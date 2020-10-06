Арбитражный суд Республики Татарстан
Общая информация
Государственный арбитраж в Республике Татарстан начал развиваться в 1931 году.
В апреле 1990 года был образован Госарбитраж ТАССР.
В 1992 году Государственный арбитраж Республики Татарстан был преобразован в Высший Арбитражный суд Республики Татарстан.
В 2001 году Высший Арбитражный суд Республики Татарстан был переименован в Арбитражный суд Республики Татарстан.
Арбитражный суд Республики Татарстан долгое время находился на территории казанского Кремля. С 2016 года был осуществлен переезд в новое здание на улице Ново-Песочная.
Председатель Арбитражного Суда Республики Татарстан — Боровков Максим Сергеевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Ново-Песочная, 40
- Телефон: (843) 294-60-00
- Email: info@tatarstan.arbitr.ru
- Сайт: https://tatarstan.arbitr.ru/
Дата последнего обновления: 06.10.2020