Прививку от гриппа сделали 563,7 тысячи татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане прививку от гриппа сделали 563 739 человек. Случаев заражения им в республике не выявлено, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



— На сегодня, еще раз повторюсь, вирусов гриппа у нас не обнаружено. Циркулируют вирусы негриппозной этиологии, и сейчас самое благоприятное время для того, чтобы сделать прививку против гриппа. Напоминаю, что иммунитет после вакцинации вырабатывается на 14-й день. На сегодня у нас пока привито 15% населения против гриппа — это 563 739 человек, — рассказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по данным на 29 сентября, в Казани в мобильных пунктах вакцинации у станции метро прививку от гриппа сделали 4 549 человек. От коронавируса там привились 3 269 горожан.

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Татьяна Демина