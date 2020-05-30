В Татарстане снизилась доля бессимптомных больных коронавирусом

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В республике снизилась доля бессимптомных заболевших. Если раньше доля бессимптомных больных достигала 54%, то сейчас их число составляет от 20 до 30% случаев, такие данные озвучила на субботнем совещании в доме правительства глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«Мы видим долю снижения бессимптомных заболевших до 20-30%. При этом не увеличивается доля тяжелых форм инфекции. Среди вновь зарегистрированных случаев она составляет чуть более 1%. Единичными остаются завозные случаи заболевания — за неделю их было всего 11», — доложила Патяшина.

В оберваторах продолжают находиться 338 человек. Кроме этого на изоляции находятся 2379 человек — это люди, которые контактировали с больными и подозрительными на инфекцию. 10 самоизолированных прибыли из-за рубежа. Один из них — житель Набережных Челнов, попался на нарушении изоляции.

Ранее Марина Патяшина заявляла, что в РТ стало больше пациентов с клинически выраженными формами пневмонии и ОРВИ.

