«Разносчики» коронавируса держат в страхе многоэтажки в Татарстане

Отправленные на домашний карантин «легкие» больные нарушают режим, подвергая опасности соседей

Фото: Илья Репин

Скандал разразился в казанской многоэтажке по улице Декабристов: жильцы узнали, что их соседка, у которой подтвердился диагноз COVID-19, сбив температуру, преспокойным образом разгуливает по дому, ходит в магазин, банк и так далее. Узнали они об этом от самой женщины — свою медицинскую тайну она не хранила, а напротив, легко ей делилась со знакомыми во время вечерних посиделок во дворе. О том, какими последствиями это может обернуться для ее соседей, насколько велика опасность заражения жильцов в этом доме, и что делать, если такой «замечательный сосед» обнаружится в вашем доме — в материале «Реального времени».

«В нашем доме появился коронавирусный сосед»



Тревогу забила жительница дома, с которой «ковидная» соседка ехала в лифте. Вошедшая в кабинку женщина пожаловалась, что муж плохо переносит заболевание, а она температуру сбила и чувствует себя достаточно бодро, чтобы и за продуктами ходить, и за лекарствами. Выскакивать из лифта было поздно, да и смысла не было, поскольку женщина в этом лифте ежедневно катается по нескольку раз, пропорционально увеличивая шансы окружающих подхватить заразу. Воспитывать соседку и взывать к ее благоразумию тоже смысла не имело: если уж пациентку с коронавирусом не смогли убедить в необходимости сидеть дома медики и санврачи, то послушает ли она постороннего человека?

Обеспокоенная гражданка прикинула, скольким родственникам и знакомым она теоретически уже могла принести заразу, сама того не подозревая, обзвонила тех, с кем контактировала, предупредила об опасности и стала искать, где бы провериться, насколько она теперь опасна. Следуя логике, первый звонок она сделала в регистратуру поликлиники № 10. Вскоре после этого на Декабристов к указанному корреспондентом дому примчалась «скорая» — на «разборки» с любительницей запретных прогулок.

Вышел из лифта — сдай тест

— Если у пациента действительно были клинические проявления коронавирусной инфекции и контакт с больным, то он представляет эпидемическую опасность, — прокомментировал ситуацию главный внештатный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов. — Те, кто переносит заболевание в легкой форме, не подлежат госпитализации и проходят терапию на дому, однако соблюдать изоляцию они обязаны. Колоссальную опасность в плане передачи инфекции такие пациенты представляют, если они выходят из квартиры без маски и перчаток, трогают руками кнопки лифта и так далее…

«Реальное время» уточнило: есть люди, которые переболели или болеют коронавирусом бессимптомно, либо в легкой форме — их не проверяют на COVID, а просто лечат от ОРВИ. Они также являются разносчиками инфекции, однако их-то никто не изолирует. Может, не так уж и велика вероятность заразиться, и правы те, кто гуляют без оглядки на предписания санврачей?

— Нет, — возразил собеседник издания, — примерно у 50 процентов больных заболевание протекает бессимптомно либо в легкой форме, и риск заразиться от них существует, особенно в закрытых помещениях.

А тем, кто оказался в контакте с теми, у кого вирус обнаружен, Халит Хаертынов рекомендовал сдать тест ПЦР. Напомнив при этом, что инкубационный период у коронавируса длится 14 дней, и что если через неделю или 10 дней тест будет отрицательным, это еще не гарантия, что на исходе второй недели после контакта вы не заболеете.

«В настоящее время подлежащих изоляции нет»

В том, что риск заразиться невысок, корреспондента «Реального времени» заверили и в управляющей компании — в УК ЖКХ Московского района сообщили, что подрядная организация ежедневно обрабатывает во всех домах дезинфицирующим раствором лифты, а также кнопки домофонов и дверные ручки в подъездах.

Что же касается конкретного дома, в котором произошла эта история, и гражданки, которая, будучи больной, не соблюдала режим самоизоляции, то в ответе на запрос «Реального времени», подготовленном татарстанским Роспотребнадзором совместно с республиканским штабом по борьбе с коронавирусом, сообщили следующее: «по указанному вами адресу лиц, подлежащих изоляции, в настоящее время нет». Вероятно, это означает, что гражданка, нарушавшая режим изоляции в период заболевания, выздоровела и перестала быть опасной с точки зрения распространения инфекции.

Не одна она такая

Отвечая на вопросы «Реального времени» о мерах, которые принимаются в целях изоляции негоспитализированных пациентов с COVID-19, глава республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Татарстане Лейла Фазлеева сообщила:

— Постановления Главного государственного санитарного врача по РТ об изоляции выносятся при лабораторно подтвержденном случае COVID-19, для лиц, которые не госпитализированы в стационар и проходят лечение на дому, а также в отношении близкого окружения больного (члены семьи, близкие контакты на работе — например, работают в одном кабинете рядом за столами на близком расстоянии). Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводятся ежедневные рейды по адресам лиц, находящихся в изоляции. В данной работе также участвуют представители МВД по РТ.

Однако, как выяснилось, эти постановления исполняют не все, и случай на улице Декабристов вовсе не единичный:

— В настоящее время на граждан за нарушение режима изоляции составлено 59 протоколов об административных правонарушениях по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ. По 40 из ним нарушителям назначены штрафы, остальные материалы в работе.

А в пресс-службе Роспотребнадзора «Реальному времени» сообщили, что обнаружив подобных нарушителей в своем доме, с вопросами и сообщениями лучше всего звонить на многоканальный телефон штаба по борьбе с коронавирусом 8 (800) 222-59-00 — там и с разносчиками инфекции помогут разобраться и совет, как себя защитить, дадут.