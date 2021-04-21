Антимонопольщики вновь «сломали зубы» об АИР Татарстана

Дело антимонопольщиков о «картельном сговоре» вокруг Агентства инвестиционного развития РТ рассыпалось в суде

Как стало известно «Реальному времени», Татарстанское УФАС России проиграло в трех судебных инстанциях дело о «выставочном картеле», выявленном по результатам аукциона Агентства инвестиционного развития РТ. Речь идет о госконтракте на обслуживание инвестфорума Annual Investment Meeting — ATM в Дубае в апреле 2019 года. При трех заявившихся участниках один из них выиграл тендер без всякой борьбы и по цене в 2,3 млн рублей — всего на 0,5% ниже начальной. С подачи республиканской прокуратуры антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения закона о конкуренции. При этом победитель якобы поделился заказом с тем, кто, по мнению УФАС, помог обеспечить ему победу. Тем не менее суды позицию антимонопольной службы не поддержали: устное картельное соглашение они сочли недоказанным. Сами «обвиняемые» компании, к которым у УФАС такого рода претензии возникают уже не впервой, говорят, что «работают чисто: обвинения не оправданны».

Сообразили на троих?

С подачи прокуратуры Татарстанское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения законодательства о конкуренции. В материалах суда говорится о том, что на «дубайский» контракт прокуроры наткнулись «в ходе мониторинга единой информационной системы в сфере закупок». Антимонопольная служба заподозрила АНО «Дирекция международных программ» и ООО «Барс Экспо» в нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 №135-Ф3 «О защите конкуренции». А именно: устном картельном соглашении, благодаря которому им удалось поддержать высокую цену на торгах.

Речь идет об электронном аукционе на оказание услуг выставочной экспозиции Татарстана на инвестфоруме Annual Investment Meeting — ATM в Дубае (ОАЭ), который должен был пройти с 8 по 10 апреля 2019 года. Его заказчиком выступало Агентство инвестиционного развития (АИР) Татарстана. 14 марта оно опубликовано соответствующее извещение на официальном сайте РФ для госзакупок zakupki.gov.ru. Начальная максимальная цена контракта составила 2 297 790, 6 рубля.

Сам аукцион должен был состояться 25 марта. На участие в нем подали заявки три участника: АНО «Дирекция международных программ» (к слову, это «дочка» Агентства инвестиционного развития РТ), ООО «Барс Экспо» и ООО «Римоторс». Но в назначенное оператором электронной площадки Агентством по госзаказу РТ время (11.35) было подано единственное ценовое предложение — от компании «Барс Экспо» — 2 286 301,65 рубля. Два ее предполагаемых конкурента этого почему-то не сделали. В результате аукцион признали несостоявшимся. Его победителем стало уже упомянутое ООО «Барс Экспо». За 3 дня до начала инвестфорума общество подписало контракт с АИР.

Annual Investment Meeting в Дубае (ОАЭ) проходил с 8 по 10 апреля 2019 года. Фото: tatarstan.ru

Контракт был заключен по максимально высокой цене

Аукцион завершился с минимальным снижением цены: оно составило всего 0,5 процента. По мнению антимонопольщиков, «пассивное поведение» участников аукциона было отнюдь не случайным. Тем самым они стремились добиться того, чтобы «дубайский» контракт был заключен по максимально высокой цене. Иначе говоря, АНО «Дирекция международных программ» и ООО «Римоторс» в аукционе хотя и участвовали, госконтракт заключать не намеревались. Позже, уже во время разбирательства в УФАС, представитель компании «Римоторс» пояснил, что их директор, а он всегда участвует в закупках самостоятельно, на этот раз не смог этого сделать по семейным обстоятельствам. А в «Дирекции международных программ» заявили, что во время торговой сессии у них произошел технический сбой.

Она представила четыре скриншота с компьютера с подтверждением того, что при просмотре веб-страницы в браузере Internet Explorer возникла ошибка: отобразить ее не удавалось. Впрочем, в УФАС к скриншотам отнеслись критически: Дирекция сделала их самостоятельно, у нотариуса не заверила. А технический сбой можно создать и искусственно.

К тому же оператор электронной площадки — Агентство по госзаказу РТ — сообщило, что в день этого драматичного аукциона его оборудование работало в штатном режиме: сбоев в работе не было, жалоб от участников закупок и заказчиков тоже не поступало. Позже в Агентстве пояснили, что упомянутая ошибка веб-страницы может возникать в случаях, когда операционной системе не удается получить данные с вызываемого ресурса. Причины могут крыться как в самом компьютере, так и в сети, в которой он находится.

Заказчиком электронного аукциона на оказание услуг выставочной экспозиции Татарстана на инвестфоруме выступало Агентство инвестиционного развития (АИР) Татарстана. Фото: tatarstan.ru

Привлек в помощь подрядные организации

В антимонопольной службе обратили внимание на то, что уже в день заключения госконтракта 5 апреля компания «Барс Экспо» передала часть работ по нему той же «Дирекции международных программ».

Так, по договору подряда она уступила ей комплекс услуг по выставке в Арабских Эмиратах на сумму 646 тыс. рублей. Какие именно это были услуги, не уточняется, но они требовались все дни инвестфорума: с 7 по 10 апреля. И подрядчик выполнил их «в полном объеме и в срок». По окончании визита татарстанской делегации стороны подписали акт оказанных услуг. Правда, «Барс Экспо» чуть припозднилась с оплатой: выплатила упомянутые 600 с лишним тыс. рублей лишь 31 июля.

И это был не единственный «помощник». Победитель привлек к исполнению контракта и разные другие организации. К примеру, индивидуальный предприниматель Дамир Хузин должен был разработать интерактивное программное обеспечение (нa 400 000 рублей), другой ипэшник, Лейсан Камалиева, организовать питание татарстанской делегации (на 456 890 рублей). Изготовление сувенирных подарочных наборов и раздаточного материала поручили предпринимателю Айдару Шафигуллину (еще 504 250 рублей),

Итого, на сторону «Барс Экспо» отдал работы на более чем 2 млн рублей (2 007 140). Как установило УФАС, самостоятельно он провел лишь фото- и видеосъемку и обеспечил участников выставки бейджами (279 161 рубль или 12,21 процента от контракта). При этом «Дирекция международных программ» выполнила гораздо большую часть контракта: 28,25 процента.

Победитель привлек к исполнению контракта различные организации. Фото: tatarstan.ru

За контракт «бились» братья?

Специалисты УФАС выявили между Дирекцией и «Барс Экспо» связь. С сентября 2018 года и по момент антимонопольного разбирательства они заключили друг с другом 11 договоров: пять — займа, один — субаренды оборудованной площади, также договор оказания услуг в рамках конференции «Паллиативная помощь», три соглашения на комплекс услуг и один договор субподряда по уже упомянутому контракту в Дубае. Одним словом, казалось, что это никакие не конкуренты, а, скорее, единомышленники.

Антимонопольщики полагали, что отношения между компаниями «доверительные»: они были заинтересованы в содействии друг другу на торгах. А уж договориться между собой могли запросто. Хотя бы потому, что их руководители — родственники. Так, гендиректор и владелец «Барс Экспо» Руслан Фахардынов приходится двоюродным братом директору АНО «Дирекция международных программ» Аделю Нагуманову (СМИ «прочат» его в одноклассники главы АИР Талии Миннулиной). Последний руководит еще и ООО «Экспос-М». Эта компания «прописана» в Казани по одному адресу с «Барс Экспо» на улице Меридианной, 4. Эти две фирмы, кстати, тоже были связаны договорами займа: кто-то из них занимал деньги у другого.

Антимонопольная служба докопалась и не до таких подробностей. Оказалось, что «Барс Экспо» и «Дирекция международных программ» в 2019 году входили на электронную площадку hitр://sale.zakazrf.ru/ с одного и того же IР-адреса. Судя по месту подключения город Казань, ул. Баумана, 19 (ул. Профсоюзная, 16б) они могли пользоваться инфраструктурой ООО «Торнадо-Авто». Его директором и участником был Фаат Нагуманов — никто иной как отец главы «Дирекции международных программ». По данным УФАС, Дирекция с этого IP-адреса входила на площадку 134 раза, а «Барс Экспо» — 22 раза.

На сторону «Барс Экспо» отдал работы на более чем 2 млн рублей. Фото: tatarstan.ru

Имитировали конкурентную борьбу?

Вместе «Барс экспо» и «Дирекция международных программ» участвовали только в двух аукционах. В целом же «Дирекция международных программ», как подсчитали в УФАС, по состоянию на конец 2019 года отметилась в 29 закупках. Причем в 23 из них вела себя активно, снижая начальную цену контрактов. Иначе говоря, при розыгрыше «дубайского» контракта поведение обеих компаний, по оценке антимонопольной службы, было «нестандартным».

УФАС пришло к выводу, что в этом случае они просто-напросто имитировали конкурентную борьбу для того, чтобы заполучить госконтракт по максимально высокой цене. Как следствие, 4 марта 2020 года АНО «Дирекция международных программ» и ООО «Барс Экспо» были признаны нарушившими №135-Ф3 «О защите конкуренции». Однако «картельщики» с таким решением не согласились и пошли в суд.

Оппонентов прокуратуры и УФАС поддержало АИР

К участию в разбирательстве в качестве третьих лиц были привлечены республиканская прокуратура и Агентство инвестиционного развития РТ. Если первая поддерживала антимонопольную службу, то АИР — ее оппонентов.

Суд пришел к выводу о том, что совокупность обстоятельств дела не позволяет сделать однозначные выводы о том, что антиконкурентное соглашение имело место быть. Извещения о закупке были размещены на едином официальном сайте госзакупок РФ zakupki.gov.ru. Эта информация была доступна неограниченному кругу лиц.

Одним словом, обвиненные в сговоре участники закупки не могли знать, что в итоге будет подана лишь одна заявка с ценовым предложением. Спрогнозировать количество участников было невозможно. К тому же, по закону оператор электронной площадки обязан соблюсти инкогнито в отношении компаний, подавших заявки. И сговариваться в этом случае бесполезно: друге претенденты на контракт могли дать какую угодно цену. Да и снижение цены всего на 0,5 процента, равно как отказ участников аукциона от дальнейшего ее понижения, совсем не из ряда вон: это обычное поведение коммерческих компаний, цель которых получить прибыль.

УФАС пришло к выводу, что компании имитировали конкурентную борьбу для того, чтобы заполучить госконтракт по максимально высокой цене. Фото: kazanfirst.ru

При этом в судебном заседании АИР сообщило, что в ходе аукциона «Дирекция международных программ» уведомила его о техническом сбое, который делал невозможным ее дальнейшее участие. Оснований считать эту информацию недостоверной у них нет. Вот и суд не разделил скепсис УФАС: участник аукциона не мог заранее знать о техническом сбое и пригласить нотариуса. Кроме того, в тот же день с 9.48 по 10.15 «Дирекция международных программ» успешно участвовала в других электронных торгах, проводимых АИР. Кто мог предполагать, что несколькими часами позже возникнут проблемы?

Вывод о сговоре носит предположительный характер

Что же касается договоров подряда, они в такой ситуации «не запрещены действующим законодательством». Более того: это предусматривал сам контракт. То есть заказчик изначально предполагал, что самостоятельно выполнить все, что требовалось, невозможно. К примеру, Дирекции, утверждала компания «Барс Экспо», отдали только те позиции, в которых она наиболее компетентна. Суд констатировал, что привлечение субподрядчиков само по себе сговора с целью поддержания максимальной цены на аукционе не доказывает. А то, что директора компаний, названные УФАС двоюродными братьями, координировали свой шаги на торгах, всего лишь «не подтвержденное предположение».

Кроме того, говоря об устойчивых связях этих компаний, УФАС в то же время отметило, что они неоднократно участвовали в аукционной борьбе. И порой сбивали цену до 12,5 процента от начальной. То есть антимонопольная служба, по мнению служителей Фемиды, противоречит себе. С договорными отношениями тоже все в порядке: займы были погашены, услуги оказаны. Причем большая часть договоров (7 из 11) были подписаны до проведении спорного аукциона. Одним словом, договоры были реальными. Суд, напротив, расценил это как отсутствие сговора.

Ни прямых доказательств, ни косвенных

И, наконец, один из «козырей» УФАС. Оно было убеждено, что вход участников «дубайского» аукциона на электронную площадку с одного и того же IР-адреса не мог быть совпадением: это свидетельство целенаправленных действий. Но суд и это не впечатлило. Как подтверждает сложившаяся судебная практика, подача заявок с одного IP-адреса, так же как и договорные отношения между участниками картеля, еще не свидетельствует об их информированности о поведении друг друга. Как не означает и то, что заявки были поданы с одного компьютера, говорится в решении.

К тому же сами предполагаемые участники картеля во время рассмотрения дела в УФАС сообщили, что выходили в интернет с помощью открытой в публичном месте сети Wi-Fi. В такой ситуации один IP-адрес может фактически одновременно использовать неограниченный круг лиц. В пользу этого говорит тот факт, что в этом месте (гостиница и деловой центр) работают больше двух десятков юрлиц. Иначе говоря, это место массовой регистрации пользователей.

Суд пришел к выводу о том, что совокупность обстоятельств дела не позволяет сделать однозначные выводы о том, что антиконкурентное соглашение имело место быть. Фото: realnoevremya.ru

В законе говорится, что факт заключения антиконкурентного соглашения может быть установлен как на основании прямых доказательств, так и на совокупности косвенных. Так вот, по мнению суда антимонопольная служба в данном случае не представила ни то, ни другое. В результате суд иск удовлетворил: признал недействительным решение татарстанского УФАС. Вслед за Арбитражным судом РТ ту же позицию по делу продемонстрировали и суды вышестоящих инстанций. Арбитражный суд Поволжского округа вынес свой вердикт, который ничего не изменил для антимонопольной службы, буквально на днях.

«Мы работаем чисто: обвинения не оправданны»

Ни в АИР, ни в УФАС по РТ сложившуюся ситуацию «Реальному времени» пока не прокомментировали. К моменту публикации материала ответы на запросы получены не были. Наше издание опубликует их по получении. Связаться с гендиректором АНО «Дирекция международных программ» Аделем Нагумановым не удалось: мы не застали его на рабочем месте. А все остальные сотрудники, как сообщили на том конце провода, «в данный момент заняты».

— Что значит выявили картель?! Пытались что-то найти. Мы свою работу выполняем и выполняем ее чисто. Обвинения не оправданны! — в свою очередь, сообщил «Реальному времени» в коротком комментарии по телефону руководитель и владелец ООО «Барс Экспо» Руслан Фахардынов.



Перестроили ли они как-то работу после претензий антимонопольной службы? Фахардынов говорит, что нет: «В этом нет никакой необходимости». Владелец компании «Барс Экспо» сообщил, что у него к этому делу подключены юристы. Сам же он старается «никакой реакции на это не давать». Фахардынов признал, что тем самым «головную боль им, конечно, создают». «Но, может быть, им [УФАС по РТ] задача поставлена, и они ее отрабатывают», — предположил он.

Выставка в Ганновере тоже не прошла мимо прокуратуры и УФАС

Отметим, что претензии к этим компаниям возникают не впервой. Ранее «Реальное время» рассказывало о том, что в 2019 году татарстанское УФАС проверяло госзакупку Агентства инвестиционного развития РТ по организации участия Татарстана в международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2019 (Германия, Ганновер) с начальной ценой 12,4 млн рублей. Проверки прошли по поручению прокуратуры республики, которая усмотрела в тендере признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В 2019 году татарстанское УФАС проверяло госзакупку АИР РТ по организации участия Татарстана в HANNOVER MESSE. Фото: tatarstan.ru

Так, извещение АИР о проведении аукциона было размещено 26 февраля 2019 года, 15 марта заканчивался срок подачи заявок. Торги должны пройти 18 марта, а непосредственно сама выставка в Германии — с 1 по 5 апреля. Согласно техзаданию, победитель аукциона должен разработать концепцию, фирменный стиль, экспозиционный план и программу деловых мероприятий. А также забронировать и предоставить выставочную площадь, провести рекламную кампанию, смонтировать экспозицию и прочее.

«Агентством установлены требования к потенциальному победителю аукциона по оказанию услуг по организации участия РТ в выставке HANNOVER MESSE 2019 за 14 календарных дней, что в состоянии осуществить лишь заранее осведомленный о подобных требованиях исполнитель», — заявили в антимонопольном ведомстве. Тогда АИР даже было вынуждено приостановить определение поставщика: «по требованию контрольного органа».

Но все завершилось благополучно. Глава АИР Талия Минуллина назвала «невозможность осуществления требований в срок» субъективным мнением и отметила, что в аукционе участвовало пять фирм (победило ООО «Барс Экспо»). В результате и УФАС по РТ отказалось удовлетворить жалобу прокуроров, признав ее необоснованной, тем более что цена на торгах после подачи заявок со стороны трех участвующих компаний снизилась на 2 млн рублей.

Начальник отдела контроля закупок Управления Алмаз Яфизов позже сообщал, что жалоба на Агентство была признана необоснованной. Он напомнил, что в аукционе участвовало пять организаций: «И если они были готовы уложиться с поставкой в столь короткие сроки, значит, условия тендера были выполнимы для любого, кто изъявил желание участвовать, и конкуренция имела место».

Известно, что 28—30 июля 2021 года в нашем городе запланировано проведение XII международного экономического саммита России и стран ОИС Kazansummit 2021. В его организации, судя по рекламе, задействовано и АНО «Дирекция международных программ». Продолжение следует?