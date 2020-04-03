В Роспотребнадзоре РТ рассказали, когда будут рассматривать возможные послабления режима

Две недели в Татарстане пройдут в полном режиме самоизоляции, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Речь идет об этой неделе и следующей.

По истечении этого срока возможны послабления, исходя из эпидемиологической обстановки, заявили в Роспотребнадзоре РТ.

Улучшением эпидемиологической обстановки будет считаться отсутствие роста или снижение числа случаев заболевания COVID-19.

Напомним, вчера в ходе своего обращения к нации президент России Владимир Путин заявил о продлении выходных дней до 30 апреля. Власти Татарстана уточнили, что в республике режим самоизоляции будет продолжаться до улучшения эпидобстановки.

