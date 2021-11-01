Кредиторы решили оставить Ринату Губайдуллину особняк, но забрать квартиру его брата

По их мнению, она имеет признаки «роскошного» жилья и должна быть продана для расчетов по долгам

Как стало известно «Реальному времени», кредиторы, которые несколько лет охотились за особняком в 800 с лишним «квадратов» в Адмиралтейской слободе Казани создателя агрохолдинга «Золотой колос» и бывшего депутата Госдумы Рината Губайдуллина, наконец, от него отступились. Арбитражный суд РТ принял отказ финансового управляющего VIP-банкрота от своего ходатайства о разногласиях между должником и кредитором. Первый хотел исключить дом из конкурсной массы. Кредитор в лице банка «Зенит», напротив, включить и выставить на торги, но теперь не возражает против исключения. Возможно, потому, что после раздела имущества с супругой их должнику принадлежит лишь половина особняка. Зато с такой же проблемой столкнулся старший брат Рината Губайдуллина Рашит. Кредиторы решили, что его квартира в 150 «квадратов» в городе Горно-Алтайске имеет признаки роскошного жилья. Ее надлежит продать, а ему предоставить другое, более скромное, жилье. Подробнее — в материале «Реального времени».

Какие-либо разногласия отсутствуют

11 октября Арбитражный суд РТ принял отказ финансового управляющего Рината Губайдуллина Евгения Борисова от своего ранее заявленного ходатайства о разрешении разногласий между им, должником и кредитором — ПАО «Банк Зенит». Как известно, камнем преткновения между ними был один из активов должника: особняк общей площадью 879 квадратных метров на улице Сардара Ваисова, 15 в Казани и земельный участок под ним в 1,5 тыс. «квадратов».

Вопрос заключался в одном: включать или нет этот дом в конкурсную массу. Сам экс-депутат, понятное дело, был за то, чтобы исключить. Банк, напротив, за то, чтобы он пополнил собой конкурсную массу. Борисов же выступал, скорее, в роли третейского судьи. В материалах арбитража говорится о том, что финансовый управляющий объяснил отказ от ходатайства тем, что на сегодняшний день у банка «Зенит» нет возражений по поводу исключения упомянутой недвижимости из конкурсной массы должника. А, значит, нет и каких-либо разногласий в этом вопросе. Это обстоятельство подтвердил и представитель самой кредитной организации.

В связи с чем банк «Зенит» изменил свою позицию в этом вопросе, Борисову, по его словам, неизвестно.

— Они просто пришли в суд и сказали, что у них никаких возражений нет. А раз нет возражений, значит, нет и разногласий, — пояснил он нашему изданию. Получить на этот счет комментарий самого банка «Реальному времени» не удалось. Ответ на запрос нашего издания из кредитной организации еще не поступил. Мы готовы разместить его по получении.

Главе семейства Губайдуллиных после раздела совместно нажитого имущества с супругой теперь принадлежит только ½ дома. Фото: tatarstan.ru

Однако, возможно, сыграло свою роль то обстоятельство, что главе семейства Губайдуллиных после раздела совместно нажитого имущества с супругой теперь принадлежит только ½ дома. Борисов соглашается с тем, что «половину коттеджа продать очень тяжело — это затянулось бы еще на несколько лет». Он не исключает, что банк скорректировал свои шаги именно по этой причине.

Позади — почти четырехлетняя битва

Напомним, что Ринат Шайхуллович еще в самом начале 2018 года пытался добиться исключения своего особняка на берегу Казанки из конкурсной массы. Обоснование было одно: это единственное жилье для него и членов его семьи. Но этому воспротивились кредиторы. В частности банк «Зенит» придерживался мнения, что к столь роскошным хоромам (трехэтажный особняк с черепичной крышей и огромными лоджиями, отгороженный от Казанки бетонной стеной) не может быть применен иммунитет. Кадастровая стоимость дома превышает 25 млн рублей, еще 3,5 млн стоит земельный участок. Кредитор считал, что именитый банкрот вместе с домочадцами мог бы приобрести себе менее претенциозное и более близкое к существующим нормативам жилье.

Тем не менее татарстанский арбитраж сохранил дом за Губайдуллиным. С ним согласился и апелляционный суд. Служители Фемиды констатировали, что «действующим законодательством не определены пределы действия исполнительского иммунитета применительно к жилому помещению (его частям), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в данном жилом помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания».

Кредиторы не хотели мириться с поражением. И в ноябре 2018 года Арбитражный суд Поволжского округа отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. От отмечал, что судьи, вынося решение, не учли «очевидное превышение характеристик спорного жилого помещения над разумно достаточными для удовлетворения конституционно значимой потребности в жилище». Губайдуллин подал жалобу в Верховный суд РФ. Но тот отказал в передаче жалобы в судебную коллегию по экономическим спорам.

Татарстанский арбитраж сохранил дом за Губайдуллиным. Фото: Максим Платонов

А затем, видимо, пытаясь спасти хотя бы часть имущества, супруга бывшего народного избранника подала на раздел совместно нажитого имущества. По сложившейся практике, часть дома можно продать лишь с большим дисконтом, да и то родственному с их владельцем лицу или компании. И ходатайство Ландыш Губайдуллиной было частично удовлетворено: за ней было признано право собственности на 1/2 доли дома и участка.

Финансовый управляющий подал заявление о регистрации права собственности половины упомянутой недвижимости за его «подопечным». После чего собрание кредиторов должно было разрешить вопрос о включении, либо об отказе во включении этого имущества в состав конкурсной массы. Еще в феврале этого года финансовый управляющий Губайдуллина, заботясь о сохранности недвижимости, обращался в арбитраж, требуя от Росреестра принять обеспечительные меры: наложить «вето» на сделки с особняком в Адмиралтейской слободе и землей под ним. Борисов тогда отмечал, что у Губайдуллина уже продано все имущество, не считая половины дома…

Как известно, для Рината Губайдуллина личное банкротство стало актуальным осенью 2015 года. Процедуру его несостоятельности инициировал «Ак Барс Холдинг» Ивана Егорова. «Реальное время» рассказывало, что это произошло в первый же день действия закона о банкротстве физлиц — 1 октября. Долг ему переуступил Сбербанк, которому отец и сын Губайдуллины не возвратили кредит на 215 млн рублей. В итоге требования кредиторов превысили 777 млн рублей, не считая оставленного за реестром требования «Татфондбанка» на 16,5 млн рублей. Самым крупным кредитором был «Россельхозбанк», на который приходилось свыше 480 млн рублей.

Для расчета с кредиторами была распечатана земельная кубышка Рината Губайдуллина. Все началось с заложенной «Россельхозбанку» земли — 15 участков сельхозназначения общей площадью почти 5,7 тыс га в Елабужском, Лаишевском и Зеленодольском районах Татарстана. Их начальную цену определили в 109,29 млн рублей. За эти годы все принадлежащие Ринату Губайдуллину земельные наделы были распроданы. Общую сумму, которую удалось за них выручить, управляющий не озвучил, сославшись на конфиденциальность информации.

Процедуру его несостоятельности инициировал «Ак Барс Холдинг» Ивана Егорова. Фото: Максим Платонов

Имеет признаки роскошного жилья

В то время как кредиторы отступились от Рината Губайдуллина, под прицел попал его старший брат Рашит. Так, согласно сообщению на ЕФРСБ от 27 августа, размещенному финансовым управляющим Губайдуллина-старшего Ильдаром Халиковым, в этот день состоялось собрание его кредиторов.

По ходатайству конкурсного кредитора ПАО «Банк «Зенит» в повестке дня появился дополнительный вопрос: о включении в конкурсную массу имущества должника — квартиры 10 площадью 150 квадратных метров в доме 74 города Горно-Алтайска Республики Алтай. Причина в том, что, по мнению кредитора, она в связи с изменившейся судебной практикой имеет признаки «роскошного жилья». Другой конкурсный кредитор ИП Марат Бикбов внес еще один допвопрос: о продаже упомянутой квартиры и предоставлении должнику за счет конкурсной массы замещающего жилья.

За включение в повестку дополнительных вопросов проголосовали 88,76% кредиторов. Точно так же, большинством голосов, последние утвердили эти предложения уже как решение собрания. Расклад был такой: в собрании принимали участие ИП Бикбов М.А. с правом голоса 79,28% и ПАО «Банк Зенит» (9,42%). Иные кредиторы не явились. Ни ИП Бикбов, ни банк «Зенит» пока не прокомментировали эту ситуацию, но запросы нашего издания взяты в работу.

Не продадут, пока не предоставят другое жилье

Рашит Шайхуллович 10 сентября подал жалобу, требуя признать упомянутое решение собрания кредиторов недействительным. Арбитражный суд республики Алтай рассмотрел заявление Губайдуллина 12 октября. По его мнению, дополнительные вопросы были включены в повестку собрания незаконно. У него и других кредиторов не было возможности своевременно ознакомиться с материалами по ним, чтобы сформировать свою позицию и участвовать в голосовании.

И финансовый управляющий Ильдар Халиков, и кредиторы утверждали, что никаких нарушений ими допущено не было. Губайдуллина о собрании известили заказным письмом с уведомлением. Но попытка вручить его была признана неудачной. В результате через месяц послание возвратилось отправителю. Были извещены и остальные кредиторы: ООО «КБ «Тайдон» и ООО «Карсар». По крайней мере, доказательств обратного в материалы дела не представлено. Одним словом, должник мог принять участие в собрании кредиторов, если бы своевременно получил почтовую корреспонденцию.



Алтайский арбитраж пришел к выводу, что дополнительные вопросы повестки дня не выходят за пределы компетенции собрания кредиторов. Фото: altai.arbitr.ru

Что касается непосредственно собрания, в нем участвовали кредиторы, чьи требования превышают 50% от общего объема включенных в реестр. В ходе собрания в повестку могут быть включены дополнительные вопросы. Тем более что вопрос о пополнении конкурсной массы должника за счет «роскошного» жилья для них отнюдь не второстепенный.

Алтайский арбитраж пришел к выводу, что дополнительные вопросы повестки дня не выходят за пределы компетенции собрания кредиторов. И принятое ими решение не противоречит закону и не нарушает прав самого банкрота и его кредиторов. Арбитраж сослался на постановление Конституционного суда РФ от 26 апреля этого года N15-П, в котором указано, что может быть обращено взыскание на жилые помещения, если суд посчитает необоснованным применение исполнительского иммунитета.

Однако право собственности на спорную квартиру не может быть прекращено до приобретения и обеспечения должника замещающим жильем. К слову, торги по продаже излишнего жилья могут прервать при падении цены ниже той, при которой не произойдет эффективное пополнение конкурсной массы (с учетом затрат на покупку замещающего жилья).

К тому же как у самого Губайдуллина, так и его кредиторов еще будет возможность донести свою точку зрения: когда в суде будут утверждать Положение о продаже его имущества. Тогда в том числе будет рассмотрен и вопрос о том, действительно ли квартира в Горно-Алтайске соответствует признакам роскошной. Наконец, именно арбитраж утверждает условия и порядок предоставления так называемого замещающего жилья.

Процедуру личного банкротства Рашита Губайдуллина еще в 2017 году запустил «Татфондбанк». Фото: Максим Платонов

Кредиторы в Казани, а должник — на Алтае

Как рассказывало «Реальное время», процедуру личного банкротства Рашита Губайдуллина еще в 2017 году запустил «Татфондбанк». Заявление было подано им в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области: уроженец Зеленодольска, Губайдуллин-старший, на тот момент был прописан в городе на Неве. Но в конце прошлого года банкротное дело старшего брата — экс-депутата Госдумы Рината Губайдуллина — «переехало» из Санкт-Петербурга на Алтай. Такое решение принял питерский арбитраж, так как должник к тому времени снялся с регистрации в северной столице, которая, как признал суд, была формальной. Финансовый управляющий и АСВ ходатайствовали о передаче дела в Татарстан, где находится основное недвижимое имущество должника, включенное в конкурсную массу. Там же зарегистрированы и основные конкурсные кредиторы. Кроме того, Губайдуллин прописан в Казани и большая часть его деятельности связана с Татарстаном.

Однако сам экс-банкир и бизнесмен просил передать дело именно в Арбитражный суд Республики Алтай. Выяснилось, что до регистрации в городе на Неве Рашит Губайдуллин был зарегистрирован в городе Горно-Алтайске Республики Алтай. Именно там они оба с женой получают пенсию. Там же он трудится в должности директора ООО «Катунь». А с регистрации в Советском районе Казани VIP-банкрот был снят задолго до судебного разбирательства.

Экс-банкир и партнер отца певицы Алсу

Рашит Губайдуллин личность известная и своего рода легендарная. Известно, что в январе 1999 года он был назначен первым заместителем председателя правления банка «Зенит» и занимал этот пост вплоть до 2010 года. Кроме того, до 2005 года входил в состав наблюдательного совета «Ак Барса» во главе с Робертом Мусиным, а тот, в свою очередь, возглавлял совет директоров «Зенита». Мусин и Ринат Губайдуллин в то время еще считали друг друга партнерами и являлись совладельцами группы «Ак Барс».

А в 2002 году Губайдуллин-старший вместе с вице-президентом «Лукойла», отцом певицы Алсу Ралифом Сафиным, попал на Алтае в скандальную историю. Как рассказывал «Коммерсантъ», Губайдуллин, на тот момент уже бывший президент банка «Горный Алтай», обанкротился и был лишен лицензии в мае 1996 года. Но ему принадлежал ряд коммерческих фирм, и Сафин взялся финансировать гостиничный комплекс для приема высоких гостей в пойме реки Катунь Майминского района Алтая.

Мусин и Ринат Губайдуллин считали друг друга партнерами и являлись совладельцами группы «Ак Барс». Фото: Максим Платонов

Сотрудники районного лесхоза тогда заявили, что при возведении гостиницы якобы были вырублены три гектара реликтового леса. Партнер Губайдуллина-старшего тогда назвал выводы прокуратуры, возбудившей по факту незаконной вырубки уголовное дело, бредовыми. А в том же 2002 году Сафин стал сенатором и представлял Республику Алтай в верхней палате российского парламента вплоть до осени 2014 года.



Когда же между Робертом Мусиным и Ринатом Губайдуллиным пробежала черная кошка, что вылилось не только в раздел бизнеса, но и многочисленные судебные разбирательства, ранее принадлежавший Рашиту Губайдуллину офшор Brass Holdings Limited тоже не стоял в стороне от судебных схваток. Так, в 2016 году он предъявил Российской Федерации в лице службы судебных приставов к возмещению 180 млн рублей убытка, причиненного трем его самолетам Ту-154М. Эти борта были арестованы еще в 2010 году из-за долга офшора перед ТФБ в 11 млн рублей. А чего стоит поданный в 2017 году к ТФБ иск на 4,4 млрд рублей. Предметом спора был «Олимпиец» — один из крупнейших домов отдыха в Подмосковье.

Обычная «панелька», которую даже нельзя отнести к классу «комфорт»

Согласно открытым данным, квартира Рашита Губайдуллина, которую кредиторы отнесли к роскошной, находится в шестиэтажном панельном четырехподъездном жилом доме с двумя квартирами на этаже. Всего в нем 53 квартиры. Построен в 1992 году.

Руководитель риелторской компании «СкайАлтай» Горно-Алтайска Эльмира Елгазинова рассказала «Реальному времени», что дом 74 на улице Чорос-Гуркина (ученик Ивана Шишкина, основоположник изобразительного искусства Горного Алтая, — прим. ред.) — это обычная панелька с трех- и четырехкомнатными квартирами. Когда-то этот дом строили для сотрудников МВД.

Она предполагает, что квартира в 150 «квадратов», «скорее всего, объединенная: на этапе строительства, либо впоследствии». Более того, судя по всему, она занимает весь этаж. В интернете есть объявления о продаже квартир в доме 74 на улице Чорос-Гуркина: за 83,3—84 квадратных метра просят 7 млн рублей. Елгазинова говорит, что средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке в их регионе варьируется от 80 тыс. до 100 тыс., а в отдельных случаях даже до 120 тыс. рублей. «Спрос большой, предложений мало», — констатирует она.

Квартира Рашита Губайдуллина, которую кредиторы отнесли к роскошной, находится в шестиэтажном панельном четырехподъездном жилом доме с двумя квартирами на этаже. Фото: rfkr04.ru

Риелтор напомнила, что в северных районах работникам со стажем оказывают государственную поддержку: выделяют деньги на покупку квартиры. «Город у нас маленький, застройщиков раз, два и обчелся. Горно-Алтайск, по сути, не застраивается, поэтому цены на жилье поднимаются», — подытожила риелтор.

Эти выводы подтверждает руководитель местного агентства недвижимости «Гравитон» Ирина Снитко. «Это обычный многоквартирный панельный дом», — утверждает она, имея в виду дом 74 на улице Чорос-Гуркина.

Снитко признает, что ценовая динамика в Горно-Алтайске действительно высокая, но позиционировать этот конкретный дом как относящийся к комфорт- или бизнес-классу не приходится. Она тоже предполагает, что это объединенная как минимум из двух квартира: «Была когда-то в нашем городе такая тенденция».

— В зависимости от конкретного состояния объекта недвижимости один квадратный метр оценивается в среднем в 50—80 тысяч рублей. Все зависит от конкретных характеристик. Если это евроремонт, то одна цена. Качественная отделка поднимает цену «квадрата» как минимум до 80 тыс. А если без ремонта, но состояние удовлетворительное, нижняя граница возможна и в 50 тысяч, — пояснила она.

В целом, по словам Снитко, чем меньше квадратных метров, тем выше стоимость. — У «однушек» она может доходить и до 100 тысяч. То есть квартира площадью 30 квадратных метров может стоить 30 миллионов. Сегодня это нормальная рабочая ситуация на рынке, — рассказывает специалист по недвижимости.

Ключевая роль при разрешении «жилищного» вопроса будет принадлежать суду

Руководитель практики ЮА «Юнэкс» Ринат Чипчиков отмечает, что в последнее время активнее начала формироваться судебная практика, касающаяся возможности обращения взыскания на единственное жилье должника, а также вопросов роскошности жилья. Так, по его словам, в июле этого года Верховным судом РФ было рассмотрено дело, где он пришел к выводу о возможности предоставления замещающего жилья и при отсутствии признаков злоупотребления правом со стороны должника.

— Допускается приобретение такого жилья кредитором, финансовым управляющим за счет выручки от продажи имущества должника. Суд указал, что решение о предоставлении замещающего жилья рекомендуется принимать на собрании кредиторов. Вместе с тем данное решение подлежит утверждению арбитражным судом для исключения возможности нарушения прав должников. В этой связи можно утверждать то, что ключевая роль при разрешении вопроса о предоставлении замещающего жилья будет принадлежать суду, — констатирует он.