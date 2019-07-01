Второй за полгода директор, иск о банкротстве и другие проблемы Андрея Симакова

В этом году у некогда ведущего ипотечного оператора республики дважды сменилось руководство

Бессменный лидер АИЖК РТ Андрей Симаков покинул пост директора. Смена руководства в этом году произошла дважды: сначала в марте — Симакова тогда сменил некий Фанис Каримов, в конце прошлой недели и тот уступил свой пост Людмиле Фатыховой — она руководит одной из связанных с Ипотечным агентством РТ микрокомпаний — ООО «ИАРТ-Ипотека». Чехарда с руководителями в компании идет под натиском банкиров. Следом за почти миллиардным иском от «Интехбанка» заявление о банкротстве АИЖК подал московский «Банк Союз». Компания-должник почти полностью принадлежит Минземимущества РТ и является оператором ипотечных программ федерального АИЖК в республике, но входит в периметр бизнеса Андрея Симакова, экс-депутата Госсовета РТ. Как выяснило «Реальное время», основную угрозу бизнесу Симакова, который в последние годы потерпел убытки в сотни миллионов рублей, несет не «Банк Союз», а долги перед рухнувшим «Интехбанком».

«Банк Союз» пришел банкротить АИЖК РТ

В АИЖК РТ последние полгода идет активная ротация гендиректоров. В марте 2019 года кресло руководителя занял некто Фанис Каримов, сменив находившегося там с 2008 года Андрея Симакова (на сайте Минстроя РТ в разделе «Отраслевые организации» главой АИЖК РТ до сих пор значится Симаков). За Каримовым ранее не числилось каких-либо компаний. А уже 27 июня гендиректором АИЖК РТ стала Людмила Фатыхова, которая также возглавляет одну из связанных с ИА РТ микрокомпаний — ООО «ИАРТ-Ипотека».

Тем не менее Симаков остается директором ИА РТ еще с 2003 года и ООО «Группа «Дар» — с 2015 года (компания была создана в 2014 году и по итогам 2016 года имеет 29,4 млн рублей выручки при 3,1 млн рублей прибыли).

Арбитражный суд РТ на прошлой неделе зарегистрировал иск АО «Банк Союз» к АО «Агентство по ипотечному кредитованию РТ» (АИЖК РТ). Сумма требований банка составляет 47,8 млн рублей.



АИЖК РТ является региональным оператором «Дом.рф» и занимается реализацией ипотечных программ в регионе. Основным акционером (96,67%, по данным системы «Спарк-Интерфакс») является Минземимущества РТ. При этом АИЖК входит в периметр девелоперской группы «Дар» Андрея Симакова, бывшего депутата Госсовета РТ: ООО «Группа «Дар» управляет частичной (31,39%) «дочкой» АИЖК, Ипотечным агентством РТ (ИА РТ до 2012 года также реализовывало ипотечные программы в республике, сейчас занимается девелоперской деятельностью), а сам Симаков до последнего времени являлся гендиректором АИЖК РТ.



Арбитражный суд РТ на прошлой неделе зарегистрировал иск АО «Банк Союз» к АО «Агентство по ипотечному кредитованию РТ» (АИЖК РТ). Фото Максима Платонова

В «Банке Союз» пока не ответили на вопросы «Реального времени» о том, с чем связан иск к АИЖК РТ. Однако известно, что в апреле 2018 банк в Арбитражном суде Москвы взыскал с компании 18,8 млн рублей по договору купли-продажи закладных от 5 июня 2017 года, решение устояло в апелляции.

Минземимущества РТ также пока не прокомментировало иск к АИЖК РТ. Представители же руководства АИЖК РТ, в том числе сам Симаков, не смогли прокомментировать иски, сославшись на занятость: до трех часов дня пятницы руководители находились на неком совещании, после чего перестали быть доступными для звонков. Сегодня экс-глава АИЖК также не отвечал на звонки.



Мусинские кредиты обернулись судебными исками

При этом основные проблемы АИЖК РТ и Ипотечного агентства РТ связаны вовсе не с иском АО «Банк Союз», а с рухнувшим «Интехбанком». В Арбитражном суде РТ до сих пор рассматриваются иски «конкурсника» «Интехбанка», Агентства по страхованию вкладов (АСВ), к обеим этим структурам на суммы в сотни миллионов рублей.

Требования банка к АИЖК РТ составляют аж 896 млн рублей и связаны с займом, права требования по которому оказались у «Интехбанка». В суде решается, возможно ли снизить размер штрафов за просрочку для АИЖК РТ и принять оплату в виде векселей казанских компаний. Вместе с тем «Интехбанк» уже взыскал в феврале 2019 года 284,7 млн рублей по другим долгам. Решение устояло в апелляционной инстанции.

Задолженность ИА РТ в 210,2 млн рублей образовалась по нескольким договорам кредитных линий, открытых в 2011, 2012 и 2013 годах. Залогами выступили десятки квартир, домов и другой недвижимости, и теперь АСВ просит обратить на них взыскание. Стороны откладывали рассмотрение дела в связи с намерением заключить мировое соглашение, однако на сегодняшний день такое соглашение не заключено, но и решение по делу не вынесено. На фоне этого иска на банкротство Ипотечного агентства РТ подала фирма «Альфа-Стройпроект», которая занимается проектированием жилых объектов, она не дождалась оплаты своей работы. Сумма иска составляла 14,2 млн рублей, однако по этому делу стороны уже заключили мировое соглашение.

Основные проблемы АИЖК РТ и Ипотечного агентства РТ связаны вовсе не с иском АО «Банк Союз», а с рухнувшим «Интехбанком»

Бизнес Симакова терпит убытки

Обратим чуть более подробное внимание на бизнес Симакова, в котором основными активами являются именно АИЖК РТ и ИА РТ. Финансовые показатели этих компаний за последние периоды значительно ухудшились, и это совпало по времени с падением «Интехбанка». Если по итогам 2016 года выручка АИЖК РТ составляла 1,43 млрд рублей при символической чистой прибыли в 170 тыс. рублей (за три предшествующих года прибыль вообще не превышала миллиона рублей в год при миллиардных выручках), то по итогам 2017 года выручка упала до 337 млн рублей, а чистый убыток составил аж 802 млн рублей. При этом чистые активы на конец 2017 года составляют 238 млн рублей.

Аналогичная ситуация у Ипотечного агентства РТ. По итогам 2016 года компания показала выручку в 337 млн рублей и прибыль в 25 млн рублей, а по итогам 2017 года выручка упала до 52,9 млн рублей при 68 млн рублей убытков.

Согласно отчету за 2015 год (более поздних документов «Реальному времени» не удалось обнаружить на ресурсах раскрытия корпоративной информации), выручка от рефинансирования закладных составила 1,39 млрд рублей, или 114% от плана, а от других видов деятельности — 77,8 млн рублей, 70% от плана. В отчете говорится, что за 2015 год ОАО «АИЖК РТ» рефинансировало 223 закладные и еще 107 закладных — за первые полгода 2016 года.



Первым объектом ИА РТ был коттеджный комплекс «Загородный клуб». Фото poselki116.ru

Летом 2014 года АИЖК РТ было назначено в Татарстане уполномоченным органом, который является ответственным за подбор подрядчиков, проведение конкурсов, ведение списков граждан, информирование и консультацию граждан — участников федеральной программы «Жилье для российской семьи». Вместе с тем в 2015 году АИЖК РТ приступило к передаче функции по сопровождению рефинансирования жилищных кредитов госбанку ВТБ24.

Первым объектом ИА РТ был коттеджный комплекс «Загородный клуб». В числе проектов компании и ее «дочек» также жилой комплекс «Экопарк «Дубрава», коттеджные поселки «Мешинские усадьбы», «Светлый берег», «Золотые ключи». Судя по сайту, Группа «Дар» сейчас активно занимается реализацией земельных участков и коттеджей в Лаишевском, Зеленодольском, Пестречинском и Верхнеуслонском районах. Фактически речь идет об одном и том же девелоперском бизнесе, тем более что кроме управления ИА РТ «Дар» в других компаниях не участвует. На сайте «Дара» утверждается, что за 16 лет существования компания реализовала более 1 800 объектов в области малоэтажного и многоэтажного строительства.

Что интересно, все строительные проекты ИА РТ, мягко говоря, идут непросто. Достаточно вспомнить «Загородный клуб», где долгое время шли разборки между управляющими за коммунальную инфраструктуру поселка. Тяжело шел проект ЖК «Московский» на Серова, или можно вспомнить непростую судьбу дольщиков ИА РТ в проекте скандально известного застройщика ЗАО «Ада».

Как Симаков связан с Мусиным

Между тем проблемы с банками у структур предпринимателя тянутся с прошлого года. В мае арбитраж РТ запустил начальную процедуру банкротства застройщика «Экопарка «Дубрава» — компании «Тандем-Д» (сейчас ООО «Адара», является «дочкой» ИА РТ). Иск подал «Татфондбанк» в лице АСВ с суммой требований 2,1 млрд рублей. При этом до краха «Татфондбанка» ИА РТ участвовало в докапитализации ТФБ в 2015 году, доля компании составляла в разные периоды от 6,74% до 9,52%. Бывший председатель правления банка Марат Загидуллин до сих пор числится членом совета директоров ИА РТ.

Совладельцем ООО «Группа «Дар» до апреля 2016 года и вовсе числился лично Роберт Мусин: к тому времени ему принадлежали 19,9% компании, в 2014 году — 70%. Сейчас 80,1% Группы «Дар» принадлежат Симакову, остальная часть числится за самой компанией.

Совладельцем ООО «Группа «Дар» до апреля 2016 года и вовсе числился лично Роберт Мусин. Фото Максима Платонова