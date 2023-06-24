В Татарстане запустят горячую линию по вопросам противодействия коррупции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на следующей недели два дня будет работать горячая линия по вопросам противодействия коррупции. Ее запускает Управления Роспотребнадзора по республике.

Горячая линия будет работать 28 и 29 июня 2023. Обратиться можно по телефону 222-84-38 с 10 до 16 часов.

Как объяснили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, горячая линия организуется в целях повышения открытости информации о деятельности ведомства по профилактике коррупционных и иных правонарушений и для получения информации по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны его гражданских служащих.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за 2022 год прокуратура Татарстана выявила 2 903 коррупционных нарушения. Значительная их часть связана с ненадлежащим исполнением обязанности по представлению сведений о доходах — к дисциплинарной ответственности привлекли 567 должностных лиц.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина