Роспотребнадзор: в отмененные из-за ковида туры татарстанцы могут поехать в этом году
За эту же сумму до 31 декабря
Более 7 тысяч обращений от татарстанцев получили в Управлении Роспотребнадзора по РТ за 2020 год. Как отметила сегодня на пресс-конференции, посвященной Международному дню защиты прав потребителей, заместитель главного санитарного врача республики Марина Трофимова, количество жалоб по сравнению с предыдущими годами заметно возросло. Причину в надзорном ведомстве видят в ограничительных мерах в связи с COVID-19.
Чаще всего граждане требовали возврата денег или выплаты компенсации за не оказанные услуги туроператоров, организаторов концертов, авиаперевозчиков. Немало обращений было связано и с возросшим в прошлом году сегментом онлайн-продаж. По данным проверяющих, не все предприниматели отличались добросовестностью, продавая товар или оказывая услугу через интернет.
Говоря о сорвавшихся турпоездках, санитарный врач пояснила, что начиная с лета 2020 года согласно ряду постановлений правительства РФ был регламентирован порядок возврата средств за нереализованные путевки, туры и концерты:
В защиту потребителя — новые правила торговли
Чтобы не нарваться на мошенников или некачественный товар, Марина Трофимова посоветовала потребителям проверять благонадежность продавца через сайты Роспотребнадзора или налоговой инспекции. Если товар/услуга оплачиваются просто физлицу, а не ИП или компании, то доказать неправомерность сделки будет очень сложно. На что еще следует обратить внимание — это срок работы компании в Сети: чаще всего мошеннические сайты работают не больше года.
С января этого года в России начали действовать новые правила торговли: например, если покупатель требует расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ему деньги, то у продавца на это есть 10 дней, на обмен некачественного товара даются 7 дней; на проведение экспертизы товара у продавца есть срок в 45 дней, а если ответ на претензию покупатель не получил, то это будет административным правонарушением продавца. Что касается торговых объектов, то с этого года любой потребитель может фотографировать или снимать правонарушения, которые он видит в торговом зале, что будет служить доказательством при отстаивании своих прав в суде.
Продавцы интернет-магазинов теперь обязаны предоставлять договор купли-продажи, в документе указывается номер заказа, условия договора. А получить товар, согласно новым правилам, может и родственник покупателя, не предъявляя какой-либо подтверждающий документ, при условии, что озвучит номер договора или заказа.
Полезным новшеством для автовладельцев стала возможность проверить качество топлива на любой АЗС. Для этого можно попросить сотрудника автозаправки предоставить заверенную копию паспорта качества бензина с указанием всех необходимых реквизитов — место изготовления, завод-производитель, фактический адрес, откуда была произведена отгрузка топлива на данную заправку.
Поддельные молоко и сливочное масло из соседних регионов
За качеством товаров, особенно продуктов питания, следят эксперты республиканской Госалкогольинспекции. По словам ведущего советника отдела развития и координации этого ведомства Эльмира Шафигуллина, в Татарстане провели исследования 735 наименований продукции, в ходе которых выявили, что 17% (128 наименований) из них не соответствуют тем или иным требованиям законодательства. Чаще всего нарушения касаются кисломолочной продукции.
Как отметил спикер, из 93 проверенных марок сливочного масла у 22 марок были нарушены требования ГОСТа и техрегламента Таможенного союза, а в 9 случаях вместо масла реализовывался фальсификат. Среди исследованных 79 марок молока у 15 также обнаружено несоответствие стандартам, изделия 5 марок являлись подделками. Обычно жиры животного происхождения в таких продуктах заменяются растительными, например вредными для здоровья фракциями пальмового масла.
Изготовители фальсифицированной продукции довольно умело подделывают вкус натурального продукта за счет искусственных ароматизаторов и различных химических добавок, так что рядовой потребитель на вкус вряд ли самостоятельно сможет отличить подделку. Чаще всего такими грубыми нарушениями грешат мелкие фирмы-изготовители, находящиеся за пределами РТ, подчеркнул Шафигуллин. В поле зрения надзорных органов с нарушениями обычно попадают такие марки, как «Божья коровка», «Фрау Му», «Деревня Счастливо», «Деревенская буренка», уточнил советник. Подозрительным для потребителя может стать и тот факт, что у трех разных фирм, производящих молочку, имеется один и тот же юридический адрес: например, компании «Модус», «Айсберг люкс» и «Сигма-холод» находятся в Московской области — г. Дмитров, с. Орудьево. Также фальсификаты молочной продукции поступают на прилавки магазинов из Ульяновской и Самарской областей.
Поэтому эксперты рекомендуют покупать продукцию татарстанских производителей, хотя и по ним есть замечания, но в большинстве своем они связаны с нарушениями по микробиологическим показателям. Здесь действует и принцип «длины плеча», добавила Марина Трофимова, — это краткосрочное время доставки, а значит производитель старается использовать только натуральные ингредиенты, в продукцию не вводятся какие-то консерванты, чтобы продлить ее срок хранения.
— Контроль в республике достаточно жесткий со стороны надзорных органов, со стороны правительства, министерств и ведомств — Минпромторга, Минсельхоза. Крупные производители все известны, и со своей стороны они тоже контролируют качество выпускаемой продукции, — отметила спикер.
Что касается этого года, то количество жалоб от населения Татарстана не снижается — с января в адрес республиканского управления Роспотребнадзора поступило уже свыше 2,5 тысячи обращений.
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