Страсти по гололеду: власти Советского района Казани привлекли за закупку реагента

Из-за излишней конкретики УФАС признало муниципальное предприятие нарушителем закона о контрактной системе

В разгар июльской жары в арбитраже не утихают страсти по поводу гололеда. Точнее, предметом разбирательства стали химреагенты, закупленные администрацией Советского района Казани в конце прошлого года у торгового дома Уральского завода противогололедных материалов из Перми. Насколько эффективными они оказались, судить не беремся. Однако контракт на сумму свыше 500 млн рублей привлек внимание УФАС. По данным антимонопольщиков, торги были, что называется, заточены под одного поставщика. Так, техзадание содержало излишние требования, вплоть до результатов испытаний реагентов, что могло «ограничивать доступ участников к закупкам». Причем как в Советском районе, так и в остальных районах поставщик противогололедных материалов на протяжении последних пяти лет был один и тот же. Это уже известный торговый дом, который, как и сам завод, принадлежит одному из богатейших предпринимателей Пермского края Халэфу Гильфанову. Детали — в материале «Реального времени».

На лед выбросили больше 500 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», администрация Советского района Казани судится с татарстанским УФАС, пытаясь оспорить его решение от 8 октября прошлого года. Тогда ведомство Айрата Шафигуллина провело внеплановую документарную проверку Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани и ее заказчиков — Комитета внешнего благоустройства и администраций семи районов татарстанской столицы, включая Советский. Проверяющих интересовало, как соблюдается законодательство РФ о контрактной системе. В центре их внимания оказался аукцион на поставку противогололедного материала.

О проведении этих электронных торгов было объявлено 25 августа прошлого года. Цена контракта составила 501,2 млн рублей. Срок подачи заявок заканчивался 17 сентября, сам же аукцион должен был пройти 21 сентября. Как оказалось, на эти торги была подана одна-единственная заявка — от ООО «Уральский завод противогололедных материалов». Всем требованиям она соответствовала, и в итоге именно это предприятие признали победителем.

Что не устроило проверяющих? Дело в том, что в техзадании к аукциону были установлены в том числе требования к показателям реагента — плавящая способность ПГМ (количество льда в граммах, расплавленное одним граммом ПГМ, — не менее 5 г/г), температура начала кристаллизации (не выше 10 градусов), показатель агрессивности воздействия на цементобетон (не более 0,07 г/куб. см), массовая доля растворимых солей (20—30%) и влаги в гранулах (не более 5%) и т.д.

Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки. В связи с этим требования заказчика подробно описать в заявке химический состав и компоненты реагента или показатели, которые становятся известными только при его испытании после производства, имеют «признаки ограничения доступа к участию в закупке», заключили в татарстанском УФАС. Там пришли к выводу, что заказчик в этом случае установил избыточные требования к товару. Техническое задание было не объективно и «создавало дополнительные препятствия для подготовки заявки на участие в аукционе». А это не что иное, как нарушение требований закона о контрактной системе.

Все как один нарушили закон

Несмотря на то, что на УФАС в суд подала только администрация Советского района Казани, ситуация оказалась зеркальной и в остальных. Да и как иначе, если на упомянутом аукционе закупали противогололедные материалы на всю Казань. Районные администрации загодя, 20 августа, подписали соглашение о проведении совместных торгов. Согласно ему, в разработке аукционной документации должны были участвовать все стороны.

Исходя из этого, в антимонопольной службе признали нарушителями все муниципальные учреждения, имевшие отношение к этой закупке: Дирекцию по конкурентной политике и закупкам, Комитет внешнего благоустройства и администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, Кировского и Московского, Вахитовского и Приволжского, и, наконец, Советского района. Всех их привлекли к участию в разбирательстве как третьих лиц, но их представители на рассмотрение дела не явились.

Инспекция татарстанского УФАС России проанализировала прошлые закупки противогололедных реагентов для районов Казани. Выяснилось, что победитель торгов всегда был один и тот же — уже известный торговый дом Уральского завода противогололедных материалов. Фото: realnoevremya.ru (архив)

И только администрация Советского района посчитала, что ее признали нарушителем необоснованно. Но добиться отмены решения УФАС ей не удалось. Арбитражный суд РТ 21 апреля этого года разделил выводы антимонопольной службы. Вчера Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения, а жалобу районных властей без удовлетворения. А это значит, что с этого дня прекращается действие обеспечительных мер, которые 3 марта этого года татарстанский арбитраж принял по просьбе истца. Речь идет о приостановлении действия пункта 2 решения УФАС, в котором говорилось о передаче материалов для возбуждения административного производства против нарушителей законодательства.

Победитель торгов один и тот же — торговый дом УЗПМ

Более того, инспекция татарстанского УФАС России проанализировала прошлые закупки противогололедных реагентов для районов Казани. Выяснилось, что победитель торгов всегда был один и тот же — уже известный торговый дом Уральского завода противогололедных материалов. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году госконтракты составили почти 77% выручки этого предприятия. И основными его заказчиками в это время были ранее упомянутые муниципальные предприятия Казани. Они же значатся в числе крупнейших заказчиков на протяжении последних пяти лет. Так, Советская, Ново-Савиновская, Вахитовская и Приволжская райадминистрации столицы Татарстана заключили с заводом за этот период по восемь контрактов на 316,5 млн, 299,3 млн и 523,6 млн рублей соответственно. В общей сложности покупки Казани обеспечили ему поступление 1,13 млрд рублей.

Отметим, что Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ») — одно из крупнейших предприятий на этом рынке в России и СНГ. Его мощности оцениваются в 1 млн тонн в год. ПГМ выпускаются на двух производственных площадках: в Краснокамске Пермского края и в индустриальном парке «ТОС» в городе Долгопрудном Московской области. В последние годы УЗПМ для зимнего и межсезонного обслуживания городских дорог и тротуаров, аэропортов и мостов активно продвигает средство «Бионорд». До недавних пор, если верить информации самого предприятия, он был востребован не только в России и СНГ, но и странах Евросоюза.

Выяснилось, что победитель торгов всегда был один и тот же — уже известный торговый дом Уральского завода противогололедных материалов. Фото: tatar-inform.ru

Аварийность снизилась почти вдвое

Что касается Казани, местные СМИ еще в 2009 году сообщали, что зампредседателя исполкома Казани Мансур Хафизов на заседании комиссии в Кабмине Татарстана, обсуждавшей вопрос подготовки дорог к зиме, как альтернативу песчано-соляной смеси презентовал химический противогололедный реагент «Бионорд» (в виде белых гранул, состоит из нескольких видов хлористых солей). Но тогда в бюджете Казани на него не хватало денег. В 2009 году денег на содержание дорог в татарстанской столице выделили вдвое меньше, чем годом ранее: в целом это 328 млн рублей. Тогда как только для эксперимента с новинкой на 3 млн «квадратов» требуется 100 млн рублей.

Судя по всему, средства в итоге найти удалось. Издания сообщали, что в 2011 году в Казани приступили к испытаниям этого средства. И результат применения ноу-хау как будто бы был. В частности, гендиректор самого УЗПМ Дмитрий Пылев рассказывал «Коммерсанту», как компания впервые представила свой инновационный «Бионорд двухфазный» в 2017 году на международной выставке «Дорога» в Москве делегации во главе с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, помощником президента РФ Игорем Левитиным и главой «Росавтодора» Романом Старовойтом. По его словам, за время применения «Бионорда» в Москве количество ДТП в зимнее время снизилось на 67% (а травм из-за гололеда — в три раза), в Екатеринбурге — на все 72%, в Казани — на 45%.

Вот и руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова в январском интервью «Реальному времени» отмечала, что Казань «первой в стране внедрила самый крутой вид реагентов — двухфазный, он не разносится ветром и не засаливает почву». Интересно, что в самой Перми «Бионорд» стали применять только с марта 2019 года, когда в городе травмировалось несколько сотен человек. Вот и мэрия Новосибирска в том же году сообщала о намерении, помимо традиционной песчано-соляной смеси, применять «Бионорд», который в 20 раз дороже песка, но при этом его расходуется в 10 раз меньше. Причем дороги им нужно обрабатывать еще до снегопада.

Один из богатейших предпринимателей Пермского края

На сайте УЗПМ упомянутый торговый дом назван генеральным дистрибьютором завода. Сейчас у уральского завода, согласно сайту, в Татарстане есть три дилера. В одном из них, ООО «Арт Строй Казань», сообщили, что их по факту два: одно из юрлиц принадлежит их филиалу в Набережных Челнах. Там пояснили, что в 2021 году ПГМ в нашем регионе продавал сам торговый дом, так как дилерские договоры на тот момент еще не были заключены.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ООО Торговый дом «Уральский завод противогололедных материалов», как и самого УЗПМ, значится Халэф Гильфанов. Торговый дом в прошлом году выручил от продажи 1,5 млрд рублей, его чистая прибыль составила 199,4 млн. При этом выручка самого завода превысила 5,9 млрд (чистая прибыль равна 1,9 млрд). СМИ включают Гильфанова в сотню богатейших предпринимателей Пермского края. Бизнесом он владеет вместе с партнером Андреем Бабиковым. Основной деятельностью первого называют как раз таки производство и продажу популярной антигололедной смеси «Бионорд». В 2020 году она обеспечила Уральскому заводу противогололедных материалов 4 млрд рублей выручки. Как видим, доходы за это время только выросли.

Фото: скриншот yandex.ru/maps