«Все правильно, но больно»: предприниматели оценили жесткую самоизоляцию в Татарстане

Предприниматели сетуют на убытки, но признают, что всеобщая самоизоляция — мера необходимая и своевременная

Фото: Илья Репин

К длительному простою готовятся татарстанские предприниматели после объявления в республике всеобщей самоизоляции с 30 марта. Меры вполне обоснованы и, пожалуй, с оглядкой на Италию являются единственно верным решением — признает бизнес-сообщество. Однако принятые на сегодня инструменты господдержки — налоговые отсрочки, снижение страховых взносов по зарплатам выше МРОТ, кредитные каникулы, по словам опрошенных «Реальным временем» предпринимателей, скорее погружают в «подвешенное состояние», нежели реально помогают.

«Сидите дома, пожалуйста!»



Татарстан принял меры по борьбе с коронавирусом по сценарию Москвы и по указанию главы правительства Михаила Мишустина — со вчерашнего вечера в республике введен строгий и всеобщий режим самоизоляции. В ближайшую неделю и вплоть до новых правительственных решений выйти из своих домов татарстанцы смогут только до ближайшего супермаркета или аптеки, для выноса мусора и выгула собаки, причем, не дальше, чем в 100 метрах от дома. Серьезное ужесточение противоэпидемических мер 30 марта анонсировала глава оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Исключение будет сделано лишь для тех, кто нуждается в экстренной медицинской помощи, для сотрудников больниц, аптек, производств безостановочного цикла и учреждений, отдельно прописанных указом главы российского правительства. Но и им необходимо будет получить от работодателя справку по специальной форме, которая будет подтверждать необходимость выхода из дома.

В целом на ближайшую неделю города республики ждет «полный паралич»: к уже закрывшимся торговым центрам, парикмахерским и ресторанам присоединились парки и все общественные пространства. Общественный транспорт продолжит ходить, развозя по городу тех, кто вынужден выходить на работу, однако с гораздо большими интервалами и на маршрут будут выходить куда меньше машин. С 1 апреля полностью отменяются автобусные перевозки между районами республики. Электрички будут курсировать только по утрам и вечерам. Сервисы такси могут продолжить работу, но для их клиентов будут действовать все те же правила карантина — без справки передвижение по городу запрещено, в том числе и на личных автомобилях.

Серьезное ужесточение противоэпидемических мер 30 марта анонсировала глава оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Фото tatarstan.ru

Подробных регламентов функционирования «всеобщего карантина» на данный момент нет — татарстанские власти еще не определились с системами и форматами контроля за населением республики, не утверждена форма справок, которые позволят перемещаться по городу, не известна и точная дата окончания карантина. По словам Лейлы Фазлеевой, в ближайшие сутки все «детали» и более подробные регламенты режима будут озвучены населению.

Пока же известно лишь то, что следить за соблюдением карантинных мер будут бригады сотрудников МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора. На сегодняшний день штрафы за несоблюдение карантина, согласно 6.3 КОаП, могут составить от 100 до 500 рублей, однако, как подчеркнула, глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина, в ближайшие дни, по решению российского правительства, они увеличатся кратно.

Искандер Юсупов заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» С точки зрения безопасности, принятые меры, разумеется, имеют смысл: опыт других стран показывает, что карантин — это одна из самых действенных мер. С точки зрения бизнеса, это, конечно, вызов — мы уже на позапрошлой неделе максимально переформатировали свою работу в онлайн-режим, уже проводим сделки без личного присутствия клиента. Но это все-равно скажется на бизнесе, поскольку не все готовы переходить в онлайн — и прежде всего я сейчас говорю про покупателей. Так что режим самоизоляции, безусловно, скажется на трафике. В первую очередь это, конечно, удар по малому бизнесу, но среднему и крупному тоже сейчас очень и очень не просто. Думаю, пока рано судить о том, действенны или нет меры поддержки, принятые властями — все пока находятся в подвешенном состоянии. Поэтому выводы о релевантности этих мер можно будет сделать позднее. Сейчас же остается только ждать, держаться — и клиентам, и бизнесу. Всем нам нужно понимать, что время непростое, и от общих слаженных действий и сознательности будет зависеть наше будущее.

Делюс Сиразетдинов генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест» Я, на самом деле, не паникер, но принял бы еще более жесткие меры. То, что делается правительством республики, актуально и обосновано. Если мы будем придерживаться всех этих мер, о которых сказала Лейла Фазлеева, то этот период мы совместно пройдем, и в итоге все станет хорошо. На предпринимателях, конечно, эти меры уже отражаются — это непогашение кредитов, неплатежи и так далее. Но в любом случае все пройдет и восстановится. В истории еще никогда не было неисправимых ситуаций. Меры поддержки? Все относительно. Для того, чтобы жить как жили, их, конечно, недостаточно. Но любая копейка господдержки бизнесмену необходима, а в данный момент — тем более. Все мы ждем разъяснений. Только что вышла новость от Сбербанка и ВТБ, что они дали разъяснение о получении беспроцентных кредитов для выдачи зарплат. Несколько минут назад я как раз раздавал распоряжения, ставил задачи. Все в таком режиме — нужно выполнять распоряжения, которые дает государство, надо неукоснительно их соблюдать. Тогда, я думаю, мы этот негативный и страшный период пройдем с достоинством, и все будем живы и здоровы — это самое главное.

Булат Ганиев управляющий партнер ГК «Технократия» Это все правильно, но больно. Самоизоляция сейчас — это самый верный путь, и пример Южной Кореи показывает, что такой шаг позволяет купировать пандемию, не допустить взрывного роста заболевших, как в Италии, где ситуация вышла из-под контроля, Испании и Америке. Все, что делается — правильно, но от этого не легче, бизнес страдает. Мы тоже страдаем, но чуть в меньшей степени, потому что большую часть операций можем делать удаленно. Но однозначно начинают вставать продажи там, где нужны личные контакты, какие-то вещи, которые лично с клиентом обсуждались в Москве. В сухом остатке — тезис: это правильно, нельзя действовать по-другому, но от этого легче не становится. На старте (возникновения эпидемии) в Москве только начинался кризис, мы столкнулись с тем, что банки стали отказывать в кредитах. Сейчас, конечно, ситуация, может быть, стала меняться, но мы пока сами в эту тему активно глубоко не копали. Понятно почему — всех колбасит, финансовые рынки скачут, никто не хочет кредитовать МСБ, потому что это дополнительный риск для банка. Все, в общем-то, разумно, но опять-таки от этого не легче. Сейчас банки работают в штатном режиме, просто с точки зрения выдачи кредитов их стало сложнее получить. Когда цена на нефть начала падать, понятно, что экономический кризис, еще непонятна до сих пор его глубина, и в этот момент увеличивать риск кредита МСБ для банка как-то тоже не очень правильный сценарий. В целом относительно других стран, меры поддержки бизнеса в России, наверное, могли быть побольше, потому что если посмотреть опыт США, Германии, то там, если посмотреть, 5% ВВП достигает, сам объем помощи намного больше, чем в России выделяется. С другой стороны, в России малый и средний бизнес — это не такая уж ценная прослойка, потому что основные деньги генерят больше госкорпорации, нефтяной сектор. Поэтому, наверное, тоже не очень рационально бросать все деньги — спасать малый и средний бизнес. В сухом остатке — думаю, что все, что происходит, довольно рационально, но от этого, еще раз повторюсь, не легче.

Павел Кострикин гендиректор компании-застройщика поселка «Примавера» Я думаю, что, может быть, это и слегка чрезмерные решения, но надо признать, что в таких делах перегнуть палку не страшно. Конечно, все это очень плохо скажется на бизнесе, особенно на мелком, и мне кажется, что власти это немного недооценивают — пока все меры поддержки, которые объявлены, больше на словах. А люди теряют вполне реальные деньги, что называется, здесь и сейчас. Я бы больше об этом думал и говорил. А в том, что проявляется излишняя осторожность, нет ничего плохого. Какие меры еще нужны для поддержки бизнеса? Если человека отправили в вынужденный отпуск, предприниматель должен платить ему зарплату. Получается, что он не создает добавленной стоимости, и вот эти деньги нужно компенсировать напрямую из государственных бюджетов, бюджетов республики, муниципальных. У нас есть куча резервных фондов, и это, мне кажется, единственное, что может реально помочь. Отсрочки по налогам? Это все равно потом платить. Убытки-то уже возникают, а это просто перенос налогов на «попозже».

Александр Гуров директор ЭТП «Онлайнконтракт» Здесь основная задача — не допустить большего вреда здоровью населения, выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Бизнес-интересы и интересы экономики, конечно, очень важны, но они отходят на второй план. Если перед человеком встает выбор: хорошо жить или просто жить, все очевидно. Тяжело принимать решение, поскольку оно очевидно и ясно: нужно придерживаться той стратегии, которая даст возможность минимизировать потери. На бизнесе это однозначно отразится, конечно. Но сейчас, я считаю, нужно думать не столько о бизнесе, сколько о минимизации потерь здоровья людей. Если есть понимание у руководителей, у правительства, как нужно себя вести, если есть какие-то рекомендации профессионалов в этой области, посмотреть опыт других стран — того же самого Китая, который заявляет, что он уже победил пандемию, что уже на 90% эта тема для них закрыта. Нужно все это взять на вооружение и четко, однозначно и жестко внедрять у нас. Если карантин и самоизоляция являются такими мерами, значит, нужно жестко настаивать на исполнении такой стратегии. Насколько я знаю, в Китае не просто закрывали торговые центры, а заваривали входы, чтобы не было соблазна туда зайти. У нас карантин люди воспринимают своеобразно — это воспринимают не как нерабочие дни, а как дополнительный отпуск. Далеко за примером ходить не надо — у нас во дворе люди выходят и с детьми играют. Хотя карантин — это именно изоляция. Я понимаю, что бизнес очень пострадает от этого, и экономика сильно просядет. Но мне так думается, что лучше пусть пострадает кошелек, чем здоровье.

Рафик Шайхутдинов глава Ассоциации предприятий МСБ РТ В текущей ситуации (если измерять ее с позиции самого главного — жизни и здоровья людей) режим самоизоляции — это абсолютная необходимость. Даже не стоит говорить о том, какие грядут экономические последствия и так далее. Естественно, они будут, но всем нам важно понимать, что эти последствия при сопоставлении с жизнью и смертью, уходят на второй план. В то же время я хотел бы отметить вот какой момент. За последнюю неделю бизнес пережил определенный шок: ограничения, резкое падение спроса и так далее. На себе это уже ощутили и ресторанный бизнес, и поставщики, и производители продуктов питания, и сфера услуг. И все они уже начали вырабатывать свои механизмы адаптации к новым условиям, насколько это возможно. Если судить по нашей ассоциации, то есть компании, которые остановились, но есть и те, которые сократились, вышли на удаленный режим работы, организовали онлайн-коммуникацию внутри своих фирм и продолжают функционировать. Бизнес сейчас вынужден приспосабливаться, думать день и ночь, стараться использовать все ресурсы, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Думаю, указ о переходе на более строгий режим самоизоляции сейчас вполне обоснован, и он будет принят с большим пониманием и с большей готовностью, чем это было бы неделю назад. Если говорить об озвученных мерах поддержки, то, на мой взгляд, они недостаточны. Несомненно, они немного снижают давление сегодня, но не избавляют от сложностей и переносят их на более поздний период.

Шамиль Агеев председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Во-первых, это вынужденная мера. Поддерживай — не поддерживай, а она есть. Это сделано, чтобы люди просто так по улицам не шатались, чтобы не было заражения. Другое дело, что спланировать нужно грамотно переходный период. Я думаю, оперативный штаб с этим справится. Такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан, чтобы остановить повальное распространение [вируса]. В выходные была хорошая погода, а на Лебяжьем — шашлыки. У нас очень самонадеянное население, не такое, как в Японии или Израиле, так что придется очень много над этим работать. Мы, к примеру, всех, кого можно было, перевели на удаленный режим работы. Я думаю, что этот режим [самоизоляции] просто необходим для того, чтобы остановить взрывной характер распространения инфекции. Это не каприз, а вынужденная мера, с которой надо считаться. Конечно, это влияет на бизнес — и на туристическую отрасль, и на общепит, и на образовательный сектор, и на строительный. Но куда деваться? Снявши голову, по волосам не плачут. Лучше сохранить голову, а не волосы, понимаете?

Галина Шарафутдинова глава Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Если мы говорим о нераспространении вирусной инфекции, то карантин — это самый лучший метод защиты. Мы все видели, что творилось в выходные: люди реально не совсем до конца понимают всей серьезности ситуации, но чем больше мы получаем информации, тем яснее видим, какой может быть нанесен урон подобной беспечностью. Режим самоизоляции объявлен во благо тому, чтобы пережить этот период, выстоять и сохранить себя, своих родных и близких. Что касается отрасли, то в рамках тех ограничений, которые уже были введены без жесткого карантина, мы уже все закрыты. Отмечу, что пока не было дополнительных указаний по закрытию или ограничению доставки, поэтому она работает. Так что с того момента, как все мы закрылись, ничего пока не меняется. Мы обращались с вопросом о поддержке и к президенту, и во все ведомства, продолжаем вести работу с представителями правительства. Конечно же, самостоятельно мы вряд ли выживем, если ситуация будет уходить вглубь. В первую очередь мы просим о возможности поддержать материально персонал — через фонды социального страхования или другие фонды, чтобы обеспечить максимальную защиту сотрудникам. Это страшно, если они сейчас останутся без денег. Выручки нет, соответственно, платить собственнику не из чего. Второй момент: надеюсь, нам как-то помогут с решением вопроса аренды. Может быть, будут какие-то послабления по налогу на имущество для собственников. В целом озвученные два фактора на сегодняшний день являются для нас ключевыми.

Рамиль Мифтахов глава Ассоциации туристических агентств РТ Наша отрасль на сегодняшний день парализована на 100 процентов. В основном туристические компании ушли в онлайн, поэтому введение поголовного карантина никак не отразится на турбизнесе, который сейчас не работает в принципе. Если говорить конкретно про нас, то мы отправили сотрудников на месяц работать в удаленном режиме, поэтому если они будут сидеть дома и не нарушать карантин — это прекрасно. Следующий этап мер, который правительство Российской Федерации предложит МСБ и микропредприятиям, выпадет на тот момент, когда мы уже выйдем из карантинного состояния и начнем работать. Думаю, государство оценит общую ситуацию и тогда возможно будут введены дополнительные меры поддержки.

Сергей Сотников председатель Комитета по логистике и грузовым автомобильным перевозкам при Торгово-промышленной палате РТ Достоверной информации о том, насколько серьезен этот коронавирус, ни у кого нет — очень много слухов и домыслов от любителей сеять панику. Если смотреть на ситуацию более разумно, то, по всей видимости, раз такие меры принимаются, значит, это необходимо. Что касается экономической стороны вопроса, то, к сожалению, чем дольше будут приниматься такие меры, тем сложнее будет бизнесу. Очень резко упал товарооборот, люди сидят дома, соответственно, спрос падает, как и объем перевозок. Все несут убытки. Чем дольше это будет продолжаться, тем сложнее потом будет выходить из этой ситуации. Меня очень волнуют люди. Они сейчас сидят дома, при этом закредитованность населения у нас колоссальная. Где сейчас взять деньги на оплату кредитов и ипотеки — большой вопрос. Все это ложится на плечи работодателя, который тоже деньги не печатает. Поэтому здесь нужны очень серьезные меры не только карантинного характера, но и в части поддержки населения.

Ирек Зиганшин председатель комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ Предприниматели, которые работают по стандарту «Халяль», обращались к нам с вопросами о том, как им работать в условиях ограничений из-за коронавируса. Торговые центры закрыты, люди не ходят к ним, кафе тоже пришлось закрыть. Крупные производители, которые занимаются курицей, пока еще работают, а мелкие — уже все закрылись, работают только на доставку. К всеобщей самоизоляции надо отнестись с пониманием. Это испытание, мы все вместе его преодолеем, Алла бирсә.

Камияр Байтемиров президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ На мой взгляд, правительство республики и президент Татарстана приняли вчера правильное решение. Работая в сельском хозяйстве, мы, к сожалению, не можем уйти от животных, от птиц. Мы работаем так же, как и врачи, так же, как и те, кто отвечает за быт людей, поэтому мы, можно сказать, находимся в военном положении. Помимо этого, так совпало, что пандемия пришлась на предпосевной период, когда вся работа должна быть сделана строго вовремя. И коров нельзя оставить, и овец нельзя бросить. Поэтому мы, наверное, в особой степени подвержены риску. Но я надеюсь, что с принятием жестких мер, мы сохраним друг друга и будем жить дальше.