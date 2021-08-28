Глава Роспотребнадзора по Татарстану ответила на распространенные аргументы антипрививочников

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина ответила на самые распространенные аргументы граждан, выступающих против прививки от коронавируса. Она обратила внимание, что все вакцины безопасны: они прошли клинические исследования, необходимые для допуска в гражданский оборот.

Патяшина подтвердила, что после вакцинации можно заболеть COVID-19. Однако у привитых болезнь не будет протекать в тяжелой форме, снизится риск осложнений и наступления смерти. Привиться от коронавируса рекомендуется и тем, кто переболел им, так как неизвестно сколько времени сохраняется иммунитет.

Патяшина также заявила, что российские вакцины защищают от новых штаммов инфекции. «По данным ученых, мутации вируса не затрагивают тех частей, которые были использованы при создании вакцины», — объяснила она.

Тем, кто в качестве аргумента против прививки от коронавируса использует проблемы со здоровьем, Патяшина ответила, что пациенты с хроническими заболеваниями находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений, поэтому им необходимо вакцинироваться в первую очередь. Перед процедурой им необходимо проконсультироваться с врачом, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике от коронавируса вакцинировалось 989 748 человек. За последние сутки привились 6 350 граждан.



В Управлении Роспотребнадзора по РТ накануне сообщили, что в Татарстане вакцинировались от коронавируса 33,7% взрослого населения от числа подлежащих вакцинации (норматив — 60%), от запланированных — 52%. Учителя колледжей и техникумов привиты на 77,5%, персонал школ и детсадов — на 58%, педагоги вузов — на 54%.

Татьяна Демина