АСВ предъявило «субсидиарку» на полмиллиарда платежеспособным бенефициарам страховой группы АСКО

Почти 500 млн рублей убытков от банкротства страховщика предложено покрыть его бывшим владельцам и руководителям

Конкурсный управляющий ООО «СГ «АСКО» — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» требует привлечь к субсидиарной ответственности по долгам страховщика восемь «физиков» и пять юрлиц, включая бенефициаров таких компаний, как «Камский бекон», «Челны-Бройлер» и «Акибанк». Всем им, включая купивших АСКО москвичей, предложено покрыть убытки кредиторов страховой группы, потерпевшей крах три года назад, в общей сумме 479 млн рублей. АСВ подало заявление об этом в татарстанский арбитраж. Госкорпорация вменяет в вину контролирующим должника лицам перечисление денежных средств в пользу технических контрагентов, замещение ликвидных ценных бумаг и недвижимого имущества векселями подобных же компаний-однодневок, а также покупку доли в уставном капитале одной из них.

В одной связке и бывшие, и новые собственники и руководители

Конкурсный управляющий обанкротившейся СГ «АСКО» — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила о том, что 15 марта подала в Арбитражный суд Татарстана заявление о привлечении контролировавших страховщика лиц к субсидиарной ответственности на 479 млн рублей.

Согласно пресс-релизу АСВ, в заявлении фигурируют восемь «физиков» и пять юрлиц, включая Ильшата Фардиева и Ильдара Галяутдинова, ООО «Камский бекон», ООО «Челны-Бройлер», ПАО «Акибанк» и близкие к ним ООО «Жилэнергосервис», ООО «Связьинвест» и земельную корпорацию «Энергия» (все входили в число совладельцев СГ «АСКО»). Компанию им составили Васима Ашрапова, Александр Клевцов, Гульсина Миннеханова, Эльза Галяутдинова, которым ранее тоже принадлежали определенные доли общества, и Ранизя Баширова (бывший гендиректор страховщика). Перечислены и последние московские руководители страховой группы. В частности, Алексей Невский (ранее — Курлович) и Евгений Степанов. Первый был директором страховой группы на момент введения временной администрации. Второй занимал должность его заместителя. Их ранее АСВ уже требовало привлечь к ответственности в виде возмещения убытков.

Согласно пресс-релизу АСВ, в заявлении фигурируют восемь «физиков» и пять юрлиц, включая Ильшата Фардиева (на фото) и Ильдара Галяутдинова

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшие страховщика лица перечисляли денежные средства в пользу технических контрагентов, а также замещали ликвидные ценные бумаги и недвижимое имущество векселями подобных фирм-однодневок, сообщает госкорпорация. Помимо этого, был выявлен факт приобретения ими доли в уставном капитале очередной технической организации. Агентство по страхованию вкладов отмечает, что эти обстоятельства, в соответствии с законом о банкротстве, и стали основанием для привлечения упомянутых компаний и физлиц к субсидиарной ответственности.

Вывели из компании более 900 млн рублей

Напомним, что Центробанк ввел в базировавшейся в набережных Челнах СГ «АСКО» временную администрацию в конце декабря 2017 года — в связи с ненадлежащим исполнением плана восстановления ее платежеспособности. Сроком на полгода. Но уже в январе 2018 года регулятор приостановил действие лицензии компании. Причиной стало невыполнение предписаний: банк давал АСКО 10 дней на устранение нарушений. Однако в итоге лицензия была и вовсе отозвана.

А уже в марте арбитраж Татарстана признал страховщика банкротом.

В мае того же года ЦБ заявил о том, что временная администрация АСКО, назначенная в конце 2017 года, выявила вывод активов страховщика на сумму, близкую к 1 млрд рублей. «Установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов на общую сумму более 900 млн рублей», — говорилось в сообщении Центробанка.

В мае 2018 года ЦБ заявил о том, что временная администрация АСКО, назначенная в конце 2017 года, выявила вывод активов страховщика на сумму, близкую к 1 млрд рублей. Фото: chelny-biz.ru

Убыточность была запредельной

Отметим, что к тому моменту АСКО проработала на рынке 28 лет. Среди ее клиентов было много корпоративных структур, юрлиц и более 700 тыс. «физиков». Лицензия позволяла оказывать 18 видов услуг страхования. У компании были открыты офисы в крупных городах Татарстана и России, например в Краснодаре, Москве, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тюмени, Ульяновске, Уфе.

До определенного времени у «Акибанка» было 17,9% в уставном капитале АСКО, у «Челны-Бройлера» — 15,23%, «Камского бекона» — 11,81%, «Жилэнергосервиса» — 7,47%, «Связьинвеста» — 5,84%, «Земельной корпорации «Энергия» — 3,49%, Ильшата Фардиева — 7,77%, предправления «Акибанка» Ильдара Галяутдинова — 12,3%, Васимы Ашраповой — 6,1%, совладельца «Камского бекона» Александра Клевцова — 3,49%, бывшего экономиста «Татэнерго» Гульсины Миннехановой — 7,77%.

Однако незадолго до банкротства у АСКО сменился состав собственников. Она на 99,9% стала принадлежать московскому ООО «УК «Сити Ассет Менеджмент» (доля находилась под обременением). Возглавил компанию владелец двух санкт-петербургских фирм «Стекло-Транс» и «Страховой и перестраховочный брокер «Атлант» Алексей Курлович. Еще 0,1% АСКО было оформлено на собственницу московской юрфирмы «Лавьер» Наталью Комарову.

Как единодушно отмечали участники страхового рынка, ситуация в АСКО была непростой в течение длительного времени. Акционеры не смогли пополнить капитал необходимыми средствами. С самого начала своей деятельности АСКО строила бизнес на взаимодействии со структурами бывшего руководителя «Татэнерго» и «Акибанка». В свое время страховщик занимал порядка 60—70% рынка Набережных Челнов. Но в последние перед крахом годы у АСКО сложился достаточно несбалансированный портфель, где большую долю составляло ОСАГО. Страхование автогражданской ответственности само по себе убыточно для страховых компаний, а в Челнах — в особенности.

Как отмечал нашему изданию директор филиала «Ингосстрах» Игорь Волчков, убыточность АСКО была запредельно высокой. По всей видимости, с уменьшения портфеля страхования и начались проблемы.

Дополнительно к этому, соответственно, уменьшился портфель страхования юрлиц, пояснял он. Челнинский страховщик «полностью просел» уже примерно за три-четыре года до своего краха, утверждал вице-президент Союза страховщиков РТ и глава ООО «Полиссервисконсалтинг» Рустэм Сабиров. Речь шла о потере низкоубыточного сегмента рынка и работе только в высокоубыточном.



«Это очень удобно — довести компанию, а потом продать ее шаромыжникам»

В результате страховщика с челнинскими корнями продали москвичам «с очень нехорошей репутацией». По информации участников рынка, эти люди специализировались на покупке компаний, выводе из них активов и последующем закрытии.

В частности, на их счету к тому моменту было как минимум три обанкроченные организации из этой сферы, рассказывал «Реальному времени» Рустэм Сабиров.

Одним словом, печальный финал АСКО был предопределен. Буквально на следующий же день после смены директора страховщика на рынок были выброшены десятки тысяч полисов, которые начали продаваться на исключительно выгодных условиях для продавцов. «Дураку понятно, что это делалось для того, чтобы собрать деньги и сбежать», — отмечали собеседники «Реального времени».



Однако Рустэм Сабиров уже тогда придерживался мнения, что нельзя снимать ответственности за случившееся и с прежних акционеров, которые формировали политику компании, структуру портфеля, утверждали долю ОСАГО, решали — вливать деньги в уставный капитал или нет. «Это очень удобно — довести компанию, а потом продать ее шаромыжникам!» — сетовал вице-президент Союза страховщиков РТ.