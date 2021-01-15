Марата Бариева признали банкротом, имущество депутата готовят к распродаже

АСВ со второй попытки обанкротило экс-министра спорта республики и члена Олимпийского комитета России

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», дело о личном банкротстве Марата Бариева, в прошлом министра по делам молодежи и спорта РТ, а ныне депутата Госдумы и члена Олимпийского комитета России, вступило в финальную фазу. Собрание кредиторов приняло решение о распродаже его имущества. Вырученные средства должны пойти на покрытие более чем 264 млн рублей долга. Банкротство Бариева, поручившегося по кредитам коммерческой фирмы в «Татфондбанке», в ноябре 2019 года инициировал конкурсный управляющий последнего — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Впрочем, сам народный избранник сообщил нашему изданию, что еще надеется, что дело до торгов нажитым не дойдет: его юристы сейчас делают для этого все возможное.

3 года выплачивать по 2,2 млн рублей в месяц не в состоянии

Незадолго до наступления нового, 2021 года, депутат Госдумы и член Олимпийского комитета России, экс-министр по делам молодежи и спорта РТ Марат Бариев получил «подарок» от кредиторов. С подачи последних татарстанский арбитраж 21 декабря признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества. На это отведен трехмесячный срок — до 22 марта. Судя по всему, финансовому управляющему придется как следует потрудиться— сумма долга известного чиновника составляет 264,136 млн рублей. Причем, он предъявлен ему как поручителю по кредиту некоего ООО «Зайнап».

К единому знаменателю — ходатайствовать о признании VIP-должника банкротом и переходу к реализации его имущества — кредиторы пришли еще 26 ноября. И собрание было легитимно, что в нынешних условиях удается обеспечить далеко не всегда: в нем приняли участие обладатели 98,59 процента голосов от их общего числа. А общий размер требований, участвовавших в собрании, оказался близок к 150 млн рублей (143 502 683,09). Ныне в реестре его кредиторов, помимо ТФБ, значатся также «Энергобанк» и банк «ВТБ».

В реестре кредиторов, помимо ТФБ, значатся также «Энергобанк» и банк «ВТБ». Фото: e-kazan.ru

Иного результата и не могло быть, учитывая, что проект плана реструктуризации долгов заявить так никто и не удосужился. Возможно, потому, что эта затея была бы изначально обречена на провал. Так, в материалах арбитража говорится о том, что финансовый управляющий Марата Бариева Людмила Матвеева, проанализировав финансовое состояние своего «подопечного», пришла к выводу, что он не располагает такими доходами, чтобы расплатиться по предъявленным ему долгам.

По ее расчету, только на покрытие суммы основного долга в 79 804 543,29 рубля Бариев на протяжении трех лет (на это отводится именно такой срок) должен был бы платить каждый месяц по 2 216 792,87 рубля.

Поручился на 3 года судебных тяжб

«Татфондбанк» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» впервые подал заявление о признании Марата Бариева банкротом еще 10 января 2019 года.

Как ранее рассказывало «Реальное время», сумма требований к именитому должнику составляла 216,5 млн рублей. Иски на такую же сумму тогда «прилетели» от «ТФБ-АСВ» также супруге парламентария Резиде Бариевой и некой Гузели Саттаровой. Во всех трех исковых заявлениях в качестве третьего лица было указано ООО «Зайнап», банкротства которого также требовал «Татфондбанк».

Но уже спустя неделю эти заявления были отозваны. Однако, как оказалось, не навсегда. Уже 23 октября того же года банкротный иск, к примеру, к Бариеву, был зарегистрирован повторно. Ранее Бариев рассказывал, что несколько лет назад выступил поручителем по кредиту упомянутой ранее коммерческой компании из Казани. Он не предполагал, что в итоге отвечать по этим долгам придется именно ему.

Но с крахом «Татфондбанка» его конкурсный управляющий провел ревизию всех ранее выданных кредитов. Всплыл и заем, полученный ООО «Зайнап». Это общество было учреждено в декабре 2012 года Рафаэлем Садыковым. Он же и руководил предприятием. Однако, фирма, заявившая о разноплановой деятельности, не был замечена ни в одном сколь-нибудь крупном проекте.

«Татфондбанк» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» впервые подал заявление о признании Марата Бариева банкротом еще 10 января 2019 года. Фото: realnoevremya.ru

Именитый чиновник тогда пояснял, что сам кредит якобы составлял 105 млн рублей (по другим данным, 130 млн). Больше половины предъявленной ему впоследствии суммы составили пени и штрафы. В новом заявлении требования к народному избраннику возросли до 226,7 млн рублей.

Впоследствии стало известно, что тяжба по поводу кредитов ООО «Зайнап», за которые Бариев лично поручился еще в 2014—2015 годах, не один год длилась в Вахитовском райсуде Казани, пока не завершилась в апреле 2018 года мировым соглашением. Его участниками стали ТФБ, «Зайнап», ООО «УК «Бугорос» (еще один поручитель, считавшийся близким к ТФБ), Марат Бариев, Резида Бариева и Гузель Саттарова.

В нем для «Зайнап» и поручителей прописали рассрочку выплат по двум кредитным договорам. Бариева тогда предоставила в обеспечение свою квартиру площадью 174,4 кв. м, а Саттарова — даже две (в 64 и 60 «квадратов»). Но это мировое по каким-то причинам исполнить не удалось.

Марат Мансурович и сейчас не раскрывает обстоятельства того поручительства. Но, сообщалось, что при предъявлении к нему требований он подавал к ТФБ встречный иск о признании договора поручительства незаключенным и даже о взыскании морального вреда. А его супруга вместе с Саттаровой спустя год после заключения мирового соглашения оспорили его условия как невыполнимые: им предстояло покрыть более чем 200-миллионный долг (223 990 364 рубля) ООО «Зайнап».

Они также отмечали, что ТФБ в этом случае выдал кредит, не обеспеченный залогом: недвижимость, принадлежащая Бариевой и Саттаровой, покрывала лишь 20 процентов суммы займа. Поручители пеняли ТФБ на то, что он остался в неведении по поводу того, на что были потрачены кредитные средства, и не предпринял никаких шагов по исполнению мирового соглашения со стороны ООО «Зайнап»: не разыскивал его имущество и не взыскивал денежные средства.

В сентябре 2019 года Вахитовский райсуд избавил обеих дам от поручительства с учетом того, что они, согласно условиям мирового соглашения, поступились своей недвижимостью. Фото: vahitovsky.tat.sudrf.ru

Тем не менее в сентябре 2019 года Вахитовский райсуд избавил обеих дам от поручительства с учетом того, что они, согласно условиям мирового соглашения, поступились своей недвижимостью. В частности, Бариева тогда передала банку ранее упомянутое жилье. Имущество было продано на торгах, полученная от реализации сумма пошла на покрытие долга.

Сейчас банкротятся лишь Марат Бариев и уже упомянутая УК «Бугорос» (инициатором в июне 2019 года также выступил ТФБ в лице АСВ). В УК «Бугорос» конкурсное производство было открыто еще 30 сентября 2019 года. Но на сегодняшний день проведена лишь инвентаризация имущества, конкурсный управляющий Александра Демьяненко в конце декабря перешла к его оценке. С апреля 2020 года она выходила с инициативой отмены собраний кредиторов из-за угрозы распространения коронавируса. Ближайшее собрание кредиторов назначено на 27 января.

Квартиры уже лишились. На очереди — два дома и три земельных участка

Сам Марат Мансурович в беседе с корреспондентом «Реального времени» был немногословен. Он подтвердил, что его банкротное дело дошло до реализации имущества. Но своим долгом сумму в 200 с лишним млн рублей он предпочитает не называть, подчеркивая, что с его стороны было лишь поручительство.

— Это дело пока незавершенное. Мы работаем, — добавил он, отметив, что рассматриваются разные варианты, в их подробности он посвящать не стал.



Но, как удалось понять, именитый должник-поручитель все-же надеется на то, что распродажи домов и земли удастся избежать: его юристы делают все для того, чтобы этого не произошло. Хотя он все же очень осторожен в оценках:



— Я могу предполагать. А как получится, не могу сказать, — пояснил он.

Взаимоотношения с АСВ, которое то отозвало свое заявление о банкротстве, то снова дало ему ход, Бариев комментировать не стал.

Финансовый управляющий депутата Людмила Матвеева напомнила нашему изданию, что план реструктуризации предоставляется кредиторами или самим должником.

— Не могу пояснить, почему в данном случае он не был подготовлен. Скорее всего, да потому, что сумма задолженности большая: не хватает дохода на ее погашение, — заметила она.



При этом размер самого дохода «подопечного» Матвеева не раскрыла, сославшись на то, что не может предоставить эту информацию.

Марат Мансурович подтвердил, что его банкротное дело дошло до реализации имущества. Но своим долгом сумму в 200 с лишним млн рублей он предпочитает не называть, подчеркивая, что с его стороны было лишь поручительство. Фото: Максим Платонов

В собственности у народного избранника два дома в деревнях Вороновка (площадью в 62,5 кв. м) и Матюшино (209,4 кв. м) Лаишевского района и два земельных участка там же в 1,5 тыс. квадратных метров и 338 «квадратов» соответственно. Финансовый управляющий говорит, что эти дома фигурируют в описи его имущества. Но, как заметила она, вся эта недвижимость находится в залоге у «Энергобанка». Соответственно, порядок их продажи будет определять именно он. Кроме того, в описи значатся 400 акций ПАО «Татнефть» общей стоимостью 200 тыс. рублей.

Кроме того, не далее как 14 января управляющий разместила на ЕФРСБ новое сообщение об инвентаризации имущества должника Бариева. В нем указан новый объект недвижимости: земельный участок для ведения садоводства площадью 613 квадратных метров в СНТ «Озерный» Щелковского района Московской области. Отмечено, что он находится в совместной собственности супругов. Кадастровая стоимость этой земли составляет 674 134 рубля.

Людмила Матвеева пояснила нашему изданию, что данный надел был задекларирован у супруги народного избранника от Татарстана. «Если посмотреть декларацию на сайте Госдумы, этот участок там «светится». Единственно, не было определено его местонахождение — не было написано, где конкретно он находится, поэтому мы его разыскивали», — рассказала она.

Матвеева в курсе, что ранее у второй половины экс-министра спорта Татарстана в счет погашения все того же долга была продана квартира. Финансовый управляющий не располагает информацией погашал ли долг сам заемщик ООО «Зайнап». Уточнить это обстоятельство в АСВ также не удалось: на момент публикации материала комментарий на запрос издания получен не был.

Борец против снюсов и обмеления Волги

Марат Бариев — бывший министр по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана, затем — генеральный секретарь Олимпийского комитета России и депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Был соавтором законопроектов об установлении возрастной границы для категории «молодежь», об отмене права на условно-досрочное освобождение для педофилов, о передаче государству всех объектов, построенных компанией «Олимпстрой» и многих других.

Марат Бариев — бывший министр по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана, затем — генеральный секретарь Олимпийского комитета России и депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. Фото: Максим Платонов

В конце 2019 года народный избранник от Татарстана внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Тем самым, как рассказывал сам Бариев, он стремился восполнить лазейку в законодательстве, благодаря которой на прилавках появился новый вид жевательных и сосательных снюсов — без табака, но с высоким содержанием никотина.

Кроме того, он оказался яростным борцом против обмеления Волги. В своем выступлении в Госдуме он просил профильный комитет по экологии обратиться в Минприроды и Федеральное агентство водных ресурсов для решения этой проблемы. А в недавнем интервью нашему изданию Марат Мансурович откровенно рассказал о том, почему спортивной России не хватает сплоченности и с какого старта республика сделала первый шаг в элиту отечественного спорта.

Дональд Трамп тоже был банкротом, а стал президентом



Как эта ситуация способна отразиться на деятельности известного чиновника, «Реальное время» поинтересовалось у экспертов.

Руководитель практики ЮА ЮНЭКС Рушан Маликов отмечает, что законодательство о банкротстве граждан базируется на концепции «нового старта» (fresh start). Основная цель закона о банкротстве — освободить должника-гражданина от долгов и вернуть его в экономический оборот. В ситуации, когда активов должника явно недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, выход один — реализация оставшегося имущества и пропорциональное распределение вырученных средств между всеми кредиторами, констатирует он.

Но, говорит Маликов, возможны и другие ситуации, при которых банкротство будет полезным как для должника, так и для его кредиторов.

«Допустим, у должника есть дорогостоящее имущество. Однако этот актив настолько специфический, что его продажа на торгах не принесет много денег конкурсной массе. Суд утвердит план реструктуризации, если будет доказано, что использование этого актива позволит полностью удовлетворить требования кредиторов; при этом незамедлительная продажа этого имущества, принесет кредиторам меньше денег, чем его использование», — приводит он пример.

Руководитель практики ЮА ЮНЭКС замечает, что утверждение такого плана возможно, даже если он не был одобрен кредиторами, «но, важная оговорка, суд может не принять мнение кредиторов в вышеописанном случае только в процедурах банкротства граждан».

Маликов уверен, что личное банкротство не скажется на карьере и общественной деятельности Марата Бариева в качестве депутата и члена Олимпийского комитета. Закон о банкротстве устанавливает следующие последствия признания гражданина банкротом, перечисляет он. Во-первых, он не сможет заключать кредитные договоры (договоры займа) без указания на факт своего банкротства в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества и прекращения производства по делу в ходе такой процедуры.

Во-вторых, банкроту запрещено участвовать в деятельности юрлица (в том числе занимать должности в органах управления) в течение трех лет, кредитной организации и того более — десяти лет, есть ограничения и по работе в страховой компании, либо УК инвестиционного, паевого или негосударственного пенсионного фонда, а также микрофинансовой компании в течение пяти лет.

В-третьих, на протяжении такого же срока «физик» не сможет повторно заявить о собственном банкротстве. Если же его таковым все же признают, это не освободит его от долгов.

Заместитель директора ООО «Юридическая фирма «Татюринформ» Павел Тубальцев полагает, что банкротство гражданина должно восприниматься в обществе как негативный фактор по отношению к такому лицу.

«Но на практике в России так происходит не всегда. Да и не только в нашей стране. Дональд Трамп в США тоже был банкротом, но ничего, даже стал президентом», — напоминает он.



Собеседник «Реального времени» полагает, что в данной ситуации отрицательные последствия для Бариева все же наступят: «Хотя бы потому, что банкрот в течение трех лет не сможет становиться руководителем компаний». Запретов на общественные и другие должности нет, отмечает Тубальцев, но, по его мнению, репутационные потери вполне могут воспрепятствовать занятию таких должностей.

Выбор же кредиторами реализации имущества, говорит эксперт, вполне соответствует общему тренду, так как «достаточных доходов для покрытия долгов в обозримом будущем у должника нет».