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Видеоопрос: «Что вы думаете о продлении масочного режима в Татарстане до марта 2021 года?»

00:00, 19.09.2020
Видеоопрос: «Что вы думаете о продлении масочного режима в Татарстане до марта 2021 года?»

Несмотря на относительно спокойную и стабильную эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в Татарстане, масочный режим и требования к соблюдению социальной дистанции сохранятся в республике до конца марта 2021 года. В Роспотребнадзоре по РТ отметили, что связано это с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом.

— Что вы думаете о продлении масочного режима в Татарстане до конца марта 2021 года? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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