Поставщика «Татспиртпрома» осудили за преднамеренное банкротство и вывод активов в «семейную» фирму

Вслед за ЗАО «Тафлекс» Андрея Герасимова о несостоятельности объявило ООО «Тафлекс» его тестя

Более чем на 10 миллионов рублей облегчил Арбитражный суд Республики Татарстан бремя долгов предприятия казанского бизнесмена Андрея Герасимова, осужденного Кировским районным судом за преднамеренное банкротство и отмывание денежных средств в особо крупном размере к 3 годам лишения свободы условно с 2-летним испытательным сроком (приговор обжалуется). Арбитражный суд признал требования Герасимова, его тестя и предприятия, принадлежащего его жене, к банкротящемуся ООО «Тафлекс», которое формально принадлежит тестю Герасимова Анатолию Кучаеву. О долгах, сложных путях вывода из кризиса семейного бизнеса и судьбе оборудования, на котором была изготовлена большая часть этикеток продукции «Татспиртпрома» — в материале «Реального времени».

Приговор никого не устроил



За «игры» с банкротством и легализацию приобретенного незаконным путем имущества более чем на 50 млн рублей Кировский райсуд Казани приговорил владельца «Тафлекса» Андрея Герасимова к условной мере наказания. Но 52-летний бизнесмен подал апелляционную жалобу на приговор, и она принята к рассмотрению. Как пояснил «Реальному времени» адвокат Андрея Герасимова Всеволод Добрынин, его подзащитный намерен добиваться полного оправдания.

Обжалуют приговор и прокуратура, и потерпевшие — представители компании московского ООО «АМ Материалс». Прокуратура требовала для Герасимова реального срока. А потерпевшие заявили в рамках дела еще и гражданский иск — о возмещении вреда, но он удовлетворен не был по причине того, что в рамках арбитражного дела имущество, на которое они могли бы претендовать, было возвращено в конкурсную массу обанкротившегося ЗАО «Тафлекс», единственным бенефициаром которого был Герасимов.

52-летний бизнесмен подал апелляционную жалобу на приговор, и она принята к рассмотрению. Фото: udm.addnt.ru

Поставщики «Татспиртпрома»

ЗАО «Тафлекс» в 2013—2015 гг. изготавливало этикетки для продукции АО «Татспиртпром» — самоклеящиеся этикетки «Граф Ледофф», «Старая Казань люкс», «Бугульма», «Царь кедр» . На контрактах по поставке самоклеящихся этикеток, по данным «СПАРК-Интерфакс», за 3 года компания заработала 3,8 млн рублей. Этикетки и наклейки поставлялись НМИЦ хирургии им. Вишневского, Сбербанку, ОАО «Росспиртпром».

ООО «Тафлекс» до 2018 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», также было поставщиком «Татспиртпрома», в 2017—2018 гг, с этой компанией был заключен 21 контракт на 46 млн рублей.

Хитрый ход во спасение

Суть уголовного дела Андрея Герасимова адвокат Всеволод Добрынин изложил следующим образом:

— Андрей Сергеевич приобрел предприятие (типографию «Тафлекс», — прим. ред.) с обременением — непогашенными кредитами и с задолженностью перед ООО «АМ Материалс». Он принимал все меры, чтобы погасить долги, только вливания личных средств в ЗАО «Тафлекс» составили более 40 миллионов рублей. Однако погасив часть долгов, Сергеев получил от кредитора — «Спурт Банка» — предложение перекредитоваться. Банк выдал разрешение на продажу заложенного в нем имущества дружественной компанией с тем, что оно, перейдя затем к новой компании Герасимова — ООО «Тафлекс», вновь оказалось в залоге. Что и было сделано. Мой подзащитный предложил всем кредиторам путем заключения договоров перевести долги на новую компанию, и всех это устроило, кроме «АМ Материалс».



— То есть перевод активов в компанию тестя Герасимова Анатолия Кучаева — это не попытка увести имущество из конкурсной массы, оставив его в семье?



— Нет, конечно. Во-первых, ООО «Тафлекс» — это компания самого Герасимова. Во-вторых, эти действия были направлены на то, чтобы расплатиться с кредиторами. И это действительно помогло рефинансировать кредит. Однако «АМ Материалс», который не согласился на предложение моего клиента, инициировал процедуру банкротства.

Как пояснил «Реальному времени» адвокат Всеволод Добрынин, его подзащитный намерен добиваться полного оправдания. Фото: Ирина Плотникова

«Теперь они получат по несколько тысяч»

Выяснить причины, по которым московский поставщик не пошел на соглашение, не удалось: имеющиеся в открытом доступе телефоны не отвечали. «Реальное время» готово опубликовать точку зрения компании.

По словам же защитника, в результате банкротства ЗАО «Тафлекс», инициированного «АМ Материалс», шансы москвичей получить адекватное возмещение сводятся почти к нулю, поскольку они зарубили для Герасимова последнюю возможность постепенно расплатиться:

— Долги были переведены, предприятие работало, долги постепенно гасились, а в результате банкротства те, кто вошел в число кредиторов, получат по несколько тысяч рублей — остальное достанется банку, как залоговое имущество.

Долгая история

Инициированное «АМ Материалс» банкротное дело, которому на декабрь 2015 года ЗАО «Тафлекс» за поставленные материалы для изготовления самоклеящихся этикеток задолжало 654,1 тыс. евро, тянется до сих пор. 22 июня 2021 года по ходатайству конкурсного управляющего суд продлил срок конкурсного производства в очередной раз — до 28 сентября.

Ходатайство было мотивировано тем, что конкурсник не успел провести весь комплекс мероприятий, определенных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а в рамках дела о банкротстве ЗАО «ТАФЛЕКС» имеются заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, заявление конкурсного управляющего о признании недействительными сделок должника, решения по которым не вступили в законную силу, а в деле о банкротстве имеется нерассмотренное заявление о включении в реестр требований кредиторов.

Согласно опубликованному в этом месяце на «Федресурсе» отчету оценщика, имущество должника на сегодня состоит из пяти единиц полиграфического оборудования общей рыночной стоимостью 31,65 млн рублей — при сумме требований кредиторов в 93,8 млн (в реестр требований включены «АМ Материалс» — 53,8 млн, УФНС — 3 млн, ООО «Базис-метал+», основным бенефициаром которого является Герасимов — 0,6 млн и сам Герасимов — 36 млн).

Имущество должника на сегодня состоит из пяти единиц полиграфического оборудования общей рыночной стоимостью 31,65 млн рублей. Фото: facebook.com/kazantaflex

Второй пошел

Пока раскручивалось банкротство ООО «по стопам обанкротившегося ЗАО «Тафлекс» пошло одноименное ООО — то самое, продажа которому комплекса полиграфического оборудования стоимостью 84 млн рублей и легла в основу уголовного дела Герасимова. Заявление ООО «Тафлекс» о признании его несостоятельным поступило в Арбитражный суд РТ 30 декабря 2020 года, а 3 августа 2021 года в реестр требований кредиторов было включено требование ПАО «Ак БАРС» Банк» на 78,56 млн рублей — как обеспеченное залогом имущества ООО «Тафлекс».

В реестр требований включены на сегодня требования московского ООО «ДВ Бумага» на 1,83 млн рублей, казанского ООО «Сатурн» на 200 тыс. и воронежского ООО «Торговый дом «Упактрейд» на 1,14 млн.

Сам себе должник

Признано судом и включено в реестр требований кредиторов требование специализирующегося на оптовой торговле бумагой и картоном и принадлежащего супруге Андрея Герасимова Ольге Герасимовой ООО «Базис» на 4,8 млн рублей. Это предприятие, в отличие от других компаний семьи Герасимова, вполне благополучно — по данным «СПАРК Интерфакс» его имущество не находится в залоге, а 2020 год оно завершило с выручкой в 133,1 млн и чистой прибылью в 1,2 млн. Кроме того, суд удовлетворил требование к ООО «Татфлекс» тестя Герасимова Анатолия Кучаева на 3,5 млн рублей.

— Андрей Сергеевич кредитовал свое предприятие, — пояснил защитник Всеволод Добрынин основания, по которым суд удовлетворил заявление Герасимова.



— Мы возражали, однако суд вынес решение, — сообщил «Реальному времени» конкурсный управляющий ООО «Тафлекс» Ришат Габидуллин.

Попыталась войти в реестр кредиторов и принадлежащая Андрею Герасимову компания Управляющая компания «Базис-Инвест-Холдинг» с долгом в 307 тыс. рублей, однако Арбитражный суд РТ оставил это заявление без удовлетворения.