ответ на официальный телефонный запрос «Реального времени» в ФБУЗ заявили, что за информацией о проверке следует обращаться в Управление Роспотребнадзора по РТ. Однако в Роспотребнадзоре также не поспешили раскрыть карты — там «Реальное время» переадресовали назад в ФБУЗ: «Уточняйте в Центре гигиены и эпидемиологии» — и круг замкнулся.

Ни в ФБУЗ, ни в Роспотребнадзоре до сих пор не прокомментировали и запрос о достоверности полученной из собственных источников информации «Реального времени» — о конфликте, якобы имевшем место между Анатолием Никифоровым и его подчиненной Лилией Атаулловой в декабре 2020 года, который был нами описан в предыдущей публикации.

Сразу после возбуждения уголовного дела в Буинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» прошла ведомственная проверка

Интересный разговор

Зато в распоряжении редакции оказалась копия приказа, подписанного Анатолием Никифоровым без номера и даты (что само по себе является серьезным нарушением), с которым Атауллову ознакомили 5 февраля — этим приказом ей выносится дисциплинарное взыскание в виде замечания за «невыполнение требований главного врача филиала ФБУЗ ... Никифорова Анатолия Ивановича».

Также имеется запись совещания в Казани, которое главврач республиканского Центра эпидемиологии и гигиены Елена Сизова провела в связи с обращением Лилии Атаулловой. В ходе этого совещания прозвучало, что по решению Никифорова в Дрожжановском филиале ФБУЗ обязанности дезинфектора некоторое время выполняла сотрудница, официально не оформленная на эту должность и не прошедшая соответствующего обучения, что не помешало руководителю филиала допустить ее к обработке очага туберкулеза.

Также там прозвучало, что ремонт служебных автомобилей водители осуществляют на собственные деньги, а договор на обслуживание и ремонт этих машин филиал ФБУЗ имеет с ИП Украинский Александр Викторович, который юридически прекратил деятельность 7 февраля 2019 года, однако продолжает заниматься ремонтом. «Если не дай бог что-то с машиной случится, то ответственность буду нести я..., — рассуждал приглашенный на совещание водитель. — Скажут, а где вы ремонтировали? А вот там. И что мне?..». «Мне все равно, раз у меня шофера такие, ему плохо будет. И другие из-за него будут страдать», — загадочно высказался после этого Никифоров.

«Если не нравится работодатель, чего же я работаю тогда?»

Вопрос, отразились ли все эти нарушения в документах проверки, которую в филиале ФБУЗ провели после ареста Никифорова, остается открытым.

Хотя еще на совещании по обращению Атаулловой Елена Сизова (на фото) заметила, что конфликт в филиале ФБУЗ, которым руководит Анатолий Никифоров, «погасить» уже невозможно, он «вышел наружу», поскольку дошел до управления Роспотребнадзора, прокуратуры и т. п.

А кто-то из участников совещания обратился к участникам конфликта с рекомендацией: «У вас вопросы с точки зрения законности каких-то действий главного врача. Здесь всегда вопрос напрашивается. Если не нравится работодатель, чего же я работаю тогда? То есть я-то понимаю, что вы все хотите работать, но при всем при этом, если я хочу работать, так что же я не могу угомониться? То есть всегда вопрос — ты чем-то недоволен? Ну тогда меняй что-то. Ты недоволен своим начальником? Значит, иди, ищи другое место работы. Ты недоволен своими подчиненными — значит тебе тоже надо искать другое место работы».



Устранить и наказать

7 мая проверку в филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Буинском, Дрожжановском, Апастовском районах завершила Буинская городская прокуратура. Проверяла она соблюдение в учреждении трудового законодательства.

В предписании на имя главврача Центра гигиены и эпидемиологии в РТ Елены Сизовой, выданном по итогам проверки, говорится, что выдача отпускных в учреждении производится с нарушением сроков, содержание трудовых договоров не в полной мере соответствует Трудовому кодексу, а именно, в них не указан размер заработной платы, не отражены условия труда, а у Атаулловой и вовсе неверно указано место работы. Прокуратура потребовала нарушения устранить, а виновных в них должностных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности. На рассмотрение и исполнение предписания отводится месяц.