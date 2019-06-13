«Банкротство придает опыт»: Сбербанк выставил миллиардеру из Лениногорска счет на 1,5 миллиарда

Сбербанк банкротит одну из компаний четвертого по величине строителя Татарстана

Сбербанк подал иск о банкротстве ООО «ПлемРепродукт» — сельхозпредприятия из группы известного бизнесмена и застройщика Ильшата Тукаева. Сумма иска — 1,5 млрд рублей. Долги компании уже доставляли неприятности основному активу Тукаева — компании «Ортэкс», которая строит инфраструктуру для нефтегазовой отрасли по всей России. У «Ортэкса» на данный момент хватает и собственных тяжб с кредиторами. Однако, по словам девелопера, это не мешает его бизнесу и помогло приобрести полезный опыт. Подробнее — в материале «Реального времени».

Птицефабрика Тукаева может попасть под банкротство

Арбитражный суд РТ накануне зарегистрировал иск Сбербанка о банкротстве бугульминского ООО «ПлемРепродукт», занимающегося разведением сельскохозяйственной птицы. Сумма иска составляет 1,5 млрд рублей. В этот же день зарегистрировали иск о банкротстве от страховщика ГСК «Югория», однако его требования значительно меньше — 2 млн рублей.

«ПлемРепродукт» входит в группу сельскохозяйственных активов известного бизнесмена Ильшата Тукаева. Он больше известен как владелец ООО «Ортэкс» — лениногорской компании, которая строит инфраструктуру для нефтегазовой отрасли по всей России. «ПлемРепродукт», тем не менее, не единственный сельскохозяйственный актив Тукаева: он также владеет крупным комбикормовым заводом (ООО «Репродукт») в Бугульме и «Тимашевской птицефабрикой» в Самарской области.

Сбербанк пока не ответил на запрос «Реального времени» о том, как образовалась задолженность компании перед банком. В юридическом отделе «ПлемРепродукта» сообщили, что сейчас компания ведет переговоры с банком об урегулировании задолженности, однако дальнейшие вопросы попросили отправить письменно на адрес электронной почты, оказавшийся нерабочим.



«Реальному времени» удалось связаться с Ильшатом Тукаевым, однако суть иска он комментировать пока не стал, заявив, в частности, что ему неизвестна позиция банка по делу. Тем не менее, комментируя другие многочисленные судебные претензии к своим активам (подробнее о них ниже), застройщик отметил:



— Знаете, в Америке вообще бизнесмена не считают серьезным, если он не прошел через процедуру банкротства. Россия же стремится к западным ценностям, поэтому для ответа на вопрос [о судебных исках] пример подходит. Банкротство всем придает опыт, — заявил Тукаев «Реальному времени».



«ПлемРепродукт» — не единственный сельскохозяйственный актив Тукаева: он также владеет крупным комбикормовым заводом (ООО «Репродукт») в Бугульме. Фото vestnikapk.ru

Что нужно знать о «ПлемРепродукте» и «Ортэксе»

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сейчас практически 100% «ПлемРепродукта» владеет лично Ильшат Тукаев (на фото на постере). Символическая доля в менее чем сотую процента числится за Рафаэлем Фаизовым, известным московским меценатом. По итогам 2017 года компания зафиксировала прибыль в 18 млн рублей при выручке в 595 млн рублей. Однако в 2016 году при выручке в 22 млн рублей чистый убыток составил 186 млн рублей.

Согласно данным за первую половину 2018 года, «ПлемРепродукт» нарастил производство яиц на 20% по сравнению с тем же периодом 2017 года, общий объем производства за этот период составил 18,4 млн яиц. Тукаев подтвердил «Реальному времени», что на самом производстве сейчас не наблюдается каких-либо проблем.



«Ортэкс» — компания гораздо более значимая: по данным аналитической службы «Реального времени», она занимает четвертое место по выручке среди татарстанских строительных компаний. В 2017 году она зафиксировала 6,4 млрд выручки при весьма скромной прибыли в 8,2 млн рублей. При этом «Ортэкс» фигурирует в трех «антирейтингах» «Реального времени»: компаний, задолжавших налоговикам, задолжавших по штрафам ГИБДД, и компаний, движение по счетам которых приостановила ФНС.

«Ортэкс» вовлечен в 14 арбитражных процессов в качестве ответчика, и общая сумма по искам составляет 157,5 млн рублей. Истцами выступают контрагенты «Ортэкса», а в исковых заявлениях чаще всего фигурирует формулировка «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору», как правило — по договору подряда. Кроме того, в отношении компании открыты исполнительные производства на сумму в 80 млн рублей.

Известно также, что год назад «Ортэкс» не прошел проверку Приволжского управления Ростехнадзора, нашедшего 12 нарушений промышленной безопасности. В результате этого гендиректора компании, партнерами которой являлись «Татнефть», «Лукойл», «Транснефть», «Роснефть» и «Газпром», оштрафовали, правда, всего на 20 тыс. рублей.

«Ортэкс» — компания гораздо более значимая: по данным аналитической службы «Реального времени», она занимает четвертое место по выручке среди татарстанских строительных компаний. Фото ortexrt.ru

Должник с историей

«ПлемРепордукт» раньше уже доставлял «Ортэксу» проблемы. Дело в том, что иски Сбербанка и ГСК «Югория» — уже не первая попытка обанкротить «ПлемРепродукт» в этом году, при этом предыдущая зацепила и «Ортэкс». На банкротство сельхозкомпании подавало московское ООО «Хартманн», занимающееся торговлей сельхозтехникой. По этому иску утвердили мировое соглашение, согласно которому «ПлемРепродукт» обязался выплатить кругленькую сумму в 1,5 млн евро до 2020 года.

Аналогичный иск о банкротстве «Хартманн» подавал к «Ортэксу», процесс закончился мировым соглашением на ту же сумму.

Задолженность перед «Хартманном» образовалась годом раньше в результате другого иска, который москвичи подавали к «ПлемРепродукту» и «Ортэксу». Общая сумма иска на тот момент составила почти 2 млн евро (с учетом неустоек) по договорам поставки «ПлемРепродукту» птицеводческого оборудования, «Ортэкс» при этом выступал поручителем (однако в суде утверждал о незаконности заключенного договора поручительства). Суд первой инстанции, а затем и вышестоящих инстанций встал на сторону «Хартманна», присудил именно ту сумму, которую требовала московская компания.

К «Ортэксу» подавали иски о банкротстве и ранее, однако значительного развития они не получали. Среди этих исков стоит отметить заявление ФНС о признании «Ортэкс» банкротом из-за недоимки по налогам в 2,8 млрд рублей. Однако в ходе процесса компания и налоговики заключили мировое соглашение, по которому «Ортэкс» обязался в течение года выплатить всю недоимку и накопившиеся 10 млн рублей пеней.

В «Ортэксе» как-либо комментировать ситуацию с «ПлемРепродуктом» отказались, однако Ильшат Тукаев подтвердил, что «Ортэкс» всегда выступал поручителем по долгам «ПлемРепродукта», в том числе и по долгам перед Сбербанком. Так что иск к сельхозактиву может вновь ударить по строительной компании.



«Тимашевская птицефабрика» в 2017 и 2016 году показала чистую прибыль в 194 млн рублей при выручке в 2,9 млрд рублей (2016 год) и 3,6 млрд рублей (2017 год). Фото samarabroyler.ru

Что с остальными сельхозактивами закамского миллиардера?

Другие сельскохозяйственные активы Тукаева с финансовой точки зрения чувствуют себя не так плохо. Так, «Тимашевская птицефабрика» в 2017 и 2016 году показала чистую прибыль в 194 млн рублей при выручке в 2,9 млрд рублей (2016 год) и 3,6 млрд рублей (2017 год).

Производитель комбикормов «Репродукт» продемонстрировал снижение показателей: по итогам 2017 года зафиксировал выручку в 1,9 млрд рублей против 2,9 млрд в 2016 году. Прибыль за этот период упала с 35 млн рублей до 620 тыс. рублей. «Репродукт», как и «Ортэкс», тоже попал в список компаний, счета которых налоговики приостановили: на 24 апреля имеются решения ФНС по приостановлении операций по счету в «Россельхозбанке». 8 октября прошлого года один из кредиторов «Репродукта» Тукаева обратился в суд с заявлением о банкротстве. По-видимому, это московский «Сидмаркет», требующий с татарстанской компании 5 млн рублей. На компании висят уже с десяток исков в арбитраже о неисполнении обязательств.

До последнего времени «Репродукт» был прибыльным: в 2017 году он получил чистую прибыль в 90,5 млн рублей. Но в 2016—2017 годах кредиторская задолженность компании выросла с 2,4 млн до 3 млрд рублей. Это было вызвано строительством нового хлебоприемного комбината компании «Репродукт» в 2016 году.