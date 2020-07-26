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Главное о коронавирусе на 26 июля: три новые жертвы в Татарстане, вакцинация в России будет добровольной

11:15, 26.07.2020
Главное о коронавирусе на 26 июля: три новые жертвы в Татарстане, вакцинация в России будет добровольной
Фото: mos.ru

Пожилых еще раз просят не приходить на Курбан-байрам

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 32 новых случая коронавируса, из них два завозные. 9 человек госпитализированы, 23 пациента лечатся дома. Больше всего случаев — 12 — выявлено в Казани.

На 26 июля в Татарстане зарегистрировано 5 436 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 4 294 человека, в том числе 34 за минувшие сутки.

  • От коронавируса скончались еще три жителя республики.
  • В Татарстане не будут открывать кинотеатры до третьего этапа снятия ограничений.
  • Пожилых людей просят не участвовать в праздновании Курбан-байрама. Для лиц старше 65 лет в Татарстане самоизоляция продлена до 9 августа.
  • Число выявленных заболеваний в трудовых коллективах республики не снижается.
Фото tatarstan.ru
  • Главный санврач Татарстана Марина Патяшина призвала всех, кто отправляется на отдых, не забывать о мерах профилактики.
  • В трех гостиницах Татарстана Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм.

Представитель РПЦ выступил добровольцем в испытаниях вакцины

За последние сутки в России выявлено 5 765 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 110 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 812 485 человек, а выздоровевших — до 600 250.

Зафиксировано 77 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 13 269 человек.

  • Вакцинация от коронавируса будет добровольной.
  • Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в Москве у граждан формируется популяционный иммунитет.
  • Из-за самоизоляции в России вырастут тарифы на домашний интернет.
  • Представитель РПЦ митрополит Илларион рассказал о готовности стать добровольцем для испытания вакцины научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Фото pravmir.ru
  • Россия подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины.
  • Испытание вакцины центра «Вектор» пройдет с плацебо-контролем.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 16 миллионов

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 16 212 895 человек, 648 590
человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 315 709). На второй строчке — Бразилия (2 396 434), на третьей — Индия (1 389 097). Россия на четвертом месте (812 485), на пятом — ЮАР (434 200).

  • В Бразилии отменили традиционное празднование нового года на пляже.
  • В Португалии создали маску, нейтрализующую коронавирус.
  • Ученые университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, позволяющий практически моментально обнаруживать у пациентов COVID-19 или следы антител.
  • Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР.
Фото pixabay.com
  • Власти Италии сообщили, что моря стали чище.
  • Президент Бразилии Жаир Болсонару вылечился от коронавируса.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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