В Татарстане 82% случаев в структуре вирусов гриппа приходится на «свиной»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Большинство случаев в структуре вирусов гриппа приходится на «свиной», сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— По ситуации с ОРВИ и гриппом: пока она, к сожалению, нас порадовать не может. Мы по-прежнему прирастаем, и что в принципе тот период, на котором мы находимся, это период эпидемиологического подъема ОРВИ. За 50-ю неделю зарегистрировано в общей сложности суммарно 40 759 случаев гриппа и ОРВИ, в том числе на грипп приходится 413 случаев, — сообщила она.



По ее словам, заболеваемость растет во всех возрастных группах. За период 30-летнего наблюдения за гриппом и ОРВИ максимальное суммарное количество случаев заражения им за неделю составляло 52 тысячи.

— Мы отмечаем увеличение доли вирусов группы в структуре положительных находок. И если на прошлой неделе находки гриппа составляли 131 случай, то на этой неделе — 413 случаев. То есть мы постепенно прирастаем. И 82% в структуре вирусов гриппа приходится на А(H1/N1) 2009 года, — добавила Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 15 декабря в Татарстане в связи с ростом заражений гриппом и ОРВИ ввели ряд ограничений. Так, в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте усилена дезинфекция, а для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике вернули масочный режим.



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Татьяна Демина