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В школах Татарстана на разобщении находятся 93 класса

11:22, 22.12.2023
В школах Татарстана на разобщении находятся 93 класса
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в школах Татарстана на разобщении находятся 93 класса. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

— Это составляет 2 083 учащихся. В основном это классы в Казани, — заявила она, обратив внимание руководителей образовательных организаций, что разобщение — хорошая мера, которая помогает прервать цепочку распространения вирусов.

Из 93 классов 91 находится на разобщении в школах Казани, уточнила Любовь Авдонина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина
ОбществоМедицинаОбразование Татарстан Управление Роспотребнадзора по Республике ТатарстанАвдонина Любовь Геннадьевна
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