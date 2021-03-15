Роспотребнадзор: в отмененные из-за ковида туры татарстанцы могут поехать в этом году

Фото: Максим Платонов

За эту же сумму до 31 декабря



Более 7 тысяч обращений от татарстанцев получили в Управлении Роспотребнадзора по РТ за 2020 год. Как отметила сегодня на пресс-конференции, посвященной Международному дню защиты прав потребителей, заместитель главного санитарного врача республики Марина Трофимова, количество жалоб по сравнению с предыдущими годами заметно возросло. Причину в надзорном ведомстве видят в ограничительных мерах в связи с COVID-19.

Чаще всего граждане требовали возврата денег или выплаты компенсации за не оказанные услуги туроператоров, организаторов концертов, авиаперевозчиков. Немало обращений было связано и с возросшим в прошлом году сегментом онлайн-продаж. По данным проверяющих, не все предприниматели отличались добросовестностью, продавая товар или оказывая услугу через интернет.

Говоря о сорвавшихся турпоездках, санитарный врач пояснила, что начиная с лета 2020 года согласно ряду постановлений правительства РФ был регламентирован порядок возврата средств за нереализованные путевки, туры и концерты:

— До 31 декабря 2021 года за эту же сумму турист вправе поехать в турпоездку, при этом условия договора в части звездности отеля, наличия трансфера, условия питания и цена туристической путевки не должны изменяться. По культурно-массовым мероприятиям — концерты, спектакли — также установлены сроки, потребитель может посетить их с купленным в прошлом году билетом, при этом мероприятие может переноситься лишь 1 раз.

В защиту потребителя — новые правила торговли

Чтобы не нарваться на мошенников или некачественный товар, Марина Трофимова посоветовала потребителям проверять благонадежность продавца через сайты Роспотребнадзора или налоговой инспекции. Если товар/услуга оплачиваются просто физлицу, а не ИП или компании, то доказать неправомерность сделки будет очень сложно. На что еще следует обратить внимание — это срок работы компании в Сети: чаще всего мошеннические сайты работают не больше года.

С января этого года в России начали действовать новые правила торговли: например, если покупатель требует расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ему деньги, то у продавца на это есть 10 дней, на обмен некачественного товара даются 7 дней; на проведение экспертизы товара у продавца есть срок в 45 дней, а если ответ на претензию покупатель не получил, то это будет административным правонарушением продавца. Что касается торговых объектов, то с этого года любой потребитель может фотографировать или снимать правонарушения, которые он видит в торговом зале, что будет служить доказательством при отстаивании своих прав в суде.

Продавцы интернет-магазинов теперь обязаны предоставлять договор купли-продажи, в документе указывается номер заказа, условия договора. А получить товар, согласно новым правилам, может и родственник покупателя, не предъявляя какой-либо подтверждающий документ, при условии, что озвучит номер договора или заказа.

У автовладельцев появилась возможность проверить качество топлива на любой АЗС. Фото: Ринат Назметдинов

Полезным новшеством для автовладельцев стала возможность проверить качество топлива на любой АЗС. Для этого можно попросить сотрудника автозаправки предоставить заверенную копию паспорта качества бензина с указанием всех необходимых реквизитов — место изготовления, завод-производитель, фактический адрес, откуда была произведена отгрузка топлива на данную заправку.

Поддельные молоко и сливочное масло из соседних регионов

За качеством товаров, особенно продуктов питания, следят эксперты республиканской Госалкогольинспекции. По словам ведущего советника отдела развития и координации этого ведомства Эльмира Шафигуллина, в Татарстане провели исследования 735 наименований продукции, в ходе которых выявили, что 17% (128 наименований) из них не соответствуют тем или иным требованиям законодательства. Чаще всего нарушения касаются кисломолочной продукции.

Как отметил спикер, из 93 проверенных марок сливочного масла у 22 марок были нарушены требования ГОСТа и техрегламента Таможенного союза, а в 9 случаях вместо масла реализовывался фальсификат. Среди исследованных 79 марок молока у 15 также обнаружено несоответствие стандартам, изделия 5 марок являлись подделками. Обычно жиры животного происхождения в таких продуктах заменяются растительными, например вредными для здоровья фракциями пальмового масла.

Чаще всего нарушения касаются кисломолочной продукции. Фото: Максим Платонов

Изготовители фальсифицированной продукции довольно умело подделывают вкус натурального продукта за счет искусственных ароматизаторов и различных химических добавок, так что рядовой потребитель на вкус вряд ли самостоятельно сможет отличить подделку. Чаще всего такими грубыми нарушениями грешат мелкие фирмы-изготовители, находящиеся за пределами РТ, подчеркнул Шафигуллин. В поле зрения надзорных органов с нарушениями обычно попадают такие марки, как «Божья коровка», «Фрау Му», «Деревня Счастливо», «Деревенская буренка», уточнил советник. Подозрительным для потребителя может стать и тот факт, что у трех разных фирм, производящих молочку, имеется один и тот же юридический адрес: например, компании «Модус», «Айсберг люкс» и «Сигма-холод» находятся в Московской области — г. Дмитров, с. Орудьево. Также фальсификаты молочной продукции поступают на прилавки магазинов из Ульяновской и Самарской областей.

Поэтому эксперты рекомендуют покупать продукцию татарстанских производителей, хотя и по ним есть замечания, но в большинстве своем они связаны с нарушениями по микробиологическим показателям. Здесь действует и принцип «длины плеча», добавила Марина Трофимова, — это краткосрочное время доставки, а значит производитель старается использовать только натуральные ингредиенты, в продукцию не вводятся какие-то консерванты, чтобы продлить ее срок хранения.

— Контроль в республике достаточно жесткий со стороны надзорных органов, со стороны правительства, министерств и ведомств — Минпромторга, Минсельхоза. Крупные производители все известны, и со своей стороны они тоже контролируют качество выпускаемой продукции, — отметила спикер.

Что касается этого года, то количество жалоб от населения Татарстана не снижается — с января в адрес республиканского управления Роспотребнадзора поступило уже свыше 2,5 тысячи обращений.



Ангелина Панченко