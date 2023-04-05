Не молитвой единой: казанцы просят священнослужителей убавить звук

Конституционное право на тихий отдых в ночное время татарстанцам мешает реализовать местный закон о тишине

Звуки азана стали причиной многолетнего раздора между священнослужителями казанской мечети «Салях» и жителями Больших Клыков, которые утверждают, что громкие призывы на молитву мешают им спать. Разбираясь в ситуации, «Реальное время» выяснило, что она совсем не уникальна и характерна не только для Татарстана, причем беспокойным для граждан оказывается соседство с храмами любых конфессий, в том числе и православных. В нашем материале — о правах верующих, избирательности закона о тишине и ограниченном действии санитарных норм.

«Помолясь не высыпаемся»



Почти два десятка жителей улицы Трудовая в Больших Клыках пишут обращения в надзорные органы, Казгорисполком, к раису РТ Рустаму Минниханову и в ДУМ РТ с просьбой уменьшить громкость азанов, раздающихся из динамиков торжественно открытой в июле 2019 года на Мамадышском тракте мечети «Салях»: «Служители мечети, расположенной на перекрестке Мамадышского тракта и ул. Трудовой, постоянно используют звукоусиливающую аппаратуру, — жалуются они. — Требование соблюдения тишины в ночное время нарушается ими ежедневно».

— Сейчас весна, восход солнца все раньше, соответственно, и азан раздается все раньше, — рассказал «Реальному времени» член инициативной группы Александр Дудин. — Все мы ничего не имеем ни против храма, ни против исполнения религиозных обрядов, в поселке дружно живут и православные, и мусульмане, а среди тех, кто недоволен громкими ночными призывами, есть и татары, и русские, и представители смешанных семей. Проблема не в азане, а в его громкости: люди не высыпаются, дети в школу идут сонными, работать после такой ночи тяжело.

На жалобы жителей в Казгорисполкоме, прокуратуре и полиции отвечали одинаково. Там писали, что, согласно республиканскому закону «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время», требования о тишине не распространяются на действия юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, что уровень шума от азана измерять нельзя, так как «процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы не распространяется и измерения не проводятся в отношении шума, обусловленного проведением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований соответствующих конфессий». И что «в ходе беседы с руководством мечети «Салях» достигнута договоренность об уменьшении уровня громкости звука аппаратуры мечети на утренний азан».

Сейчас весна, восход солнца все раньше, соответственно, и азан раздается все раньше. Фото: dumrt.ru

Закон не нарушают, но звук убавят

Дудин напомнил, что в Казани это не первый конфликт из-за громкого азана: в 2013 году на улице Джаудата Файзи открылась первая в 50-тысячном тогда микрорайоне мечеть «Гаиля» — и сразу возникла проблема азана, который звукоусиливающая аппаратура доносила до жильцов каждого дома по соседству. Переписка жителей с разными ведомствами была точно такого же содержания: граждане просили соблюдать их конституционное право на отдых, а чиновники и священнослужители объясняли, что мечеть не нарушает закон, но звук все-таки убавят в ночное время.

В августе 2020 года произошла аналогичная история с азаном в мечети «Динислам» на улице Чишмяле. И все закончилось так же — просившим тишины гражданам разъяснили, что мечеть в своем праве. Но добровольно по просьбе светских властей убавит громкость динамиков.

— Жалоба в мечеть «Салях» поступала, и она удовлетворена, — подтвердили «Реальному времени» в ДУМ РТ. — С января громкость звука азана убавлена. Кроме того, азан на утренний намаз звучит только в стенах мечети. Азан на ночной намаз произносится в 20:06. Никаких нарушений санитарно-эпидемиологических требований со стороны мечети нет.

Там добавили, что «аналогичные жалобы поступают в ДУМ РТ редко и все решаются с взаимным удовлетворением интересов обеих сторон».

— После бесед с представителями прокуратуры и исполкома у нас действительно месяца на два по ночам устанавливается тишина, — подтвердил Александр Дудин. — Но время идет, и постепенно громкость звука начинают опять увеличивать. Это уже четвертый раз происходит.

Фото: dumrt.ru

А еще Александр Дудин рассказал, что имел неосторожность написать о своем обращении в СМИ в местном паблике — поделился с соседями надеждой, что огласка поможет решить вопрос. И сработало:

— В ту же ночь никаких звуков не было, наступила тишина. Видимо, кто-то передал эту информацию имаму, и он подстраховался. Только я не очень-то верю, что это надолго. Раз несколько раз все возвращалось на круги своя, то и теперь вернется. Тем более что слышимость у нас отличная — расстояние от мечети до границы жилой застройки меньше, чем предписывают санитарные нормы.

А как по нормам?

На вопрос «Реального времени», существуют ли какие-то нормы, которые позволяют примирить требование граждан обеспечить им тишину и интересы верующих, в Управлении Роспотребнадзора по РТ ответили:



— Санитарными нормами и правилами не регламентированы требования к размещению и эксплуатации культовых сооружений. В соответствии с МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 27 декабря 2021 года и устанавливающими порядок контроля фактических значений нормируемых параметров шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе гигиенических нормативов, МУК не распространяются на измерения шума, обусловленного проведением богослужений, в том числе колокольным звоном, других религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований соответствующих конфессий.

Там также сообщили, что в 2022 году в адрес Управления поступило 2 обращения о неудовлетворительных условиях проживания, связанных с наличием шума при проведении службы в мечети в селе Усады Лаишевского района и мечети в Ново-Осиновском переулке в Казани:

— Эти обращения были направлены председателю, муфтию Централизованной религиозной организации — Духовное управление мусульман Республики Татарстан для рассмотрения и информирования заявителей.

Таким образом, выяснить, на каком расстоянии от жилых домов СанПиН допускают строительство культовых сооружений, не удалось. Тем не менее, по мнению жителей Больших Клыков, при строительстве мечети «Салях» эти нормы были нарушены — от ее стены до границы ближайшего участка, предназначенного под индивидуальную жилую застройку, вместо положенных по нормам 25 метров всего 17.



По мнению жителей Больших Клыков, при строительстве мечети «Салях» санитарные нормы были нарушены — от ее стены до границы ближайшего участка, предназначенного под индивидуальную жилую застройку, вместо положенных 25 метров всего 17. Фото: скрин pkk.rosreestr.ru

Не звони нам, не звони!



Беспокойством оборачивается соседство не только с мечетями, но и с православными храмами. После того как в сентябре 2012 года в Казани на улице Чистопольской был открыт храм в честь священномученика митрополита Кирилла Казанского, жильцы окружающих ее многоэтажек жаловались автору этой статьи на громкий колокольный звон, в том числе и по ночам — в дни больших церковных праздников.

А недавно жительница Алексеевского района посетовала, что неподалеку от ее дома в церкви Воскресения Христова обучают искусству колокольного звона, отчего в окрестностях этот звон разносится ежедневно, не прекращаясь по нескольку часов — к счастью, только днем.

Жительница Алексеевского посетовала, что неподалеку от ее дома в церкви Воскресения Христова обучают искусству колокольного звона. Фото: yandex.ru

В марте 2019 года жительница Петербурга пожаловалась в Роспотребнадзор на слишком громкий, по ее мнению, звон колоколов часовни во имя святого великомученика Иоанна Нового Сочавского на Сенной площади. В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу ей сообщили ровно то же, что и недовольным громкими звуками из мечетей казанцам: закон не предполагает измерение уровня шума от религиозных объектов.

А в 2021 году петербуржцы с улицы Долгоозерной предъявили претензии к громким колоколам Собора Сошествия Святого духа на Апостолов. Там закрутилась и вовсе детективная история: с начала 2020 года граждане в доме, расположенном в 30 метрах от звонницы, собственными ушами слышат звон колоколов, которых… нет. В документах, полученных ими из разных ведомств, говорится, что от установки колоколов отказались еще в 2012 году, до строительства храма, а в 2020-м на звоннице установили декоративные колокола — «в качестве украшения колокольни собора».

В Казанской епархии «Реальное время» заверили, что туда жалоб от граждан на колокольный звон не поступало. Возможно потому, что по ночам в церквях колокола звонят лишь два дня в году — на Рождество и Пасху. Тем не менее недовольство громким колокольным звоном население ближайших к церквям домов также высказывало не раз.

Фото: Максим Платонов

Две конституции и один знак свыше

Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право на отдых (в том числе и ночью). Но, согласно закону №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», нормативные акты, устанавливающие, какое время относится к ночному, принимаются на уровне субъектов. Одиннадцать лет назад, в 2012 году, ныне упраздненный Конституционный суд РТ рассмотрел жалобу жителя Казани Дмитрия Фролова, который жаловался на то, что его сон и покой нарушают громкие звуки из мечети «Энилер», и признал не противоречащим Конституции Республики Татарстан республиканский закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время».

А вот в Астрахани в 2009 году прокуратура признала нарушение тишины и покоя жителей в ночное время мечетью местной исламской религиозной организации имени Махмуда Эфенди и ее руководителя. Проверка тогда установила, что в 4.00 и 23.00 из мечети раздается призыв на молитву с применением звукоусиливающей аппаратуры, в результате чего превышается допустимый уровень громкости звука. И факт превышения допустимого уровня шума в районе подтвердил местный Роспотребнадзор, а административная комиссия Кировского района Астрахани признала указанных лиц виновными в совершении административного правонарушения и наложила на них штраф.

Спрашивается, что же мешает гражданам и религиозным организациям по рецепту кота Леопольда — жить дружно? А ведь это вполне возможно. Однажды в Казани Всевышний даже знак к тому подал, и вполне явный: 28 июля 2017 года во время чтения намаза в мечети «Кул-Шариф» на фоне далеко разносившейся громкоговорителями молитвы в Благовещенском соборе раздавался колокольный перезвон — время службы в храмах разных конфессий так совпало.