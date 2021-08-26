Версия «Яратель»: «На поле в Габишево из-за аномальной жары «проявился» куриный помет 10-летней давности»

Известная птицефабрика не признала загрязнения полей, но закопала обнаруженные на них вонючие отходы птицеводства

Фото: Тимур Давлетшин

Не признало своими, но согласилось заборонить кучи зловонного куриного помета на полях около села Габишево руководство известной татарстанской птицефабрики «Яратель». В распоряжении редакции «Реального времени» оказалось письмо, направленное директором предприятия начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Лаишевского района Виталию Германову — в нем не только отрицается факт загрязнения сельхозугодий, но и высказываются намеки на то, что жалобы на действия предприятия могут иметь иную цель, чем простая забота об экологии. О результатах «экспресс-анализа» неароматных отходов представителями фабрики, технологии переработки помета и тайных планах сельчан — в нашем материале.

Истинные мотивы



После того, как житель Столбищ Тимур Давлетшин в очередной раз пожаловался в разные инстанции на зловонные лужи помета на окрестных полях, на птицефабрике «Яратель» его заподозрили в какой-то особой нелюбви к птицеводческому комплексу. Директор птицефабрики Фанис Нигаматуллин так и написал главе районного сельхозуправления Виталию Германову: «Хотим обратить ваше внимание на то, что мы уже неоднократно сталкиваемся с различного рода обращениями г-на Давлетшина Т.Р. в различные инстанции. При этом г-н Давлетшин Т.Р. ни разу не пытался связаться с представителями птицефабрики, что является по меньшей мере основанием для возникновения вопроса об истинных мотивах его действий».

«Реальное время» направило запрос руководству птицефабрики с просьбой прокомментировать эти подозрения в адрес жителя Столбищ, ответ будет опубликован по получении. А пока разобраться в причинах такой реакции предприятия мы решили с выяснения мотивов, по которым Тимур Давлетшин упорно пишет жалобы.

— Мое единственное желание — избавиться от этого запаха, — уверяет сам Давлетшин. — А самым первым нашим — совместно с соседями — действием было при появлении запаха — позвонить по телефонам, указанным на сайте фабрики «Яратель». Только вечером, когда все происходило, по ним никто не отвечал. Еще я отправлял письмо про загрязнение и вонь на адрес электронной почты, указанный на сайте — мне не ответили. И я в этом письме, кстати, спрашивал, как попасть на экскурсию на фабрику? Ну, поскольку сотрудница Росприроднадзора, которая там побывала, уверяла нас, что никаких запахов и вонючих отходов в цехах нет… Это к тому, что они пишут, что «помет транспортируется исключительно в виде сухой фракции». Очень уж хочется в этом убедиться.

Убедиться в этом наверняка хочется и тем 180 гражданам, которые поддержали его жалобу на «Народном контроле» — вряд ли у всех у них есть другие мотивы для этих действий.

Новости физики

Еще Нигаматуллин сообщает, что представители фабрики провели объезд поля, на котором, согласно жалобам граждан, сливается куриный помет, и обнаружили только «складирование бытовых, строительных и биологических отходов жизнедеятельности населения». Но уточняет при этом, что «указанные в письме кучи помета похожи по виду на многолетнее перепревшее удобрение, внесенное на поле в жидком виде… Можно сделать вывод, что данным кучам больше 9-10 лет и проявились они в связи с осушением болотистого участка данной местности на фоне аномально жаркого и засушливого лета».

И в это даже можно было бы поверить, ведь еще в апреле 2013 года на сайте Госуслуг РТ появилась жалоба Дмитрия В, которую поддержали 55 человек: «К востоку и югу от территории птицефабрики «Юбилейная» (нынешняя «Яратель») в полях вдоль дороги соединяющей трассы на Боровое Матюшино и Атабаево, проходящей через Песчаные Ковали, свалено в поле несколько тысяч тонн куриного помета и отходов птицефабрики». И эта жалоба подтвердилась.

Заявителю тогда ответили, что «25.04.2013 г. Управлением Росприроднадзора по Республике Татарстан совместно с Управлением Россельхознадзора по Республике Татарстан был осуществлен выезд на место. В рамках выезда установлено, что по данному факту ОАО СХП «Юбилейное» было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Утилизация помета находится в пределах компетенции Россельхознадзора. По данному факту указанным органом выдано предписание по приведению территории в надлежащее состояние сроком до 14.08.2013 г.».

В жаркое и засушливое лето кучи помета не могут «проявиться» в виде огромных вонючих луж — этому решительно препятствуют законы физики

Но вот не верится столбищенцам, и не потому, что есть сомнения в том, что предписание было исполнено. А просто в жаркое и засушливое лето кучи помета не могут «проявиться» в виде огромных вонючих луж — этому решительно препятствуют законы физики: чем выше температура, тем интенсивнее происходит испарение воды, напомнили они. А Тимур Давлетшин и его соседи сфотографировали именно лужи. Причем с отпечатавшимися в жиже свежими следами автомобильных колес — и эти отпечатки выглядят так, как будто самосвал заехал в лужу помета, выгрузил новую порцию и уехал.

Вонь навсегда?

Из года в год соседи птицефабрики жалуются на вонь — а им отвечают, что нарушения в этом нет. Как под копирку на разные жалобы в разные годы дается ответ: «В ходе административных расследований было выявлено, что куриный помет, образующийся в процессе содержания птицы на птицефабрике вывозится в пометохранилище. Согласно технологическому регламенту компостирование помета в пометохранилищах осуществляется с применением специальной техники с помощью ворошителя. В результате компостирования помет преобразуется в органическое удобрение. Согласно договору, полученное органическое удобрение вывозится на поля». То есть помет-то вывозится — вопрос, в каком виде. С точки зрения чиновников — в сухом и цивилизованно переработанном, а точку зрения местных жителей, по их словам, видно на фото.

В октябре 2020 года появилась расширенная информация: «Птицефабрикой «Яратель» <... > в настоящий момент вводится в эксплуатацию оборудование для улучшения качества птичьего помета, который будет передаваться на поля в качестве удобрения». И тогда же недовольных ароматным соседством граждан «утешили»: «Следует отметить, что жители индивидуальных жилищных строительств и коттеджных поселков всегда будут ощущать запах куриного помета, так как расположены вблизи сельхозугодий. Одновременно сообщаем, что в соответствии с действующими гигиеническими нормативами запах в атмосферном воздухе населенных мест не нормируется, важно недопущение ПДК в населенных пунктах».

Птицефабрикой «Яратель» в настоящий момент вводится в эксплуатацию оборудование для улучшения качества птичьего помета. Фото: prokazan.ru

Удобрение, на котором ничего не растет

А в одном из ответов на жалобы — из Управления сельского хозяйства и продовольствия Лаишевского муниципального района — Тимуру Давлетшину сообщили, что культивацию и заделку куриного помета (переработанного в удобрение) будет проводить ООО «Волжская» — для увеличения плодородия почвы и урожайности полей, которые находятся у нее в аренде. И это и вовсе показалось Давлетшину удивительным:

— Почему же тогда уже много лет на этих полях ничего не растет? Почему там на плодородной почве ничего не сажают?

Этот вопрос «Реальное время» хотело задать директору ООО «Волжская» Ильназу Хасаншину, но в открытых источниках не обнаружилось телефона либо электронного адреса этой компании, а телефоны других связанных с Хасаншиным фирм не отвечали. Мы готовы опубликовать его комментарий по получении.

Сама же эта фирма, головной компанией которой является АО «Рацин», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», действительно является сельскохозяйственной и растениеводческой. И судя по всему, неплохо на этом зарабатывает: по итогам 2020 года ее выручка составила 277,47 млн рублей, а чистая прибыль — почти 10,4 млн.

Руководство фабрики «Яратель» готово, оказывается, само выполнить работу арендаторов земельного участка

Впрочем, руководство фабрики «Яратель» готово, оказывается, само выполнить работу арендаторов земельного участка. «Несмотря на то, что данные земли не принадлежат птицефабрике и при этом понимая всю значимость возникшего вопроса, мы готовы оказать содействие в обработке поля путем поверхностного боронования участков, к которым имеется подъезд», — написал директор птицефабрики начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия. И сделал это.

«Будем писать дальше»

— Мы ждем результатов анализа проб воздуха. — говорит Тимур Давлетшин. — Лаборатория приезжала ночью, когда был самый сильный запах. Мне говорили, что они будут готовы быстро, но уже несколько дней мне отвечают, что их еще нет. Сегодня в местном управлении Роспотребнадзора мне также сказали, что результаты еще не пришли. Еще дольше придется ждать результатов анализа проб почвы, отобранных госинспектором отдела земельного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан. О результатах мне обещали сообщить.

— А потом что? Если вас не устроит результат?

— Будем писать дальше. Я связался с экологическим юристом, она подсказала, какие еще можно предпринять действия.

Специалист, о котором идет речь, Наталия Лисицына, в частности, подсказала, что разовый отбор проб — «это недостаточные действия для обеспечения благополучия местных жителей» и посоветовала потребовать от Роспотребадзора организации регулярного мониторинга качества воздуха. И, следуя общероссийскому народному рецепту, посоветовала писать в Москву — в Генпрокуратуру и российскому президенту, дескать, тогда наверняка будет усилен контроль за тем, насколько ответственно местные контрольно-надзорные органы проверяют птицефабрику в Габишево.

Тем временем, говорит Давлетшин, вони уже несколько дней не ощущается — аккурат с той самой последней проверки. Зато бдительные сельчане засекли на дороге КАМАЗ, перевозивший в кузове жижу, похожую на помет и распространявший соответствующий случаю запах. Но номера машины не успели заметить.

— В следующий раз сфотографируем, чтобы убедиться, что это не с фабрики «Яратель» повезли отходы куда-то в другом направлении, — пообещал Давлетшин. — А сегодня мы сходили на поле, где были лужи. Все закопали, а заодно скосили всю траву . Но запах здесь еще немного остался, а еще много костей «всплыло». Вряд ли жители ходили массово сюда и ели курицу!