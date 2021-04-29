Татарского мецената Фаизова и Ко подстрахует самарский миллиардер-мотоциклист Шеянов?

В банкротном деле партнера бенефициара ГК «Ортэкс» возникли гарантии ИК «Трансфер»

Партнер лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева и один из самых влиятельных татар Москвы Рафаэль Фаизов стремится избежать распродажи имущества. Сбербанк запустил процедуру банкротства предпринимателя из-за поручительства по кредитам двух предприятий группы «Ортэкс». Предложенный должником план реструктуризации долга «растянут» по времени до 1 мая 2023 года. Впрочем, и размер задолженности впечатляет: в реестр кредиторов Фаизова включены требования на сумму около 3 млрд рублей, плюс еще 2 млрд — пока не рассмотрены. Источником погашения должны стать средства от продажи принадлежащих Фаизову долей компаний. Однако и финансовый управляющий, и банки-кредиторы считают такой план «экономически нецелесообразным». Даже несмотря на то, что должник заручился письмами ИК «Трансфер» самарского миллиардера Вячеслава Шеянова, которая якобы готова «выступить в качестве финансового гаранта» упомянутого плана реструктуризации.

Не брал ни копейки, всего лишь поручился

Как стало известно «Реальному времени», Рафаэль Фаизов, партнер лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева, стремится избежать распродажи имущества. Процедуру его личного банкротства запустил Сбербанк, так как предприниматель выступил поручителем по кредиту банка в 1,5 млрд рублей, выданному группе «Ортэкс» Тукаева и ее сельхозактивам: «ПлемРепродукту», «Репродукту», Тимашевской птицефабрике и т.д.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о проблемах, настигших эту бизнес-империю. Представитель Фаизова Михаил Крылов сообщал нашему изданию, что его доверитель «максимально против» банкротства, так как считает, что для этого нет оснований: «Из двух упомянутых кредитов мы не получили ни копейки и фактически считаем, что даже имущества, которое есть у заемщиков, достаточно для удовлетворения банковских претензий».

Судя по судебному заседанию, состоявшемуся в минувшую пятницу в татарстанском арбитраже, банкротная воронка затягивает партнера Тукаева все глубже. Фото: Максим Платонов

Тем не менее татарстанский арбитраж ввел в отношении партнера Тукаева процедуру реструктуризации долгов. Его финансовым управляющим был утвержден член ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» Алексей Щелоков. Судя по судебному заседанию, состоявшемуся в минувшую пятницу в татарстанском арбитраже, банкротная воронка затягивает партнера Тукаева все глубже, и он пытается этому противостоять. Фаизова относят к числу влиятельных татар Москвы, он известен как меценат. В частности, именно за заслуги на этом поприще президент Татарстана Рустам Минниханов вручал ему медаль «За доблестный труд».

В реестре требований уже на 3 млрд рублей, еще 2 млрд — на очереди

Как выяснилось, финансовый управляющий Фаизова не испытывает оптимизма по поводу того, что должнику удастся выбраться из процедуры банкротства на этом этапе. «Мы считаем, что план реструктуризации, который был представлен, не исполним», — сообщил его представитель Владислав Базаров. Он пояснил почему. По словам Базарова, стоимость выявленного имущества Фаизова составляет 202 миллиона, а в реестр его кредиторов на данный момент включено требований уже на сумму около 3 млрд, еще на 2 млрд рублей — пока не рассмотрены.

Кроме того, план реструктуризации задолженности предполагает исполнение до 1 мая 2023 года. Доли в уставных капиталах сразу нескольких организаций, которыми при этом решено поступиться, находятся в банкротстве. «С экономической точки зрения такой план утверждать нецелесообразно», — заключил молодой человек. Он также добавил, что если этого имущества будет недостаточно, иных источников средств, которыми можно было бы закрыть финансовую дыру, не представлено: «Все сводится к тому, что будут реализованы доли в уставных капиталах, которых недостаточно для погашения задолженности».

Одним словом, Базаров однозначно высказался за то, что нужно переходить к реализации имущества. Однако у судьи после его выступления возникли вопросы: «А намерения кредитных организаций, которые имеются в материалах дела? Ответчики представляли гарантийные письма, согласно которым с ними имеются соглашения. Также со Сбербанком ведутся переговоры». Впрочем, этот момент он попросил прокомментировать представителя самого Фаизова.

Фаизов известен как меценат. Именно за заслуги на этом поприще президент РТ Рустам Минниханов вручал ему медаль «За доблестный труд». Фото tatmsk.tatarstan.ru

Готов выступить в качестве финансового гаранта

Михаил Крылов, во-первых, напомнил, что требования к его клиенту возникли как к поручителю (по обязательствам ООО «ПлемРепродукт» и ООО «Репродукт»). Он считает, что ситуацию «необходимо рассматривать в комплексе». Что юрист имеет в виду? Несмотря на то, что в реестр кредиторов Фаизова включены требования на более чем 3 млрд рублей, по ним есть и иное залоговое имущество. «Вы считаете, что никогда не будут взысканы активы ни с реального должника, который брал кредит, ни с иных поручителей? Получается, что все возлагается на моего доверителя?» — задал он риторический вопрос представителю финансового управляющего.

Также Крылов сообщил, что он уже не раз представлял суду письма от инвестиционной компании «Трансфер». В них утверждалось, что она как финансовый гарант выступает за план, который был представлен: «Готова предоставить своими активами возможность его реализовать». Но финансовый управляющий об этом не обмолвился ни словом. Нет ссылки на упомянутые письма и в его отзыве.

Услышав это, судья попенял Базарову: понимает ли он, что возможно исполнение за счет других солидарных лиц? Надо было дать развернутый отзыв. А следом решил довыяснить про финансовые гарантии. Крылов пояснил, что было две гарантии. При этом он назвал инвестиционную компанию «Трансфер» с оборотом более чем в 2,8 млрд рублей, отметив, что на предыдущем судебном заседании был озвучен список ее активов. И эта ИК готова выступить поручителем Фаизова по реструктуризации его долгов. «В случае утверждения плана или заблаговременно?» — пытал Крылова служитель Фемиды.

Тот подтвердил, что и заблаговременно тоже. Он сообщил, что «Трансфер» уже направил письмо в Россельхозбанк о выкупе задолженности: там готовы рассмотреть. Судья поинтересовался: правильно ли он понимает, что «это своего рода банковская гарантия». Крылов подтвердил: фактически это гарантии инвестиционной компании «Трансфер», обеспеченные ликвидным залогом ценных бумаг.

Что думают по этому поводу в самой ИК «Трансфер», неизвестно. Связаться с компанией «Трансфер» по телефонам, указанным в открытых источниках, не удалось: на том конце провода не брали трубку. Электронной почты у нее нет. «Реальное время» готово опубликовать позицию компании.

Крылов сообщил, что «Трансфер» уже направил письмо в Россельхозбанк о выкупе задолженности: там готовы рассмотреть. Фото: kazned.ru

Прямой долг 13 миллионов: не платит 2 года

Впрочем, Рушан Галиев, представляющий АКБ «Пересвет», добавил в эту картину ложку дегтя. Он напомнил, что упомянутый банк — тоже кредитор Фаизова. И претензии «Пересвета» связаны отнюдь не с поручительством. «У нас прямой долг больше 13 миллионов рублей, который уже два года не обслуживается», — сообщил он. Они его сначала «просудили»: было вынесено решение о взыскании. Потом заключили мировое соглашение, но Фаизов его не исполнял, теперь вот дело идет к банкротству. «Мы за своими деньгами уже лет пять бегаем», — посетовал юрист.

Галиев, конечно же, заявил, что предложенный план реструктуризации АКБ «Пересвет» не устраивает. Во-первых, из-за срока выплаты долга, который приходится на 2023 год. Во-вторых, в деле нет никаких доказательств платежеспособности лиц, которые намерены оказать финансовую помощь: «Балансы не расшифрованы, ликвидность ничем не подтверждена. То, что у этих организаций есть средства, должна подтверждать выписка по счету». Он также обратил внимание на то, что первая процедура банкротства Фаизова длится уже больше 7 месяцев. План реструктуризации должен был быть представлен еще до первого собрания кредиторов, а оно состоялось в январе. Тогда, сделал акцент представитель АКБ «Пересвет», все кредиторы единогласно высказались за переход к распродаже имущества.

В кредитной организации полагают, что шаги должника и компаний, которые входят с ним в одну группу лиц, направлены лишь на затягивание разбирательства. «Кроме обещаний и писем, я ничего в деле не увидел. Я могу принести кучу таких писем», — резюмировал Галиев. Коснулся юрист «Пересвета» и перспектив погашения задолженности: если сопоручители Фаизова будут платить по счетам, возможно, уменьшатся обязательства перед Сбербанком. «Но видно же, что все банкроты. Даже если они и будут погашать долг, это растянется во времени. А нам деньги нужны сейчас», — высказался он по сути момента.

«Договоренности не достигнуты»

Была категорична и представитель Сбербанка Дарья Кильмяшкина. Она сразу прояснила ситуацию по гарантиям, представленным ИК «Трансфер». «Эти гарантии существуют в связи с тем, что действительно есть заявочные листы предприятий «Репродукт» и «Племрепродукт», по которым планировалось заключение цессии. Как раз ИК «Трансфер» планировалось предоставить финансовые гарантии должнику», — рассказала Кильмяшкина. Но на сегодняшний день, подчеркнула юрист Сбербанка, договоренности по заключению уступки долга с основным заемщиком нет.

«Я ответственно заявляю, что договора по цессии не достигнуто. Она не планируется и не будет заключена. Соответственно, и гарантий, которые давались с учетом этих договоров цессии, не будет», — четко проговорила она. При этом Дарья Кильмяшкина предположила, что, скорее всего, те договоренности, которые были с сопоручителем, также не достигнуты, так как эта группа предприятий взаимосвязана с банкротным делом Фаизова: «Поручались непосредственно за «Репродукт» и «Племрепродукт»». Одним словом, Сбербанк оказался солидарен с другими кредиторами: есть все основания приступить к реализации имущества. А план реструктуризации задолженности «с предложениями, которые никак не обсуждаются», должен быть отвергнут, добавила юрист.

Айрат Гатин, представлявший на процессе интересы Ильшата Тукаева (на фото), поддержал должника. Фото: tatarstan.ru

«Цессия все-таки еще возможна»

Михаил Крылов просил суд дать еще времени на доработку плана. Он напомнил, что была проведена оценка активов, по сути, обеспечивающих один и тот же долг Сбербанка. Но никаких действий по его продаже кредитная организация не предприняла. Что же касается гарантий и уступки долга, юрист Фаизова высказал уверенность в том, что «цессия все-таки еще возможна». Так, по его словам, Россельхозбанк сейчас выставил права требования к «Репродукту» на торги. Как ИК «Трансфер», так и еще одному инвестору, дана возможность ее приобрести.

Айрат Гатин, представлявший на процессе интересы Ильшата Тукаева (а он уже подошел к реализации имущества), поддержал должника. После судебного заседания Гатин пояснил «Реальному времени» свою позицию: по предварительным данным стоимость имущества ООО «ПлемРепродукт» и ООО «Репродукт», которые сейчас проходят оценку для последующей продажи, тождественна суммам задолженности перед банками. Таким образом, его продажа повлечет за собой погашение требований банков и, как следствие, прекращение дел о банкротстве Фаизова и Тукаева…

Представитель АКБ «Пересвет» гнул свою линию: должнику ничто не мешает урегулировать эти вопросы с помощью мирового соглашения. Можно и интересы банка соблюсти, и выкупить прямые долги. Причем также и во время следующей процедуры банкротства. Однако, несмотря на единую линию банков-кредиторов и финансового управляющего, судья решил дать шанс должнику. Подытожить всю информацию по личному банкротству Фаизова и связанных с ним «физиков» и юрлиц предстоит на следующем заседании, которое назначено на 21 мая. «Будем принимать решение», — пообещал судья.

Пока же финансовому управляющему предоставили время для анализа. Как-то ему было рекомендовано учесть, что есть солидарные должники, а также гарантии двух финансовых организаций. Служитель Фемиды заметил, что поскольку кредиторская задолженность очень большая, на суд тоже ложится немалая нагрузка. Каждому доводу должна быть дана оценка. Ни одно ходатайство, в том числе возможность ввести рефинансирование, нельзя оставлять без ответа.

Шеянов — уроженец поселка Петра-Дубрава Самарской области. Ныне у него там находится музей раритетных мотоциклов «Мотомир». Фото vk.com/motosofwar

Бывший вице-президент ГК «Сок» и коллекционер раритетных мотоциклов

Что известно о новом потенциальном инвесторе-гаранте совладельцев и самой ГК «Самарский бройлер»? СМИ отмечают, что, если верить интернет-классификаторам, Вячеслав Шеянов имеет отношение к 23 компаниям. В частности, в этом перечне ООО «Регион Финанс», уставный капитал которого составляет 3,7 млрд рублей, ООО «ФИК Паллант» — 2,7 млрд, ООО «ИК «Трансфер» (баланс 2,4 млрд), ООО «РГК» (баланс 1,1 млрд), ЗАО «Объединенный капитал» с «уставником» в 2,8 млрд и т.д.

Шеянов — уроженец поселка Петра-Дубрава Самарской области. Ныне у него там находится музей раритетных мотоциклов «Мотомир». Первоначальный капитал, рассказывают издания, будущий миллиардер заработал на программе «Российский народный телефон». Затем трудился в банковской сфере. В частности, был специалистом отдела депозитария управления ценных бумаг Самарского филиала ОАО «АБ «Инкомбанк», начальником отдела инвестиций там же. А в начале 2000-х годов он занял должность первого вице-президента ЗАО «Группа компаний «Сок» Юрия Качмазова.

В 2004 году Шеянов вновь вернулся в банковскую сферу: возглавил отраслевое управление по работе с корпоративной̆ клиентурой̆ ОАО «Внешторгбанк», курировал проекты с РЖД. Спустя год был переведен на должность управляющего директора первого управления по работе с крупными клиентами ВТБ. В сферу деятельности входило взаимодействие группы с транспортной отраслью. А к 2007 году Шеянов создал холдинг, базирующийся преимущественно в Самаре в поселке Петра-Дубрава. В него вошли уже упомянутые ИК «Трансфер», ЗАО «Инвестмент», ЗАО «Вектор-Трейд» и другие.

Шеянов также отметился в качестве советника гендиректора и члена совета директоров ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», ОАО «Авионика» и ОАО «Авиаприбор». Впоследствии стал руководителем «дочки» ОАО «РКК «Энергия» — ООО «Энергия-Оверсиз». В 2009 году зарегистрировал совместное предприятие с ПАО «РКК Энергия» — ООО «Солнечный берег». Проект предполагал развитие туристической базы.

Известно, что в 2011 году Шеянов фигурировал в уголовном деле, связанном с мошенничеством при продаже от лица Игоря Сечина контрольного пакета акций актива «ЮКОСА» ОАО «Волготанкер» одной из крупнейших в Европе речных судоходных компаний. В 2012 году бизнесмен зарегистрировал «Фонд поддержки исследований ВПК», который работал над проектом по созданию энергетической̆ компании на принципах распределенной̆ генерации. Предполагаемая сумма инвестиций с привлечением Эксим-банка должна была составить $370 млн.

Лениногорский предприниматель и его партнеры искали покупателей проблемных сельхозактивов, которые объединяет холдинг «Самарский бройлер«. Фото: citytraffic.ru

На продажу — весь комплекс сельхозактивов

В сентябре прошлого года «Реальное время» рассказывало о том, как миллиардер Тукаев и Ко пытаются избежать банкротства. В частности, лениногорский предприниматель и его партнеры искали покупателей проблемных сельхозактивов. Представитель Тукаева Айрат Гатин уточнял, что речь идет об активах, которые объединяет холдинг «Самарский бройлер« (СБ). Помимо Тимашевской птицефабрики в него входят и татарстанские предприятия, некогда имевшие миллиардные обороты: завод по производству яйца «Племрепродукт» в Бугульме и находящийся там же комбикормовый завод.

Гатин тогда сообщил, что одним из «заинтересантов» является банк «Зенит». Письмо за подписью председателя правления этой кредитной организации Александра Тищенко, датированное 23 сентября и адресованное Фаизову он представил суду. В нем сообщалось, что «в настоящее время банк «Зенит» осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности ГК «Самарский бройлер» (входят ООО «Тимашевская птицефабрика», ООО «Репродукт», ООО «Племрепродукт») для целей изучения кредитования данной группы компаний».

Впрочем, после публикации банк «Зенит» поспешил откреститься от инвестиций в проблемные активы Тукаева. Хотя подлинность письма подтвердил. «Банк «Зенит» не рассматривает возможность инвестирования в указанные активы, подобная деятельность не является профильной для банка», — говорилось в комментарии кредитной организации «Реальному времени».

