Осужденному за аферу экс-главе казанского предприятия инвалидов светит крупный долг

Айрата Ибрагимова привлекают к субсидиарной ответственности перед кредиторами УПП «КПИ» на четверть миллиарда рублей

Фото: Ирина Плотникова

Конкурсный управляющий обанкротившегося казанского предприятия инвалидов — УПП «Картонажно-полиграфические изделия» — пытается привлечь к субсидиарной ответственности экс-директора компании Айрата Ибрагимова. Последнему, если суд удовлетворит заявление конкурсника, светит долг почти в 250 млн рублей. Ибрагимова более года назад Приволжский райсуд Казани приговорил за мошенничество к 5 годам лишения свободы условно. Какой ущерб предприятию причинили уголовные преступления экс-директора, и могли ли они стать причиной банкротства фирмы — главного поставщика подгузников татарстанским инвалидам, а также по каким причинам сумма, которую Ибрагимов в соответствии с последним судебным решением должен возместить предприятию, может возрасти более чем в 120 раз — выясняло «Реальное время».

Экс-директора — в долю



Приговоренному к 5 годам условно за присвоение средств предприятия и мошенничество бывшему директору казанского предприятия инвалидов УПП «Картонажно-полиграфические изделия» Айрату Ибрагимову светит долг в сотню раз с лишним больше суммы ущерба, которую признал за ним Приволжский райсуд Казани.

Судили Ибрагимова за хищение денег, выделенных в 2015 году по линии Минтруда России татарстанскому реготделению Всероссийского общества инвалидов на реализацию мероприятий по госпрограмме «Доступная среда». Его признали виновным в присвоении путем мошенничества 1,755 млн рублей.

Однако сейчас в рамках банкротного дела ООО «УПП «КПИ» конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением о привлечении Ибрагимова к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам компании, а это почти четверть миллиарда рублей — 249,41 млн.

Конкурсный управляющий должника обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением о привлечении Ибрагимова к субсидиарной ответственности. Фото: Максим Платонов

В обоснование заявления конкурсный управляющий Марат Биктимиров перечислил факты, установленные Приволжским райсудом — что Ибрагимов, «являясь <…> генеральным директором ООО «УПП «КПИ», то есть лицом наделенным управленческими и организационно-распорядительными функциями, в период времени с 10 ноября 2015 года по 31 января 2016 года, <…> использовал свои полномочия с целью совершения хищения чужого имущества, путем обмана». И в итоге похитил путем мошенничества 1,755 млн рублей, выделенных ТРО ВОИ из бюджета на создание и обеспечение доступности рабочих мест для инвалидов по программе «Доступная среда» под видом выполнения работ в шахте грузового лифта на предприятии, а также присвоил 224,7 тысячи рублей, полученные от сдачи в аренду швейного цеха.

Арбитражный суд РТ констатировал, что Ибрагимов причинил предприятию ущерб, и сделал вывод о наличии оснований для его привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника — ООО «УПП «КПИ». Однако в связи с тем, что формирование конкурсной массы должника не было завершено на дату вынесения определения — решение вопроса о размере субсидиарной ответственности ответчика суд приостановил до окончания расчетов с кредиторами.

«Факт доведения до банкротства не установлен»

Бывший руководитель предприятия-банкрота Айрат Ибрагимов с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Судебная коллегия Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда пришла к выводу, что факт доведения должника до банкротства действиями ответчика Арбитражным судом РТ не установлен.

Исходя из разъяснений Пленума Верховного суда РФ и данных о том, что сумма причиненного Ибрагимовым предприятию ущерба составляла всего 1% от совокупного размера активов ООО «УПП «КПИ», а «ухудшение финансовых показателей произошло в 2019 году, то есть уже после того, как Ибрагимов А.А. перестал осуществлять полномочия руководителя», апелляционная инстанция отменила определение Арбитражного суда РТ и приняла новый судебный акт. Согласно ему, с Айрата Ибрагимова надлежит взыскать в конкурсную массу лишь причиненные им убытки — 1,979 млн рублей.

Арбитражный суд РТ сделал вывод о наличии оснований для привлечения Ибрагимова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника — ООО «УПП «КПИ». Фото: petromash.ru

«Он действовал недобросовестно»

— Мы уже подали кассационную жалобу, и в марте состоится заседание по оспариванию постановления коллегии Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, — сообщил «Реальному времени» представитель конкурсного управляющего ООО «УПП «КПИ» Марата Биктимирова. — Мы надеемся доказать свою правоту.

Представитель Биктимирова пояснил: поскольку факт преступления Ибрагимова доказан судом, подразумевается, что он действовал недобросовестно. При этом, говорит он, Пленум Верховного суда РФ неоднократно разъяснял, что сам по себе обвинительный приговор не является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, если только требования кредиторов третьей очереди, возникшие вследствие правонарушения, не превышают 50 процентов всей суммы требований кредиторов третьей очереди.

— А в настоящий момент, — уточнил он, — эта сумма составляет 55 миллионов рублей, основным кредитором третьей очереди является ТРО ВОИ, а ущерб, причиненный Ибрагимовым предприятию, согласно решению суда, составляет около 4 процентов от этой суммы.

Ориентировочно можно предположить, что по завершении всех процедур Ибрагимов останется должен около 240 миллионов рублей. Фото: Ирина Плотникова

2 миллиона или все-таки 240?

На вопрос, до каких пределов вырастут обязательства экс-руководителя предприятия-банкрота, если чаша судебных весов склонится на сторону конкурсного управляющего, представитель Марата Биктимирова ответил:

— Пока вопрос об установления суммы взыскания с него субсидиарной ответственности отложен, поскольку проведены не все мероприятия, предусмотренные процедурой конкурсного производства, осталось непроданное имущество… Но ориентировочно можно предположить, что по завершении всех процедур Ибрагимов останется должен около 240 миллионов рублей.

В числе непроданного имущества, как свидетельствует информация на «Федресурсе», остается право долгосрочной (до 01.10.2057) аренды лесного земельного участка площадью 1100 кв. м в Зеленом Бору. Согласно опубликованному отчету об оценке, выполненной ООО «Правовое бюро «Успех», рыночная стоимость на 2 апреля 2021 года была определена в 3,546 млн рублей.

«Реальное время» не удалось связаться с самим Айратом Ибрагимовым, чтобы задать вопросы о том, как он расценивает претензии конкурсника компании — контактные телефоны экс-руководителя УПП «КПИ» в свободном доступе отсутствуют. Однако мы готовы опубликовать его точку зрения.