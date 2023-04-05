Новости общества

22:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Не молитвой единой: казанцы просят священнослужителей убавить звук

00:00, 05.04.2023 76

Конституционное право на тихий отдых в ночное время татарстанцам мешает реализовать местный закон о тишине

Не молитвой единой: казанцы просят священнослужителей убавить звук
Фото: dumrt.ru

Звуки азана стали причиной многолетнего раздора между священнослужителями казанской мечети «Салях» и жителями Больших Клыков, которые утверждают, что громкие призывы на молитву мешают им спать. Разбираясь в ситуации, «Реальное время» выяснило, что она совсем не уникальна и характерна не только для Татарстана, причем беспокойным для граждан оказывается соседство с храмами любых конфессий, в том числе и православных. В нашем материале — о правах верующих, избирательности закона о тишине и ограниченном действии санитарных норм.

«Помолясь не высыпаемся»

Почти два десятка жителей улицы Трудовая в Больших Клыках пишут обращения в надзорные органы, Казгорисполком, к раису РТ Рустаму Минниханову и в ДУМ РТ с просьбой уменьшить громкость азанов, раздающихся из динамиков торжественно открытой в июле 2019 года на Мамадышском тракте мечети «Салях»: «Служители мечети, расположенной на перекрестке Мамадышского тракта и ул. Трудовой, постоянно используют звукоусиливающую аппаратуру, — жалуются они. — Требование соблюдения тишины в ночное время нарушается ими ежедневно».

— Сейчас весна, восход солнца все раньше, соответственно, и азан раздается все раньше, — рассказал «Реальному времени» член инициативной группы Александр Дудин. — Все мы ничего не имеем ни против храма, ни против исполнения религиозных обрядов, в поселке дружно живут и православные, и мусульмане, а среди тех, кто недоволен громкими ночными призывами, есть и татары, и русские, и представители смешанных семей. Проблема не в азане, а в его громкости: люди не высыпаются, дети в школу идут сонными, работать после такой ночи тяжело.

На жалобы жителей в Казгорисполкоме, прокуратуре и полиции отвечали одинаково. Там писали, что, согласно республиканскому закону «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время», требования о тишине не распространяются на действия юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, что уровень шума от азана измерять нельзя, так как «процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы не распространяется и измерения не проводятся в отношении шума, обусловленного проведением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований соответствующих конфессий». И что «в ходе беседы с руководством мечети «Салях» достигнута договоренность об уменьшении уровня громкости звука аппаратуры мечети на утренний азан».

Сейчас весна, восход солнца все раньше, соответственно, и азан раздается все раньше. Фото: dumrt.ru

Закон не нарушают, но звук убавят

Дудин напомнил, что в Казани это не первый конфликт из-за громкого азана: в 2013 году на улице Джаудата Файзи открылась первая в 50-тысячном тогда микрорайоне мечеть «Гаиля» — и сразу возникла проблема азана, который звукоусиливающая аппаратура доносила до жильцов каждого дома по соседству. Переписка жителей с разными ведомствами была точно такого же содержания: граждане просили соблюдать их конституционное право на отдых, а чиновники и священнослужители объясняли, что мечеть не нарушает закон, но звук все-таки убавят в ночное время.

В августе 2020 года произошла аналогичная история с азаном в мечети «Динислам» на улице Чишмяле. И все закончилось так же — просившим тишины гражданам разъяснили, что мечеть в своем праве. Но добровольно по просьбе светских властей убавит громкость динамиков.

— Жалоба в мечеть «Салях» поступала, и она удовлетворена, — подтвердили «Реальному времени» в ДУМ РТ. — С января громкость звука азана убавлена. Кроме того, азан на утренний намаз звучит только в стенах мечети. Азан на ночной намаз произносится в 20:06. Никаких нарушений санитарно-эпидемиологических требований со стороны мечети нет.

Там добавили, что «аналогичные жалобы поступают в ДУМ РТ редко и все решаются с взаимным удовлетворением интересов обеих сторон».

— После бесед с представителями прокуратуры и исполкома у нас действительно месяца на два по ночам устанавливается тишина, — подтвердил Александр Дудин. — Но время идет, и постепенно громкость звука начинают опять увеличивать. Это уже четвертый раз происходит.

Фото: dumrt.ru

А еще Александр Дудин рассказал, что имел неосторожность написать о своем обращении в СМИ в местном паблике — поделился с соседями надеждой, что огласка поможет решить вопрос. И сработало:

— В ту же ночь никаких звуков не было, наступила тишина. Видимо, кто-то передал эту информацию имаму, и он подстраховался. Только я не очень-то верю, что это надолго. Раз несколько раз все возвращалось на круги своя, то и теперь вернется. Тем более что слышимость у нас отличная — расстояние от мечети до границы жилой застройки меньше, чем предписывают санитарные нормы.

А как по нормам?

На вопрос «Реального времени», существуют ли какие-то нормы, которые позволяют примирить требование граждан обеспечить им тишину и интересы верующих, в Управлении Роспотребнадзора по РТ ответили:

— Санитарными нормами и правилами не регламентированы требования к размещению и эксплуатации культовых сооружений. В соответствии с МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 27 декабря 2021 года и устанавливающими порядок контроля фактических значений нормируемых параметров шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе гигиенических нормативов, МУК не распространяются на измерения шума, обусловленного проведением богослужений, в том числе колокольным звоном, других религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований соответствующих конфессий.

Там также сообщили, что в 2022 году в адрес Управления поступило 2 обращения о неудовлетворительных условиях проживания, связанных с наличием шума при проведении службы в мечети в селе Усады Лаишевского района и мечети в Ново-Осиновском переулке в Казани:

— Эти обращения были направлены председателю, муфтию Централизованной религиозной организации — Духовное управление мусульман Республики Татарстан для рассмотрения и информирования заявителей.

Таким образом, выяснить, на каком расстоянии от жилых домов СанПиН допускают строительство культовых сооружений, не удалось. Тем не менее, по мнению жителей Больших Клыков, при строительстве мечети «Салях» эти нормы были нарушены — от ее стены до границы ближайшего участка, предназначенного под индивидуальную жилую застройку, вместо положенных по нормам 25 метров всего 17.

По мнению жителей Больших Клыков, при строительстве мечети «Салях» санитарные нормы были нарушены — от ее стены до границы ближайшего участка, предназначенного под индивидуальную жилую застройку, вместо положенных 25 метров всего 17. Фото: скрин pkk.rosreestr.ru

Не звони нам, не звони!

Беспокойством оборачивается соседство не только с мечетями, но и с православными храмами. После того как в сентябре 2012 года в Казани на улице Чистопольской был открыт храм в честь священномученика митрополита Кирилла Казанского, жильцы окружающих ее многоэтажек жаловались автору этой статьи на громкий колокольный звон, в том числе и по ночам — в дни больших церковных праздников.

А недавно жительница Алексеевского района посетовала, что неподалеку от ее дома в церкви Воскресения Христова обучают искусству колокольного звона, отчего в окрестностях этот звон разносится ежедневно, не прекращаясь по нескольку часов — к счастью, только днем.

Жительница Алексеевского посетовала, что неподалеку от ее дома в церкви Воскресения Христова обучают искусству колокольного звона. Фото: yandex.ru

В марте 2019 года жительница Петербурга пожаловалась в Роспотребнадзор на слишком громкий, по ее мнению, звон колоколов часовни во имя святого великомученика Иоанна Нового Сочавского на Сенной площади. В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу ей сообщили ровно то же, что и недовольным громкими звуками из мечетей казанцам: закон не предполагает измерение уровня шума от религиозных объектов.

А в 2021 году петербуржцы с улицы Долгоозерной предъявили претензии к громким колоколам Собора Сошествия Святого духа на Апостолов. Там закрутилась и вовсе детективная история: с начала 2020 года граждане в доме, расположенном в 30 метрах от звонницы, собственными ушами слышат звон колоколов, которых… нет. В документах, полученных ими из разных ведомств, говорится, что от установки колоколов отказались еще в 2012 году, до строительства храма, а в 2020-м на звоннице установили декоративные колокола — «в качестве украшения колокольни собора».

В Казанской епархии «Реальное время» заверили, что туда жалоб от граждан на колокольный звон не поступало. Возможно потому, что по ночам в церквях колокола звонят лишь два дня в году — на Рождество и Пасху. Тем не менее недовольство громким колокольным звоном население ближайших к церквям домов также высказывало не раз.

Фото: Максим Платонов

Две конституции и один знак свыше

Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право на отдых (в том числе и ночью). Но, согласно закону №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», нормативные акты, устанавливающие, какое время относится к ночному, принимаются на уровне субъектов. Одиннадцать лет назад, в 2012 году, ныне упраздненный Конституционный суд РТ рассмотрел жалобу жителя Казани Дмитрия Фролова, который жаловался на то, что его сон и покой нарушают громкие звуки из мечети «Энилер», и признал не противоречащим Конституции Республики Татарстан республиканский закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время».

А вот в Астрахани в 2009 году прокуратура признала нарушение тишины и покоя жителей в ночное время мечетью местной исламской религиозной организации имени Махмуда Эфенди и ее руководителя. Проверка тогда установила, что в 4.00 и 23.00 из мечети раздается призыв на молитву с применением звукоусиливающей аппаратуры, в результате чего превышается допустимый уровень громкости звука. И факт превышения допустимого уровня шума в районе подтвердил местный Роспотребнадзор, а административная комиссия Кировского района Астрахани признала указанных лиц виновными в совершении административного правонарушения и наложила на них штраф.

Спрашивается, что же мешает гражданам и религиозным организациям по рецепту кота Леопольда — жить дружно? А ведь это вполне возможно. Однажды в Казани Всевышний даже знак к тому подал, и вполне явный: 28 июля 2017 года во время чтения намаза в мечети «Кул-Шариф» на фоне далеко разносившейся громкоговорителями молитвы в Благовещенском соборе раздавался колокольный перезвон — время службы в храмах разных конфессий так совпало.

Анна Нагоркина
ОбществоВластьКультураПроисшествия Татарстан Город КазаньУправление Роспотребнадзора по Республике ТатарстанДуховное Управление Мусульман Республики ТатарстанТатарстанская митрополия Казанская и Татарстанская епархияКонституционный суд Республики ТатарстанПрокуратура Республики Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 76

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Раньше никто не применял звукоусиливающую аппаратуру - её попросту не было. Поэтому и жалоб не было.
    На кой эта аппаратура, если верующие и так знают о времени времени намаза?
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Церкви и мечети убрать из спальных районов нужно.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Наоборот, новые строить, чтобы было близко к дому. Вы тоже можете туда ходить.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Моя дочь живёт 11 лет в Дубая .Когда жила, просыпалась от призыва к молитве, но меня никогда не раздрожало,наоборот опять засыпала, как младенец.Я наоборот открывала окно.Уважайте религию другого человека.Ирина.Всем добра!!!!
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Уважайте СОН спящего человека!!!
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Если не уважаешь других, кто тебя будет уважать поц
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    Религия это опиум для народа а теперь ещё и мука
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Справедливости ради отмечу: на колокольнях, насколько мне известно, никаких звукоусиливающих приборов, мегафонов и пр. нет.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Эти колокола и так на всю округу слышно и без звукоусиливающей техники.
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Жалобщик не татарин, корреспондент тоже , читаем мы татары в Татарстане, не красиво как то, вот именно надо жить дружно на татарской земле.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    "Татарская" земля в каком смысле, что Вы имеете ввиду?
    Земля принадлежит Творцу и всем людям, которые на ней живут?
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    А весна почему русская тогда?
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Берёза тоже русская!
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    У них и лес русский, стрижы русские, такой однополярный мир
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    А почему земля русская тогда???? Берёза русская, баня русская??? Что это ????
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Это все приезжие права копают, переехали со свои ни8их регионов, и им то не нравиться это не нравиться, пусть едут обратно в свои регионы, где нет ни мечетей ни церквей
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    А почему не карельская береза?
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    А что такое "русский мир"? Холодильник?
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Который, видимо, с Зеленодольского завода, как в старые добрые времена под маркой " Made in U.S.S.R.", со складов Госрезерва до сих пор на экспорт в Африку идет! )
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Какие приезжие?? Я тут родилась, если что, и среди друзей и одинаково на жизнь смотрящих у меня - целый интернационал. И мне одинаково мешают назойливый звон и назойливый азан, да хоть "харе кришна" - если они раздаются ночером. Я работаю, мне выспаться надо, чтобы не напортачить и не оказаться безработной без куска хлеба. И уважать надо друг друга, безотносительно веры и национальности - в светском государстве живем. И закон должен быть для всех один.
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Я работал в Хартуме Судан 4 года .И меня первоначально поселили рядом с мечетью как мусульманина в знак уважения . 3 дня СМОГ еще прожить потом нашел причину и попросил пересилить . Это не какие нервы не выдержат постоянную молитву с РАННЕГО утра до вечера .
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Вас "татарин" переселили в пустыню или к другой мечети? Там мечети на каждом шагу.
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Очень подозрительно, что "инициативные граждане" начали в последнее время активно выступать против мечетей. В Москве - якобы, тут святая русская земля, нельзя строить. В Казани - громко произносят азан. До этого подобные наезды были в Екатеринбурге и Краснодаре - тоже не дают строить или молиться.
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    "Впрочем, в Казанской епархии «Реальное время» заверили, что туда жалоб от граждан на колокольный звон не поступало — возможно, потому, что по ночам в церквях колокола звонят лишь два дня в году — на Рождество и Пасху".

    --

    Ну да, "не поступало". И не только два раза в год. Либо они чего-то недоговаривают, либо до руководства епархии не доходили жалобы (что вряд ли). Куда только не писали, в том числе в "Народный контроль". Могли бы посмотреть и там, прежде чем комментировать.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Во -первых колокольный звон слышится каждое утро в воскресение. Во- вторых наших граждан предпочитающих отдыхающих в ОАЭ вообще не напрягают звуки Азана пять раз в день. А мечети в этой мусульманской стране в каждом дворе. Меня больше напрягает приезд с грохотом в 4-5 утра машины, вывозящей мусор.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Правильно!
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Красавчик)
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Некрасиво поступают эти жалобщики. Не по людски. Складывается впечатление, что мусульмане этакие люди второго сорта - мечеть в Москве не дают строить, в Казани на Азан жалуются. Время сейчас непростое, стоит ли на ровном месте создавать проблемы и взаимное неуважение внутри страны? Пусть подумают все эти люди хорошо, какой эффект от всего этого возможен
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Время сейчас непростое, стоит ли на ровном месте создавать проблемы и взаимное неуважение внутри страны?" Вы статью читали? Там же чёрным по белому написано что люди хотят высыпаться по ночам перед работой! Это трудно понять?
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Азан длится минуту-две, в чем проблема?
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Этого достаточно, чтобы нарушить нормальный сон и весь день ходить разбитымю
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Берушами, ватными тампонами не пробовали пользоваться особо озабоченным шумом от соседей?
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Просто не шумите по ночам. Это не очень трудно. Попробуйте.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Действительно, купите беруши за недорого и будет вам счастье, попробуйте
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    да просто хотят показать, кто тут главный, порядок навести.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Берушами, ватными тампонами не пробовали пользоваться особо озабоченным шумом от соседей?" А может проще громкость убавить чем издеваться над здоровьем соседей?
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Кто еще издевается это большой вопрос, то родной язык запрешая изучать в школе, то какие платки, бороды носить, теперь будут учить, как молиться мусульманам
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Запретить усилители,раньше электричества не было!
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    В католическом храме в Вильнюсе в Литве, еще лет 40 тому назад видел динамики, говорили, что там для привлечения молодежи и ансамбль играет, был тогда приятно удивлен находчивости священнослужителей!
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    В Стамбуле во время экскурсии в мечеть Сулеймана к нашей группе присоединилось еще две группы из других регионов России. И две женщины лет 40-45 выговаривали экскурсоводу, туркмену по национальности, что «вопли по утрам муллы» им спать мешают. Он даже не знал, что им ответить. Пришлось вмешаться и пристыдить этих любительниц лезть в чужой монастырь со своим уставом, что приехали они в страну, где жители исповедуют ислам, если не нравится, надо было путешествовать по Золотому кольцу, там ни одной мечети нет. Другая тетка такого же возраста в аэропорту Стамбула громко возмущалась, что никто из полицейских не говорит на русском языке и не понимает ее. Такое поведение соотечественников и вызывает неприязнь других народов.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Сами вызываете неприязнь своим комментарием по отношению к русским. "Тетка", "нужно ехать по Золотому Кольцу".
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    А что не так со словом тетка? Словарь русского языка Вам в помощь. Слово исконно русское, в просторечии означает любую пожилую женщину. Что касается куда кому ехать, выбирайте страны, где культура и религиозные обряды не будут мешать отдыху.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Выбирайте слова. "Тетка" уничижительное слово, нужно говорить "женщина", "пожилая женщина". Учитесь культуре, прежде чем писать комментарии. Вы можете ездить в Турцию, ОАЭ. По России Вы не путешествуете? Как там Вы будете себя чувствовать и общаться, говорить с женщинами?
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Где было сказано про русских? Было сказано про двух женщин из других регионов России и про поведение соотечественников. А о том, что так ведут себя русские, Вы домыслили сами.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Начните с себя, начните уважать нерусских в РФ.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Шовинизм у русских уже стал нормой,они же государствообразующие,о остальные младшие братья должны донашивать после старших
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Это сугубо Ваше личное мнение, не имеющее к действительности никакого отношения. Гордитесь, что живёте в России!
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Мы живем на своей родной земле в Российской Федерации и гордимся своей Родиной
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Колокольный звон очень красивый. Он отгоняет нечистую силу.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Звуки бубнов и танцы шаманов Якутии, Бурятии, Тувы, Хакасии, Горного Алтая, Эвенкии, Чукотки, тоже говорят помогают, но их плчему то не показывают по Центральному телевидению, дискриминация, какая то получается, вот такая, понимаешь, загогулина
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Вы смотрите телевизор?
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Не знаю насчет колокольного звона, а вот насчет того, что азан отпугивает шайтанов (по-вашему бесов), есть достоверные хадисы.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Балдею от Шапиро во френче и голова от его криков не болит
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Сарказм засчитан
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Чумака и Кашпировского показывают, а их нет
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    В Алексеевском селе каждый год проводится фестиваль колокольного звона. Приезжают звонари со всей России.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    А у нас в каждом селе свой Сабантуй, тоже приезжают гости из других регионов Российской Федерации, и это хорошо!
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Ответ на требование запретить Азан должен быть зеркальным: запрет колокольного звона и шествий с крестами по улицам. У нас пока светское государство.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Никто вам этого не позволит.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Вот это правильно
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Тогда нам все надо выступать против у местного хода в Казани. Несколько десяток людей мешают передвигаться по городу сотни тысяч людям.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Людей сотни и тысячи идут крестным ходом. Никому не мешают. Мешают только атеистам и безбожникам или татарским националистам, которые сами не веруют в Аллаха.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    В стенах храмов пускай хороводы водят вокруг алтарей, а не демонстрации устраивают на проезжей части
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    А вы то русский националист, совести нет.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    13.42 вы правы на миллион процентов.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Ой, да ладно ссориться. Все равно каждый останется при своем мнении. Те кто родился и жил всю жизнь в республике абсолютно толерантны к людям других национальностей и религий. Это приезжие пытаются везде свои порядки наводить. Развелось их сейчас немеряно. На светофоре стоишь, из десятка машин 3-4 с номерами других регионов. Не получится у них ничего. Татары всегда были сильны своей верой и обычаями.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    А когда еще привозят останки разных православных святых (мощи), опять же выстраиваются очереди, мешают проезду и проходу людей.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    А когда еще привозят останки разных православных святых (мощи)," Может подскажите, мощи святых каждую неделю привозят?
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Остатки умерших должны лежать в земле, соответствующих могилах и кладбищах или кремированы, а не перевозится для поцелуев и распространения инфекций по краям, областям и республикам
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Правильно!
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Давно пора...
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Так, а почему еще Рамзан Кадыров не прокомментировал?
    Ответить
  • Анонимно 06 апр
    Уважайте чувства неверующих. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Всем людям должно быть одинаково комфортно, тогда будет мир.
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    Как хорошо написали, всем бы так думать и жить станет лучше.
    Ответить
  • Анонимно 06 апр
    А Вы, почему не уважаете чувства верующих? 14.18
    Ответить
  • Анонимно 06 апр
    Прикол в том, что все люди верующие, одни верят в творца, другие верят что всевышнего нет. Но все верят, так или иначе. Для себя я определился, это лучше не общаться с экстравертно верующими, ибо не представляют они из себя добро, как они сами думают о себе. Вера должна быть внутри, а не показной.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

22:52 МСК Все новости
Новости раздела