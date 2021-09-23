С застрельщиков «татарского Диснейленда» пытаются взыскать миллионы за питание

Четверых учредителей и директоров ООО «Волга Дискавериз» привлекли к ответственности по его долгам

Как стало известно «Реальному времени», несостоявшийся проект строительства семейного тематического парка «Волга Дискавериз» в Верхнеуслонском районе по примеру «Диснейленда» дал «побочный» эффект. Четверо учредителей и директоров фирмы привлечены к субсидиарной ответственности. Пятой удалось доказать, что она оказалась в этой компании случайно: кто-то воспользовался ее паспортными данными. Пять с небольшим млн рублей для прожекта, который имел место только на бумаге, набежали из затрат на питание и штрафных санкций за несвоевременный возврат этой суммы. При этом кто так хорошо покушал, осталось неизвестным. Строительство парка и не начиналось, даже землю не успели выделить. Тем не менее, судя по документам, комплексные обеды «Волга Дискавериз» поставлялись почти год. Одним словом, диснейленд да и только.

Всем сообща погасить долг

Как стало известно «Реальному времени», четверым учредителям и руководителям ООО «Волга Дискавериз», вынашивавшим идею строительства в Верхнеуслонском районе одноименного семейного тематического парка, не удалось избежать субсидиарной ответственности. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения предыдущих судебных инстанций, которые по заявлению кредитора этой компании ООО «Родные просторы» посчитали, что по обязательствам компании должны ответить Марат Зиятдинов, Гаяз Талипов, Рустем Рахимов и Азат Мухамадияров. С них в солидарном порядке предписано взыскать в пользу кредитора 5 043 951 рубль с копейками.

Талипов и Мухамадияров были учредителями ООО «Волга Дискавериз» (22% и 18% соответственно). Зиятдинов руководил этой компанией с 13 апреля 2015 года по 1 декабря 2016 года. Затем, вплоть до 6 марта 2017 года, первым лицом был тот же Талипов. После него на 2 года (с 7 марта 2017 года по 13 марта 2019-го) директорский портфель доверили Рустему Рахимову. А с 14 марта 2019 года у руля проекта стояла, если верить бумагам, Светлана Кондратьева. Она же была введена в число соучредителей ООО «Волга Дискавериз» с долей в 60%. Иначе говоря, все в разное время согласно закону о банкротстве были контролирующими должника лицами.

Однако Кондратьевой в итоге удалось избежать финансовых претензий. Как рассказал «Реальному времени» ее представитель в суде Ильназ Вагизов, доверительница, технолог на заводе, совершенно случайно узнала о своем участии в коммерческом проекте: «В один прекрасный день в июле 2019 года она по почте получила определение суда об обязании передать документы временному управляющему ООО «Волга Дискавериз». Так как женщина знать не знала об этой компании, в которой числилась учредителем и директором, она обратилась к юристам. Они подали от ее имени заявление в правоохранительные органы». Выяснилось, что кто-то, воспользовавшись цветным сканом паспорта Кондратьевой, изготовил электронно-цифровую подпись и подал документы о включении ее в состав учредителей упомянутой компании. Она может только предполагать, как личные данные оказались у посторонних. Возможно, это произошло, когда женщина в январе 2019 года обращалась в одно из местных агентств недвижимости: хотела взять в ипотеку квартиру.

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения предыдущих судебных инстанций. Фото: Максим Платонов

Остальным повезло меньше, хотя они тоже предприняли все, что могли, чтобы избежать санкций. Так, Мухамадияров в своей кассационной жалобе подчеркивал, что руководителем ООО «Волга Дискавериз» не был, а на момент введения в компании процедуры наблюдения уже не входил и в число участников. Иначе говоря, нет оснований для привлечения его к ответственности: он не относится к контролирующим лицам. Заявление в окружной суд подавал и Рахимов. Он настаивал на новом рассмотрении дела. В частности, отмечал: не учли то, что 3 млн рублей, из-за которых и разгорелся весь сыр-бор, были получены Зиятдиновым, который не внес их в кассу. Доказательств недобросовестного поведения самого Рахимова как руководителя нет.

В свою очередь, Талипов считал, что раз дело о банкротстве прекращено, не может быть и привлечения к субсидиарной ответственности. Кроме того, документы по договору ему как директору не передавались, И о самом долге ему ничего не было известно. От лица Зиятдинова выступал его финансовый управляющий Юрий Афанасьев. Он полагал, что требование о привлечении к субсидиарной ответственности нужно было предъявлять в рамках дела о банкротстве.

В итоге необходимых бумаг к моменту введения наблюдения в компании не оказалось или же они были неверными. Фото: emergobyul.com

Информация была искажена намеренно

Но суд округа не нашел оснований для удовлетворения их жалоб. Дело в том, что по закону «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции юрлиц подлежат документированию и они обязаны хранить первичную учетную документацию не меньше 5 лет. Ответственность за это несет руководитель компании. В случае с ООО «Волга Дискавериз» в налоговую инспекцию за 2015—2017 годы были поданы квартальные отчеты с нулевым балансом активов и пассивов. Однако решением Арбитражного суда РТ было установлено, что, к примеру, компания получала средства от ООО «Родные просторы». Но в документации это своего отражения почему-то не нашло. Суд пришел к выводу о том, что информацию, которая подавалась в налоговую, искажали намеренно.

В итоге необходимых бумаг к моменту введения наблюдения в компании не оказалось или же они были неверными. И за время процедуры наблюдения временному управляющему никакие документы, которые бы позволили составить достоверную картину движения денежных средств, переданы не были. Как выяснилось, 3 млн рублей в качестве предварительных расходов по договору на оказание услуг по организации общественного питания были получены Зиятдиновым. Но на расчетный счет компании он их не внес. Эта сумма также не была отражена в отчетности.

Суд констатировал, что при подготовке бухгалтерского баланса за 2015—2017 годы было очевидно, что активов компании «явно недостаточно, чтобы удовлетворить требования кредитора», Иначе говоря, компания «Волга Дискавериз» была неплатежеспособна. На ее банкротство необходимо было подать еще в 2016 году. Однако ни один из ее руководителей этого не сделали. Поэтому суд пришел к выводу, что к субсидиарной ответственности они привлечены правомерно.

Компания «Волга Дискавериз» выступала инициатором одноименного семейного парка развлечений, строительство которого у Иннополиса анонсировали в 2016 году. Фото: vuslon.ru

Верхний Услон не смог стать вторым Пуатье

Что же за претензии были предъявлены топам? 21 ноября 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск компании «Родные просторы» к «Волга Дискавериз», требовавшей расторгнуть договор от 9 ноября 2015 года и взыскать 3 млн рублей предварительных расходов. В нем шла речь об организации общественного питания на объекте «семейный тематический развлекательный парк «Волга Дискавериз», который предполагалось строить в Верхнеуслонском районе.

Как ранее сообщало «Реальное время», компания «Волга Дискавериз» выступала инициатором одноименного семейного парка развлечений, строительство которого у Иннополиса анонсировали в 2016 году. Предварительно срок запуска проекта был назначен на 2021 год. Концепцию подготовили по аналогии с детским тематическим парком «Футуроскоп» во французском городе Пуатье. Это второй по популярности семейный парк аттракционов после «Диснейленда». Аналогичный инвесторы хотели возвести и на берегу Волги в Верхнем Услоне.

Сообщалось, что парк обошелся бы инвестору, имя которого держали в секрете, в 380 миллионов евро. Однако из материалов суда следует, что это была французская компания SAS HEFIDevelopment. Ранее глава района Марат Зиатдинов рассказывал «Реальному времени», что ООО «Волга Дискавериз» будет выступать якорным инвестором, который нашел еще двух. Очевидно, одним из них и была французская компания.

Ранее глава района Марат Зиатдинов рассказывал «Реальному времени», что ООО «Волга Дискавериз» будет выступать якорным инвестором. Фото: verhniy-uslon.tatarstan.ru

Парк «Волга Дискавериз» был указан в утвержденном кабмином республики 29 декабря 2018 года перечне приоритетных инвестпроектов на 2019 год. В самой же его концепции были перечислены преимущества выбора для строительства территории у Иннополиса — это участок площадью 50—70 га (площадь самой застройки — 20 га, жилой застройки — 11 га, пропускная способность — 5 600 человек в день, единовременная нагрузка — 2 800). Туристы могли бы добраться до парка за 30—40 минут от Казани и максимум за 3 часа от Москвы. «Находясь визуально на стратегически расположенном мысе, имеющим замечательную панораму вида города Казани, на слиянии главной артерии, реки Волги, и реки Свияги, территория, планируемая для расположения тематического парка, является исключительной как в отношении ее потенциала, так и в отношении ее привлекательности», — говорилось в описании проекта.

Глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов рассказывал, что инициатор парка «Волга Дискавериз» ведет переговоры с французскими инвесторами. В администрации Верхнеуслонского района нашему изданию подтверждали, что иностранные партнеры действительно были в нем заинтересованы. В частности, замруководителя исполкома по строительству, ЖКХ, связи и энергетике Верхнеуслонского района Рашид Мунасипов вспоминал, что иностранные инвесторы полгода обсуждали проект. Насколько ему известно, их выход из проекта был связан с санкциями: «Из-за этого все свернулось».

Первый замглавы Верхнеуслонского района Сергей Осянин рассказывал нашему изданию, что сопровождение проекта шло через Госкомитет по туризму как одно из направлений [развития] сельских территорий. «То, что у нас на сайте района представлен этот проект, — это всего лишь концептуальный проект, красивая картинка. Почему не началось строительство, отвечать бессмысленно: от красивой картинки до момента начала строительства (или даже получения разрешения) идет огромный период работ, проектов и еще чего-то, который даже не проходил».

Одним словом, проект первого татарстанского семейного парка развлечений «Волга Дискавериз» по примеру комплекса аттракционов «Футуроскопа» — эдакого французского «Диснейленда» — провалился, не успев стартовать, хотя и включен в перечень приоритетных инвестпроектов. Анонсированный у Иннополиса мегапарк аудиовизуальных технологий после долгих обсуждений с иностранными инвесторами, переговоры с которыми так ни к чему и не привели. канул в Лету.



Действовать от своего имени и нести собственные расходы и риски

Как бы то ни было, компания «Родные просторы» свои обязательства по договору (он был заключен на 11 месяцев — до 9 октября 2016 года) перед ООО «Волга Дискавериз» выполнила полностью, заказчик не имел к ней претензий. Сама же компания за поставку еды, а цена комплексного обеда (он включал в себя и ужин) была оговорена в 287 рублей, не платила, хотя должна была делать это ежеквартально. Добровольно долг «Волга Дискавериз» погашать не спешила. И когда вышли все разумные сроки возврата средств, поставщик еды выслал в ее адрес соглашение о расторжении договора. Когда и это не сработало, был подан иск в суд. Ответчик тем не менее заявлял, что никаких оснований для разрыва соглашения нет: обстоятельства не изменились — идет подготовка к строительству упомянутого семейного развлекательного парка.

В качестве аргумента в пользу этого «Волга Дискавериз» называла экспертное заключение от 17 марта 2014 года. Но, как установил суд, его единственной задачей была предварительная оценка целесообразности разработки проекта тематического парка. Иначе говоря, это был только анализ визуальной бизнес-идеи, со ссылкой на то, что это не окончательная оценка и она не рассматривает технические инженерные и иные аспекты. Все это требует специальных исследований и изысканий. Иными словами, заключение представляло собой лишь некое информационное обозрение с примерами подобных туристических парков в Западной Европе.

Тем не менее экспертная группа была готова продолжить сотрудничество, но только после получения прав на использование земельного участка. Компания «Волга Дискавериз» также ссылалась на постановление №885 от 23 июня 2015 года о резервировании земли в Верхнеуслонском районе. Но, как отметил суд, законодательство не признает не оформленных должным образом юридических фактов. Так называемое резервирование не дает никаких прав пользования земельными участками: это всего лишь предпосылка возможного будущего их изъятия. Кроме того, в постановлении не были названы конкретные сроки резервирования. В то же время земельный массив даже не был поставлен на кадастровый учет.

Договор не нашел своего целевого подтверждения: никакого инвестирования не было, так как стройка не велась. Фото: verhniy-uslon.tatarstan.ru

Договор инвестирования строительства семейного развлекательно-образовательного тематического парка от 17 ноября 2015 года между SAS HEFIDevelopment и ООО «Волга Дискавериз» суд тоже не расценил как доказательство. Этот договор не нашел своего целевого подтверждения: никакого инвестирования не было, так как стройка не велась. Если землю под парк не выделяли и стройку не начинали, на какой строящийся парк развлечений поставляла обеды фирма «Родные просторы»? На этот вопрос ответа нет.

Принимая во внимание тот факт, что с момента составления 17 марта 2014 года экспертного заключения прошло больше трех с половиной лет, отмечал суд, проект так и остался только визуальным. К слову, договор на управление и оказание консультационных услуг от 6 мая 2015 года по строительству тематического парка развлечений, сторонами которого были французская компания SAS HEFIDevelopment («HEFI») и ООО «Волга Дискавериз», предполагал, что во всех взаимоотношениях с третьими лицам HEFI и татарстанская компания будут действовать от своего имени и нести собственные расходы и риски.

Именно это и пришлось делать. В конце концов компания «Родные просторы» подала на банкротство ООО «Волга Дискавериз». На тот момент сумма требований выросла до 5 043 951 рубля (основной долг по расторжению договора — 3 млн рублей, еще 1,5 млн — пени в связи с просрочкой исполнения и 594 тысячи — процент за пользование чужими денежными средствами). Задолженность возникла в 2016 году и с тех пор не погашалась.

15 апреля 2019 года в ООО «Волга Дискавериз» было введено наблюдение. Временный управляющий Джигит Кадагазов после финансового анализа пришел к выводу о том, что у должника нет достаточных средств для возмещения судебных расходов на проведение процедуры банкротства, включая выплату вознаграждения арбитражному управляющему. В результате собрание кредиторов приняло решение о прекращении дела о несостоятельности, которое затем было подкреплено соответствующим определением Арбитражного суда РТ.