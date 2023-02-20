«Как в 114 точках шиномонтажа пяти субъектов России могло работать меньше 100 человек?»

Казанская сеть шиномонтажей «5 колесо» отбивается от 200-миллионной претензии налоговиков

Фото: скрин сайта 5koleso

Как стало известно «Реальному времени», франчайзи сети шиномонтажей «5 колесо», которой владеют владелец автомоек «Мойдодыр» Айдар Исмагилов и его бизнес-партнер Ильдар Бикмуллин, отбиваются от многомиллионных претензий налоговиков. ФНС доначислила ИП Гульсине Бикмуллиной (матери одного из бизнесменов) 208,6 млн рублей налогов, пени и штрафов, после того, как «выявила» на ее предприятиях «лишних» работников, общее количество которых выходило за пределы, при которых разрешается применять систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Подробнее о судебном процессе и причинах, по которым предприниматели уходят от налогов, дробя бизнес, — в нашем материале.

Бизнес-схема смутила ФНС



Казанский ИП Гульсина Бикмуллина оспаривает решение Межрайонной инспекции ФНС №5 о привлечении ее к ответственности за совершение налогового правонарушения, выявленного в результате проверки, охватывавшей период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018-го.

Правонарушение, по версии ФНС, состояло в том, что в IV квартале 2016 года предприниматель платила ЕНВД, хотя утратила такое право и в связи с тем, что на ее предприятии работало в общей сложности более ста человек, должна была перейти на общий режим налогообложения. По мнению налогового органа, предпринимателем была реализована схема построения бизнеса, при которой часть сотрудников, задействованных на шиномонтажах «5 колесо», были формально устроены на предприятиях, оформленных на ее супруга Марса Бикмуллина и сына Ильдара Бикмуллина. Исходя из этого Бикмуллиной были доначислены налоги за 2016 год — 134,6 млн рублей НДС, 74 млн рублей НДФЛ, а также пени и штрафы.

По мнению налогового органа, была реализована схема построения бизнеса, при которой часть сотрудников, задействованных на работавших под брендом «5 колесо» шиномонтажах Бикмуллиной, были формально устроены на предприятиях, оформленных на ее супруга Марса Бикмуллина и сына Ильдара Бикмуллина. Фото: скрин yandex.ru

Заявление Бикмуллиной поступило в суд в августе 2022 года, позднее Арбитражный суд РТ принял обеспечительные меры в виде приостановления действия решения налоговой о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Оспорить это решение в высшей инстанции налоговикам не удалось.

Впоследствии суд удовлетворил иск Бикмуллиной о признании недействительным решения о доначислении налогов. «Реальное время» обратилось с запросом в УФНС по РТ о том, как расценивает налоговый орган результаты судебного процесса и намерен ли он оспаривать решение Арбитражного суда РТ. По получении ответ на запрос будет опубликован.

Все друг другу компаньоны

По данным ФНС, у группы предприятий, объединенных брендом и родственными связями, начиная с 2009 года, были зарегистрированы в Воронежской области — 31 шиномонтажная мастерская (на момент вынесения судом решения 15 из них были сняты с учета), в Самарской области — 25 мастерских (21 снята с учета), в Пермском крае — 34 (17 сняты с учета), в Московской области — 3 (1 снята с учета), в Казани — 21 (17 сняты с учета), а ИП Бикмуллина перечисляла семейным компаниям деньги.

В 2020—2021 гг. налоговый орган допрашивал ряд сотрудников этих фирм, и те подтвердили, что «оказывают услуги» на объектах шиномонтажа Бикмуллиной «Пятое колесо», будучи трудоустроенными в компаниях, совладельцами которых выступают ее сын Ильдар Бикмуллин и владелец сети автомоек «Мойдодыр» Айдар Исмагилов.

— Из проведенных допросов установлено, что ООО «Сервис Групп-А» оказывало бухгалтерские услуги по индивидуальным предпринимателям, заключало договоры с поставщиками, осуществляло закупку расходных материалов, ТМЦ на всю сеть шиномонтажа «5 колесо», распределяло все товары, материалы по индивидуальным предпринимателям по регионам. В каждом регионе был индивидуальный предприниматель, у которого были объекты шиномонтажа, но все они входили в единый холдинг, сеть шиномонтажа «5 колесо», — приводили свои доводы налоговики в суде.

Кроме того, по данным ФНС, сотрудники фирмы проводили правовую экспертизу договоров, мониторили рынок, искали поставщиков в регионах, где открывались новые объекты. Бухгалтерские услуги оказывались следующим индивидуальным предпринимателям: Бикмуллина Гульсина Харисовна, Стрельцов Виталий Сергеевич, Маликова Флера Ахатовна, Лукин Роман Александрович, Исмагилов Ильнар Радифович, Бикмуллина Эльвира Рафаэловна, Романов Дмитрий Александрович, Исмагилов Радиф Бариевич. Также от имени перечисленных предпринимателей заключались договоры на поставку ТМЦ. Вводили товарные накладные по деятельности ИП в программу 1С, также проводили акты сверок, подбор людей, поиск мест под новые павильоны, заключение договоров аренды. Проводили обучение, аудит, выявление точки роста сотрудников — шиномонтажников, проведение аттестаций на объектах: г. Казань, г. Нижнекамск, г. Уфа, г. Челябинск, г. Пермь, г. Москва, г. Нижний Новгород, г. Воронеж, г. Самара. В городах Нижнекамск, Уфа, Челябинск, Пермь, Москва, Нижний Новгород, Воронеж, Самара. Таким образом, ООО «Сервис Групп-А» оказывало услуги в адрес всех индивидуальных предпринимателей, которые оказывали услуги шиномонтажа под товарным знаком «5 колесо».

Павильон сети «5 колесо» в Москве. Фото: скрин yandex.ru

Инспекция пришла к выводу, что «каждая организация оказывает услуги по разным регионам России и в адрес разных индивидуальных предпринимателей, в том числе Заявителя, у которых имеются объекты шиномонтажа «5 колесо». Следовательно, имеется территориальное разделение оказания услуг между взаимозависимыми организациями в адрес индивидуальных предпринимателей». В пользу этого вывода также говорила информация о том, что «ООО «Альфа-Банк» представлена доверенность от 15.09.2016 ИП Бикмуллиной Г.Х. на Исмагилова Ильнара Радифовича (соучредитель указанных организаций)».

«Это еще не доказательство»

ФНС произвела расчет среднесписочной численности работников ИП Бикмуллиной и пришла к заключению, что в декабре 2016 года численность работников на ее предприятиях составила 124 человека (с учетом самого предпринимателя).

Павильон сети «5 колесо» в Самаре. Фото: скрин yandex.ru

— Инспекция приходит к выводу о взаимозависимости участников схемы дробления бизнеса. Отношения между заявителем (ИП Бикмулиной, — прим. ред.) и Бикмуллиным Ильдаром Марсовичем в силу взаимозависимости и подконтрольности оказывали влияние на условия и экономические результаты их деятельности в период 2016—2018 гг. Установлена взаимозависимость участников схемы дробления бизнеса, так как предприниматель и Бикмуллин Ильдар Марсович являются взаимозависимыми лицами, — отметили налоговики.

Таким образом, в ФНС пришли к выводу, что «ИП Бикмуллина Г.Х. утратила право на применение системы налогообложения, установленной главой 26.3 НК РФ (статья 346.26 НК РФ) и с 4-го квартала 2016 года считается перешедшей на общий режим налогообложения».

Но суд не согласился с выводами, поскольку налоговый орган установил превышение среднесписочной численности работников «5-го колеса» не на весь период, за который было сделано доначисление, а лишь на декабрь 2016 года. Кроме того, налоговики допросили менее 5% сотрудников, причем некоторые из опрошенных были приняты на работу позже 2016 года. «Вывод налогового органа о том, что все работники указанных организаций фактически осуществляли деятельность у предпринимателя, не может быть признан обоснованным», указал Арбитражный суд РТ.

Сотрудники »5-го колеса» в Перми в период самоизоляции в 2020 году. Фото: скрин yandex.ru

— Проведенные в 2019—2020 гг. осмотры объектов заявителя не могут служить доказательством того, что в декабре 2016 года по данным объектам работало аналогичное количество лиц с аналогичными должностями. Суд соответствующих доказательств, однозначно и бесспорно свидетельствующих о том, что фактический штат заявителя за 4-й квартал 2016 года был более 100 человек, не усматривает, — говорится в судебном решении.

«Мы честно заработали свои деньги»

Контактов Гульсины Бикмуллиной в открытом доступе «Реальному времени» обнаружить не удалось, а телефон ее сына Ильдара Бикмуллина оказался вне доступа. Но редакция готова осветить их точку зрения на результаты судебного процесса.

«Реальное время» также обратилось к компаньону Бикмуллиных и совладельцу сети шиномонтажек «5 колесо» Айдару Исмагилову.

— «5 колесо» — франшиза. Изначально был зарегистрирован товарный знак, который принадлежит мне и моему партнеру. И мы, на основании свидетельства Роспатента, предоставляем в пользование остальным франчайзи. С той части бизнеса, которой владеем, мы, безусловно, платим налоги. Остальные франчайзи, пользующиеся товарным знаком и имеющие свои доходы, платят налоги самостоятельно. Если бы мы дробили бизнес, это означало бы, что мы извлекали доход. Но мы этого не делали.

Исмагилов подчеркнул:

— Бизнес строится в соответствии с законодательством и платит налоги уже 12 лет. Решение суда это подтвердило. Дробление означает, что бизнесом владеет один собственник и извлекает доход в свою пользу незаконно. А мы честно заработали свои деньги, и суд это подтвердил.

«Это только первая инстанция»

— Искусственное дробление бизнеса — пожалуй, вторая по частоте категория налоговых споров, — говорит эксперт «Реального времени» — старший партнер юридической компании «АНП Зенит» Гузель Валеева. — Все потому, что спецрежимы задумывались государством как мера поддержки малого бизнеса. Но низкая налоговая нагрузка (порой в разы, десятки раз меньше, чем на общей системе налогообложения) объясняет желание удержаться на льготном режиме и подросшему бизнесу.



По ее словам, главным преимуществом ЕНВД (этот налоговый режим отменен с 01.01.2021), в отличие от «упрощенки», являлось отсутствие лимита по выручке. То есть можно было при многомиллионных, миллиардных оборотах платить копейки. Главное — уложиться по численности работающих — максимум 100 человек.

— Как только приближались к лимиту — многие предприниматели шли на ухищрения, — рассуждает Валеева. — Схема с аутстаффингом, когда часть сотрудников устраивают в связанную компанию, которая оказывает услуги налогоплательщику, — одна из таких.

Конечно, текст судебного акта без изучения материалов дела не дает оценить полной картины. Но опираясь на здоровую логику, сложно объяснить, как могло в 89—114 точках шиномонтажа, находящихся к тому же в пяти разных субъектах России, работать меньше 100 человек. К тому же это только первая инстанция.