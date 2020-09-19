Видеоопрос: «Что вы думаете о продлении масочного режима в Татарстане до марта 2021 года?»

Несмотря на относительно спокойную и стабильную эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в Татарстане, масочный режим и требования к соблюдению социальной дистанции сохранятся в республике до конца марта 2021 года. В Роспотребнадзоре по РТ отметили, что связано это с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом.