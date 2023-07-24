Среднемноголетний уровень заболеваемости «мышиной лихорадкой» в Татарстане превышен в 1,8 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в первом полугодии 2023 года показатель заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом составил 10,44 на 100 тысяч населения. Это в 1,8 раза выше среднемноголетнего уровня (5,94) и в 2,1 раза выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (4,91).

За январь — июнь 2023 года в республике зарегистрировали 391 случай заболевания ГЛПС, известной также как «мышиная лихорадка». В первом полугодии прошлого года ей заразились 182 человека, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.



Основной прирост заболеваемости ГЛПС пришелся на июнь — за этот месяц лихорадка подтвердилась у 168 татарстанцев. Чаще всего ей заражаются в лесу (43% случаев). При посещении садово-дачных участков инфицировались 38 человек.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как объяснили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в этом году распространению возбудителя ГЛПС, основным переносчиком которой являются грызуны, способствовало раннее наступление теплой погоды. Повлияло также несоблюдение гражданами правил профилактики.



Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказывала, что против ГЛПС вакцины нет — «инфекция неуправляемая». Основной способ профилактики — соблюдение правил личной гигиены и обработки территорий для снижения численности грызунов.

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Татьяна Демина