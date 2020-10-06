Арбитражный суд Республики Татарстан

Общая информация

Государственный арбитраж в Республике Татарстан начал развиваться в 1931 году.

В апреле 1990 года был образован Госарбитраж ТАССР.

В 1992 году Государственный арбитраж Республики Татарстан был преобразован в Высший Арбитражный суд Республики Татарстан.

В 2001 году Высший Арбитражный суд Республики Татарстан был переименован в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Арбитражный суд Республики Татарстан долгое время находился на территории казанского Кремля. С 2016 года был осуществлен переезд в новое здание на улице Ново-Песочная.

Председатель Арбитражного Суда Республики Татарстан — Боровков Максим Сергеевич.

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