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В Роспотребнадзоре РТ рассказали, когда будут рассматривать возможные послабления режима

15:44, 03.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
В Роспотребнадзоре РТ рассказали, когда будут рассматривать возможные послабления режима
Фото: realnoevremya.ru

Две недели в Татарстане пройдут в полном режиме самоизоляции, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Речь идет об этой неделе и следующей.

По истечении этого срока возможны послабления, исходя из эпидемиологической обстановки, заявили в Роспотребнадзоре РТ.

Улучшением эпидемиологической обстановки будет считаться отсутствие роста или снижение числа случаев заболевания COVID-19.

Напомним, вчера в ходе своего обращения к нации президент России Владимир Путин заявил о продлении выходных дней до 30 апреля. Власти Татарстана уточнили, что в республике режим самоизоляции будет продолжаться до улучшения эпидобстановки.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:05
    Две недели..это включая эту неделю, или плюс еще две недели?
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  • Анонимно 16:21
    с учетом текущей недели?
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  • Анонимно 17:00
    В Китае прошло 63 дня прежде чем ситуация была улучшена, при том, что у них дисциплинированное население и карантин жёсткий. А тут неделю еле вытерпели и уже думают о смягчении. Людскими жизнями разбрасываться надумали?
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