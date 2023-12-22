В школах Татарстана на разобщении находятся 93 класса
На сегодняшний день в школах Татарстана на разобщении находятся 93 класса. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.
— Это составляет 2 083 учащихся. В основном это классы в Казани, — заявила она, обратив внимание руководителей образовательных организаций, что разобщение — хорошая мера, которая помогает прервать цепочку распространения вирусов.
Из 93 классов 91 находится на разобщении в школах Казани, уточнила Любовь Авдонина.
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