Эклер с сальмонеллой: повар, официант и 20 посетителей казанского кафе подхватили опасную инфекцию

Люди ели яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом

За последние три дня в Роспотребнадзор по Татарстану поступило 20 экстренных обращений о случаях кишечной инфекции — как сообщили «Реальному времени», все заболевшие питались в кафе Eclair по адресу ул.Кремлевская, 19 в Казани. Сальмонеллу нашли у повара и официанта. Их уже отстранили от работы.

10 человек питались в кафе 1 сентября, 4 человека — 2 сентября, 6 человек — 3 сентября. Все они ели яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускеты с лососем и беконом. 12 человек сейчас госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении. У восьмерых уже подтвердился диагноз сальмонеллез, анализы остальных в работе.

После извещений Роспотребнадзор отобрал в кафе пробы и выяснил: в соусе собственного приготовления яйца пашот и в слабосоленом лососе были сальмонеллы энтеритидис, в слабосоленом лососе, салате микст, яйце пашот — бактерии группы кишечной палочки. Их также нашли в 7 из 10 смывах с оборудования, посуды и спецодежды повара, который готовил блюда. А сальмонеллу нашли у повара и официанта — их уже отстранили от работы.

Роспотребнадзор нашел и другие нарушения в кафе Eclair — персонал работал без масок и перчаток, не было у них и медкнижек. На месте не было документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, маркировочных ярлыков о датах приготовления блюд, а некоторые готовые блюда замораживались и использовались повторно.

— Таким образом, причиной возникновения группового заболевания сальмонеллезом послужили грубые нарушения больным сальмонеллезом сотрудником (или носителем) санитарных требований при приготовлении пищи и несоблюдении им правил личной гигиены, — подытожили в ведомстве и отметили — с 4 сентября деятельность кафе временно приостановлена до решения суда.

«Эклер» открыли в в сентябре прошлого года. Кафе на Кремлёвской принадлежит Лидии Мухиной и Денису Набиуллину — в отношении последнего составили несколько административных протоколов. Связаться с ним редакции пока не удалось.

Помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил «Реальному времени, что прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки РПН.

Не первое громкое отравление в ресторанах в этом году

Это не первое громкое отравление в заведениях Казани — в конце мая после открытия террасы ресторана More&More посетители заявили, что отравились устрицами. Ситуацию тогда прокомментировал основатель Bulldozer Group, куда входит ресторан, Александр Орлов — он заявил, что заведение готово компенсировать всем пострадавшим затраты на лечение.

— Управляющий рестораном More&More еще до выяснения всех обстоятельств связался с пострадавшими, узнал об их самочувствии и предложил компенсировать все затраты на медицинские услуги... В день открытия летней веранды, 22 мая, в More&More была свежая поставка устриц, что подтверждалось всеми соответствующими документами. Морепродукты хранились в ресторане в соответствии со всеми нормами и были поданы на мероприятии абсолютно свежими. На данный момент мы разбираемся, что могло привести к данной ситуации, — сообщил Орлов.

Впрочем, проблема все-так была не в устрицах — Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в салате с копченым лососем и осьминогах-гриль. Как рассказала глава ведомства Марина Патяшина, причиной появления бактерий могли стать грязные руки персонала ресторана либо другие нарушения гигиены. В More&More с этим не согласились.

— Мы в ресторане провели собственное расследование, просмотрели все видеозаписи с камер и не нашли ничего, что могло стать причиной ситуации, — объяснил управляющий ресторана More&More Андрей Никонов.

Дарья Пинегина